Офисам в Киеве грозят штрафами за нарушение карантина: что делать, если пришли с проверкой

Если у вашего бизнеса есть офис в Киеве, совсем скоро туда могут нагрянуть с проверкой — узнать, придерживается ли штат карантинных ограничений. Такие намерения на днях озвучили в управлении Госпотребслужбы столицы.

Как заявил глава киевского ведомства Олег Рубан, при выявлении нарушений на место будут вызывать полицию, а недобросовестных работодателей — штрафовать минимум на 34 тысячи грн. Delo.ua выяснили, что именно собираются проверять контролирующие органы, законны ли такие проверки и как вести себя бизнесу, если их посетили сотрудники службы.

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Чтобы были маски и журнал заболеваемости: что будут проверять

В связи с ужесточением карантина в Киеве местные власти посоветовали руководителям учреждений и предприятий отправить сотрудников на удаленку или по возможности предоставить им отпуск. Однако по наблюдениям Госпотребслужбы, около 85% коллективов остались работать в полном составе, при этом в большинстве офисов меры безопасности не соблюдают.

Вразумлять неосторожный бизнес отправили около двадцати мобильных бригад, в состав которых входят сотрудники Госпотребслужбы, Муниципальной стражи и Национальной полиции — как сообщили Delo.ua в Госпотребслужбе, их создание обусловлено решением Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций КГГА. По словам Рубана, контроль предприятий проходит ежедневно.

При этом, в ведомстве Delo.ua рассказали, что локации для проверки выбирает не сама служба — их определяют районные государственные администрации в Киеве.

Еще в прошлом году в Минздраве разработали правила работы в офисах во время эпидемии. Работодателей обязывали обеспечить офисы жидким мылом, бумажными полотенцами и антисептиками.

У входа советовали нанести маркировку о дистанции в полтора метра, а около главных дверей — организовать место для дезинфекции рук.

При этом в помещении положено совершать влажную уборку и проветривать каждые пару часов. Сотрудники же и гости должны мерить температуру в начале рабочего дня, носить маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать безопасную дистанцию.

Собственно, соблюдение именно этих мер и проверяют работники Госпотребслужбы — придерживаются ли дистанции сотрудники, соблюдают ли в офисе масочный режим, дезинфицируют ли помещения, достаточно ли антисептиков и ведется ли учет заболеваемости персонала. При этом в ведомстве допускают, что при проверке могут показательно надеть маски или поставить антисептики, но уверены, что данные журнала с учетом заболеваемости привести в порядок прямо перед проверкой невозможно. Нарушителей указанных мер штрафуют, но по отношению к недобросовестным ресторанам или кафе могут потребовать в суде закрытия заведений.

Имеет ли право Госпотребслужба проверять бизнес во время карантина

Вообще плановые и внеплановые проверки Госпотребслужбы во время действия карантина запрещены, однако в этом случае работает исключение: ведомство вполне может контролировать, как компании соблюдают меры противоэпидемической безопасности. В Службе утверждают, что это обусловлено "поручениями премьер-министра, протокольными поручениями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлениями главного государственного санитарного врача".

Интересно, что почти год это право оставалось неоднозначным. Еще в марте прошлого года Верховная Рада утвердила два закона, чьи положения противоречили друг другу — один (№530) накладывал мораторий на все проверки бизнеса, а другой (№533) все же позволял их на рынках, в сфере контроля за ценами, которые регулирует государство, а также те, которые касаются санитарного и эпидемического благополучия населения. В спорных моментах чаще руководствовались последней нормой, поскольку второй закон вступил в силу позднее. В декабре правовую коллизию окончательно разрешили, приняв для этого соответствующий закон.

Кроме того, Delo.ua в Госпотребслужбе сообщили, что право контролировать выполнение мер безопасности в карантин за ними закреплено протоколом №20 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа КГГА.

Член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву Оксана Нагничук объяснила Delo.ua, что одним из основных законов по карантинным нормам стал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни", в том числе он дополнил и статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

"На сегодняшний день установлена ответственность за нарушение санитарных норм и нарушение правил карантина, предусмотренных законом "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Игнорирование этих правил влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 тысяч до 34 тысяч грн, а на должностных лиц — от 34 тысяч до 170 тысяч грн", — рассказала юрист.

