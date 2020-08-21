Оксана Олейник, HRD "Киевстар": как компания научилась жить в условиях турбулентности

Можно ли сказать, что карантинный кризис стал чем-то принципиально новым для бизнеса?

Специфика телекоммуникационной отрасли такова, что по сравнению с другими бизнесами она пострадала намного меньше. Конечно, карантинный кризис не обошел стороной и нас, поскольку экономическая активность в стране существенно снизилась. Однако ситуация не столь критична: телеком остается продуктивной и достаточно стабильной индустрией. Все посмотрели на ценность связи по-новому. На самоизоляции для многих из нас мобильная связь стала единственным способом общаться с родными, друзьями и коллегами. Она дала нам новую возможность работать и учиться, отдыхать и заниматься саморазвитием. Понимая это, мы не только поддерживали работоспособность компании на прежнем уровне, но и продолжали ее развивать.

Одним из ключевых факторов удержания компании в работоспособном состоянии стала ее готовность к форс-мажорам и умение очень быстро реагировать на происходящие изменения. После объявления карантина мы за несколько дней перешли на гибридную модель управления, отправив бóльшую часть сотрудников на дистанционную работу. При этом остальной персонал, функционал которого подразумевал нахождение в офисе и на объектах по всей Украине обеспечили всем необходимым, сделав его деятельность максимально безопасной.

Какие уроки вынесла компания из кризиса и как это повлияло на философию управления человеческим капиталом?

Мы в очередной раз повторили два очень важных урока. Первый — независимо от размера и успешности компании необходимо иметь систему, которая в случае чрезвычайных ситуаций обеспечит непрерывность функцио­нирования бизнеса.

Второй урок — это готовность к кардинальным изменениям, причем как бизнеса (организация процессов и подхода к работе), так и сотрудников, которые могут выйти за рамки привычного формата, сохранив эффективность своей работы.

С COVID-19 появился еще один тренд — обеспечение безопасной рабочей среды. Мы очень много сделали для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, ведь сотрудники постепенно возвращаются на свои рабочие места. Санитайзеры, маски и перчатки уже стали нормой для нас. Мы переоборудовали все офисы "Киевстар" согласно нормам по соблюдению безопасной дистанции между рабочими местами и в зонах отдыха.

Мы не спешим вызывать весь штат в офисы, постоянно мониторим ситуацию с заболеваемостью во всех регионах Украины. HR-отдел разработал план выхода из карантина, подразумевающий три этапа постепенного возвращения к прежнему режиму деятельности. При этом мы учитываем различные факторы, такие как возраст сотрудника, хронические заболевания у него либо у членов его семьи, беременность, наличие личного транспорта и др. Даже в случае низкой категории риска мы даем сотруднику право выбора на ближайшие месяцы: выходить в офис либо продолжать трудиться удаленно, если эффективность работы при этом не страдает.

Как последние события повлияли на кадровую политику компании? Что стало основным в рекрутинге, развитии сотрудников, их удержании?

Как я уже упоминала ранее, с введением карантина HR-департамент перестроил свою деятельность так, чтобы помочь организовать эффективную и максимально комфортную обстановку для коллег, работающих дистанционно.

Мы провели два опроса сотрудников относительно удаленной занятости, их эмоционального состояния, технических моментов организации рабочего места. Результаты этих исследований легли в основу нашей программы NO STRESS, включающей мощную коммуникационную поддержку, а также профессиональную помощь психологов.

Мы убеждены, что забота и поддержка команды в такое нелегкое время — это важнейшая часть работы компании, демонстрирующая отношение к своему персоналу. Это лучший инструмент по удержанию профессионалов и формированию их лояльности.

Период карантина стал для нас весьма продуктивным относительно найма персонала. Мы не только не приостановили рекрутинг, но и открыли еще больше вакансий, максимально пользуясь возможностью забрать с рынка лучших кандидатов. Еще одним безусловным плюсом стал переход на видеоинтервью соискателей. Некоторое время назад мы начали внедрять онлайн-собеседования, но использовать данный формат согласились не более 15% руководителей, искавших кандидатов в свою команду. Сейчас преимущества видеоинтервью оценили все, ведь мы ушли от многоэтапного планирования и организации приезда кандидата, благодаря чему полный цикл интервью занимает не несколько недель, а пару дней.

Какие новые компетенции потребовались ключевым сотрудникам в изменившихся условиях работы? Опишите вашего идеального сотрудника, на которого будет ориентироваться компания в дальнейшем.

В подборе и оценке персонала мы прежде всего ориентируемся на ценности "Киевстар". На первый план сейчас выходят такие компетенции, как открытость к изменениям, организованность, умение работать дистанционно. В сегодняшних условиях особый смысл приобрела стрессоустойчивость, ведь от того, как человек справляется с новыми вызовами, будет зависеть результат его работы.

Безусловно, для менеджера в условиях неопределенности и тревожности чрезвычайно важна роль лидера, способного управлять командой и развивать ее, поддерживать с ней связь в удаленном режиме. Ведь коллектив, в котором каждый сотрудник понимает свою роль и старается сделать вклад в общий результат, демонстрирует самые высокие результаты деятельности.

Ваша компания известна своими проектами корпоративной социальной ответственности. Во время кризиса "Киевстар" помогал медикам со связью, предоставил свободный доступ к телеканалам, которые транслируют школьные уроки. Это влияет на лояльность сотрудников к работодателю?

Направление КСО (корпоративной социальной ответственности) в кризисный период приобретает особое значение. Думаю, каждый сотрудник хотел бы гордиться своей компанией. "Киевстар" запустил ряд инициатив, направленных на помощь нашим клиентам и обществу в целом, чтобы пройти этот непростой период. Инвестиции составили уже более 60 млн грн.

КСО — это неотъемлемая часть внутренней культуры компании. Мы не только рассказываем о социальных инициативах сотрудникам, но и вовлекаем их в эти проекты, формируя таким образом сообщество волонтеров и амбассадоров.

Забота о сотрудниках и их поддержка, социальные проекты для страны — это та ценность, которая дает возможность каждому члену нашей большой команды почувствовать уверенность в завтрашнем дне, а значит, обеспечить своей семье спокойствие и безопасность.