Обновления отменяются: Google приостанавливает запуск новых функций для Chrome

Компания Google решила приостановить добавление новых функций в Chrome и Chrome OS для обеспечения бесперебойной работы необходимого программного обеспечения, сообщает The Verge.

Так, сегодня, 20 марта, команда разработчиков Chrome сообщила, что "скорректированные графики работы" заставили компанию сделать паузу в "грядущих выпусках Chrome и Chrome OS".

Due to adjusted work schedules, we"re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We"ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.