Фиксировать на камеру и требовать документы: что делать бизнесу при проверке

В первую очередь бизнесу, конечно же, необходимо придерживаться установленных из-за эпидемии коронавируса правил: не допускать к работе заболевших, следить за соблюдением масочного режима и так далее. В то же время существует ряд нюансов, которые важно помнить при проверке офиса.

Требуйте и проверяйте документы госнадзора

Прийти на предприятие или в организацию просто так Госпотребслужба не может, для проверки они должны показать главе компании определенные документы. "Перед началом осуществления внеплановой проверки должностные лица территориального органа госнадзора обязаны предъявить руководителю субъекта хозяйствования направление и служебное удостоверение должностного лица органа госнадзора. Также субъекту хозяйствования должны предоставить копию направления и копию согласования проведения такой проверки центральным органом исполнительной власти, реализующего госполитику в соответствующей сфере госнадзора, или же соответствующего государственного коллегиального органа", — подчеркивает Оксана Нагничук.

При этом направление формируется на основании приказа на проведение госконтроля. В нем указывают орган контроля, субъект хозяйствования, род деятельности и адрес предприятия, номер приказа и список сотрудников, которые будут проверять компанию. Также в документе должны быть основание проверки, дата, тип и его форма. Если же перечисленные документы не покажут, компании могут со спокойной совестью не пускать Госпотребслужбу на проверку.

Присутствуйте на всех этапах проверки

Чтобы проверка прошла максимально быстро и комфортно для всех сторон, будет уместно сопровождать проверяющих и по запросу предоставлять им необходимые документы или объяснения. Помимо этого вы сможете проследить, проверяют ли госорганы только соблюдение мер безопасности или выясняют и другие данные.

"Нужно помнить, что при внеплановых проверках выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этого мероприятия, с обязательным указанием этих вопросов в направлении на проведение мероприятия госнадзора. Компании должны ознакомиться с основанием проведения внепланового мероприятия с предоставлением им копии соответствующего направления на проведение мероприятия госнадзора", — поясняет Нагничук.

Фиксируйте проверку на фото- или видеокамеру

Фиксация мероприятия по надзору на камеру не запрещена законом, поэтому вы имеете право снимать весь процесс проверки. Такая мера может пригодиться, если возникнут спорные моменты в выводах проверяющей бригады. В то же время, фотографировать или снимать проверку могут и инспекторы Госпотребслужбы.

Внимательно изучайте протокол

Если в процессе проверки представители Службы выявят несоблюдение карантинных мер, они могут оформить протокол. "Такое нарушение оформляется протоколом об административном правонарушении, который должны составить не позднее 24 часов с момента выявления лица, совершившего правонарушение. Его оформляют в двух экземплярах, один из которых под расписку вручают лицу, привлекаемому к админответственности. Протокол должны подписать лицо, которое его составило, и лицо, которое привлекается к админответственности. Если есть свидетели или потерпевшие, они также могут подписать документ", — рассказывает член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву Оксана Нагничук.

По ее словам, в случае отказа привлекаемого к админответственности от подписания протокола, в нем делается запись об этом. "Привлекаемый к админответственности имеет право представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. Далее протокол направляют в суд, который будет рассматривать спор и принимать решение относительно привлечения или непривлечения к админответственности такого лица", — говорит эксперт.

На основании составленного протокола будут устанавливать, был ли составлен этот документ с соблюдением всех процессуальных требований и присутствовал ли фактический состав правонарушения — то есть действительно ли должностное лицо нарушило ту или иную норму акта по соблюдению норм карантина.

Поэтому не лишним будет внимательно изучить протокол и ответственно подойти к внесению в него своих объяснений. Напишите, если не согласны с выводами проверяющих, опишите все принятые меры безопасности в компании и укажите на нарушения, допущенные в ходе проверки, если они есть.

Также руководителю компании, на которого составили протокол об админправонарушении, нужно собрать как можно больше аргументации относительно безосновательности привлечения его к такой ответственности, касающейся соблюдения ним карантина. Нагничук отмечает, что вину в совершении правонарушения нужно доказать, а обязанность по сбору доказательств положена на тех же лиц, что уполномочены на составление протоколов — среди них как Нацполиция, так и Госпотребслужба.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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