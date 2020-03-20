IT и Телеком 20 минут назад

Обновления отменяются: Google приостанавливает запуск новых функций для Chrome

Техногигант не хочет рисковать непредвиденными ошибками, которые могут усложнить жизнь владельцам Chromebook и пользователям Chrome

Обновления отменяются: Google приостанавливает запуск новых функций для Chrome Обновления отменяются: Google приостанавливает запуск новых функций для Chrome
Фото: Новый каталог

Компания Google решила приостановить добавление новых функций в Chrome и Chrome OS для обеспечения бесперебойной работы необходимого программного обеспечения, сообщает The Verge.

Так, сегодня, 20 марта, команда разработчиков Chrome сообщила, что "скорректированные графики работы" заставили компанию сделать паузу в "грядущих выпусках Chrome и Chrome OS".

"Наша цель — обеспечить их (обновления Chrome и Chrome OS — Delo.ua) стабильность, безопасность и надежность для всех, кто от них зависит. Мы определим приоритетность обновлений, связанных с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80" — сообщили в компании.

По информации издания, техногигант не хочет рисковать непредвиденными ошибками, которые могут усложнить жизнь владельцам Chromebook и пользователям Chrome.

Тем самым, компания также признает, что сложно сбалансировать стабильность и новые функции Chrome с такой децентрализованной командой.

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Таким образом, Google предпочитает рационально расставлять приоритеты и отдавать предпочтение стабильности работы.

Напомним, 15 января корпорация Microsoft официально выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS.

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