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Один за всіх. Як Креді Агріколь підтримує команду під час війни
Від початку війни головним завданням Креді Агріколь Банку стала підтримка своїх співробітників та їхніх родин. Роботодавець надає їм організаційну, фінансову та соціальну допомогу. З надзвичайного фонду солідарності міжнародна фінансова група Креді Агріколь понад 5 млн євро направила саме на підтримку співробітників. Креді Агріколь Банк в Україні спрямував майже 34 млн гривень на додаткові виплати своїм співробітникам. Навіть більше, нещодавно банк підвищив зарплати команді. Один з найважливіших напрямків допомоги співробітникам — гарантія збереження робочих місць всіх, хто змушений евакуюватися з небезпечних районів.
Масова перекваліфікація та перенавчання співробітників
Від початку війни близько 15% співробітників Креді Агріколь Банку екстрено покинули Україну і знайшли прихисток у Польщі, Германії, Франції, Чехії, Італії та в інших країнах. Зараз близько половини із них вже повернулися в Україну. У той же час майже 40% персоналу були змушені тимчасово переміститися у межах країни. Багато хто з евакуйованих втратив можливість долучитися до робочих процесів. Частково або повністю незалученими опинилися близько 20% команди. Хтось не взяв з собою робочий ноутбук, у когось не було доступу до Інтернету на новому місці, а певна група співробітників відділень банку об’єктивно не мали змоги виконувати свою роботу на новому місці.
Від початку війни близько 15% співробітників Креді Агріколь Банку екстрено покинули Україну і знайшли прихисток у Польщі, Германії, Франції, Чехії, Італії та в інших країнах. Зараз близько половини із них вже повернулися в Україну. У той же час майже 40% персоналу були змушені тимчасово переміститися у межах країни.
Як соціально відповідальний роботодавець Креді Агріколь вирішив підтримати всіх та продовжувати виплачувати їм заробітну плату у повному обсязі. Проте перед банком постало глобальне питання: "Як надалі бути з цією категорією людей? Як їм допомогти на довгостроковій основі?".
Треба було вирішувати два головні завдання. Перше – забезпечити людей роботою і, відповідно, зберегти оперативну ефективність банку. Друге завдання – зберегти мотивацію, забезпечити справедливі умови праці для всього колективу: для тих, хто попри складні умови продовжив працювати в головному офісі та відділеннях, а також й для тих, хто працював дистанційно, зокрема з-за кордону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Паралельно із цим нові реалії вимагали змін у бізнес-процесах та сервісах. Тож Креді Агріколь вирішив максимально залучити тимчасово вільних від роботи людей до реалізації нових завдань та почати масову перекваліфікацію і перенавчання співробітників.
Треба було вирішувати два головні завдання. Перше – забезпечити людей роботою і, відповідно, зберегти оперативну ефективність банку. Друге завдання – зберегти мотивацію, забезпечити справедливі умови праці для всього колективу.
Задля цього банк організував виконання проєктів трьох категорій: тимчасові, з перекваліфікації та з внутрішньої міграції. У тимчасових проєктах співробітники на 3-4 місяці залучались до виконання тимчасових обов’язків, іноді – до менш кваліфікованої роботи. У проєктах з перекваліфікації співробітників перевели на інші посади на довгостроковій основі до "партнерських" підрозділів банку, оскільки за їх "рідною" посадою роботи не було або її обсяг був дуже малим. А за проєктами із внутрішньої міграції співробітників, які залишили окуповані території чи райони активних бойових дій, банк влаштовував на роботу у свої відділення в Західній Україні та у Києві.
Креді Агріколь вирішив максимально залучити тимчасово вільних від роботи людей до реалізації нових завдань та почати масову перекваліфікацію і перенавчання працівників
HR-команда допомагала колегам — проводила їх ретельний відбір, пояснювала нові можливості роботи для них, організовувала день кар’єри, внутрішній ярмарок вакансій, експрес-інтерв’ю тощо. За шість місяців від початку війни майже 12% співробітників вдалося тимчасово залучити до проєктів та задач інших підрозділів або допомогти змінити напрям їх діяльності у своєму банку, розповідають у Креді Агріколь.
Велику відповідальність взяли на себе керівники підрозділів, які у перші місяці війни прийняли до своїх команд "новачків". Всі підтримують колег, бо розуміють, що кожному потрібна робота та збереження стабільного доходу у важкі часи.
Отже, спільними зусиллями колектив Креді Агріколь допомагає тимчасово переміщеним співробітникам банку працевлаштуватися у відносно безпечних регіонах України та за кордоном. У підсумку банк не лише вирішує питання зайнятості, а й відкриває нові кар’єрні можливості для своїх співробітників.
Підтримка колективу
Креді Агріколь підтримує всіх працівників. З перших днів війни банк кожному співробітнику гарантував робоче місце, виплату заробітних плат та соціальні виплати у повному розмірі. Приміром, за лютий всі працівники отримали зарплату у перший же день війни, а за березень та квітень вона була виплачена наперед. У березні співробітники головного офісу отримали річні бонуси, а менеджери відділень — спеціальні бонуси. Банк також у повному обсязі продовжив дію програм медичного страхування та страхування життя на 2022 рік, окрім цього інвестує в освіту працівників. Креді Агріколь спрямував майже 34 млн грн на додаткову фінансову підтримку своїх співробітників (кожному – по 500 євро).
Зараз 33 співробітники банку мобілізовані до Сил оборони країни. Креді Агріколь продовжує виплачувати їм середню заробітну плату. Підтримує фінансово банк і тих, хто залишився на окупованих територіях. Окрім цього банк допомагає матеріально сім’ям своїх співробітників у випадку втрати близьких родичів чи отримання ними складних травм.
Для тимчасово переміщених співробітників у межах України Креді Агріколь облаштував хаби у Львові та Івано-Франківську. Банк активно допомагав своїм працівникам евакуюватися з небезпечних районів. Компанія надавала транспортну, медичну, психологічну та адміністративну допомогу, забезпечувала тимчасовим безплатним житлом.
За кордоном для своїх людей група Креді Агріколь організувала робочі умови, аби евакуйовані могли віддалено працювати в українському Креді Агріколь. Хоча більшості співробітників банк був змушений з об’єктивних причин запропонували виконувати незвичні функції – підтримувати операційну роботу front-office, реорганізовувати певні бізнес-процеси віддаленої взаємодії із клієнтами та по суті виконувати функції back-office. Завдяки підтримці міжнародної Групи 10 українців у Польщі, Германії, Франції та Португалії беруть участь у програмі Internal mobility, яка передбачає обмін досвідом, знаннями та зміцнення міжнародних відносин всередині Групи.
Працівники банку емоційно дякують роботодавцю за допомогу. Зокрема, співробітниця підрозділу Креді Агріколь в смт Бородянка (Київська область) Тетяна Овсієнко, банківське відділення та квартира якої згоріли під час обстрілів, розповідає: "Нас у Польщі не лише зустріли й забезпечили житлом, але й надали можливість працювати та почувати себе потрібними та корисними. Весь цей час я їздила на роботу у місто Вроцлав, в офіс, який надали нам польські колеги. Один зі співробітників Креді Агріколь Польща, поки банк займався пошуком житла, навіть прихистив мене з сином у своєму будинку. Я дуже вдячна своїм колегам, які допомагали мені весь цей час і в робочих моментах, і в особистих, дякую також роботодавцю, Польщі і Креді Агріколь Польща".
Провідний фахівець управління контролю якості KYC корпоративних клієнтів департаменту управління грошовими потоками клієнтів Креді Агріколь Тетяна Смішко, яка евакуювалася з донькою з окупованого Токмака Запорізької області, теж опинилася у Польщі. Наразі вона працює в офісі Креді Агріколь у Вроцлаві, у колективі співробітників з України, які також змушені були покинути свої домівки, і зараз не мають можливості повернутися. "Ми всі продовжуємо робити свій внесок у діяльність нашого банку, опановуючи нові ділянки роботи, продовжуючи консультувати своїх клієнтів. Банк допомагає нам уже п’ять місяців, за що ми йому дуже вдячні", – каже Тетяна.
Піклуючись про свою команду Креді Агріколь підвищує ще й обізнаність співробітників у питаннях домедичної допомоги. 100 з них вже пройшли тренінг із першої медичної допомоги від Червоного Хреста, які організував банк, а близько 200 колег відвідали тематичний онлайн-вебінар. Для регулярного інформування співробітників діє також Telegram-канал.
Попри складні умови нещодавно Креді Агріколь Банк підвищив зарплати своїм співробітникам.