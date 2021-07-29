Олег Самчук, предправления ПАО "Черкассыоблэнерго", о новых технологиях и инвестициях

Сегодня "Черкассыоблэнерго" — №2 в стране в рейтинге SAIDI, а еще четыре года назад у вас были долги по зарплате и разруха. Что делали, для того чтобы изменить ситуацию?

— Вспоминая этапы большого пути, который мы прошли вместе с 4-тысячным коллективом предприятия, а особенно то, с чего начинали в 2017 году и где находимся сегодня, достигнутые результаты представляются еще более ценными. Буквально за 1,5-2 года активной работы была реализована стратегия, направленная на то, чтобы поднять облэнерго с колен. А начинали мы со 120-миллионной задолженности по зарплате, с находящегося в состоянии забастовки коллектива, трех десятков вооруженных лиц на территории предприятия, более 30% уволившихся и разочарованных в своей работе сотрудников, многомиллионных долгов перед партнерами и непогашенных налоговых обязательств.

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На сегодня, в результате кропотливой работы коллектива "Черкассыоблэнерго", мы провели капитальные ремонты в филиалах в соответствии с европейскими стандартами, полностью погасили долги по зарплатам, сократили на треть задолженность перед ГП "Энергорынок", вдвое увеличили зарплаты и выплатили 86,7 млн грн из 100 млн грн реструктуризации до октяб­ря 2021 года задолженности по налогам. Вместо убытков, в которые нас загнало предыдущее руководство, достигнута устойчивая прибыльная деятельность: чистая прибыль в 2020-м составила 12,5 млн грн.

Инвестиционная программа — must done для каждого облэнерго. Почему одни ОСР ее реализуют практически в полном объеме, а другие нет?

— Вопрос в понимании значимости инвестиций в новые технологии. Сегодняшний мир в технологическом смысле развивается настолько быстро, а потребители ставят столь высокую планку качества услуг, что ноу-хау — это единственный шанс выдерживать современные вызовы. В этом смысле очень актуально высказывание героя "Алисы в стране чудес": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее". Для нас выполнение инвестиционной программы — это возможность действовать на опережение, внедряя новые технологии, о которых многие наши коллеги еще даже и не думают.

Основные направления инвестиций связаны с модернизацией, существенно повышающей качество услуг. Например, мы модернизировали кол-центр, осуществили автоматизацию работы контролеров, совершенствуем систему дистанционного обслуживания через онлайн-кабинеты, внедрение современной системы биллинга и геоинформационной системы. Тратим на эти цели разумно, стараемся экономить, естественно, не в ущерб качеству. Все перечисленные мной мероприятия выполнены специалистами предприятия без привлечения сторонних подрядчиков, что позволило нам отказаться от целого ряда непроизводительных расходов. В результате экономия составила более 10 млн грн, а еще 5 млн грн ежегодно мы сбережем за счет самостоятельной поддержки программного обеспечения.

С сожалением приходится признать, что финансирование инвестиционной программы могло быть значительно больше, однако предприятие и сегодня расплачивается за неэффективное управление предыдущего руководства. Так, в соответствии с решениями НКРЭКУ, уже второй год подряд из тарифа вычитается 77,5 млн грн из-за отсутствия надлежащих капитальных инвестиций в 2015-2016 годах. Кроме того, в нашем финансовом плане предусмотрено погашение 170 млн грн долгов, накопленных прошлым руководством.

Для потребителей RAB-тарифы — это повышение стоимости передачи, для ОСР — сверхприбыли?

— RAB-тарифы — это не украинское изобретение, а принятая в мире практика тарифного регулирования в секторе электрических сетей. Хочу напомнить, что внедрение RAB-тарифов в Украине — одно из условий европейской интеграции нашей страны, поскольку предусмотрено Договором об ассоциации Украины с ЕС в части имплементации Директивы 2009/72/ЕС и имеет целый ряд преимуществ в сравнении с системой "расходы плюс".

Внедрение системы RAB обеспечивает надежную окупаемость и возврат инвестиций, позволяет компаниям аккумулировать средства путем снижения расходов. А для потребителей RAB-тарифы — это надежный источник для финансирования нового качественного сервиса и внедрения современных услуг благодаря новым инвестициям.

Внедрение RAB-тарифов позволило "Черкассыоблэнерго" в 2021 году увеличить объем капитальных вложений по сравнению с 2020-м (55 млн грн) в 2,4 раза — до 132,86 млн грн. При этом более половины средств направляем на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования. Ключевыми направлениями стали модернизация и закупка колесной техники, закупка новых и модернизация имеющихся аппаратных средств информатизации (в т. ч. компьютеров, серверов), меры по снижению нетехнических расходов электроэнергии, внедрение и развитие средств диспетчерского технологического управления вместо морально и физически изношенных, внедрение и развитие систем связи.

Фонд госимущества недавно обвинил вас в том, что вы не отключаете основного должника — черкасский "Азот", и заявил, что не удовлетворен вашей работой, поскольку якобы вы не выполняете их задачи.

— Действительно, на одном из пресс-брифингов зампредседателя ФГИУ выдвинул такой тезис: дескать, "Азот" под завязку забит заказами, клиентов у него хоть отбавляй, и если он не платит — отключайте. Возможно, из киевских кабинетов все видится просто и однозначно, но для регио­на это стратегически важное химическое предприятие, чья остановка из-за отсутствия подачи электроэнергии может стать техногенной и экологической катастрофой. Не случайно депутаты Черкасского облсовета не так давно выступили с обращением к ФГИУ и депутатам ВРУ по урегулированию долговых обязательств ЗАО "Азот" на 1,8 млрд грн перед ПАО "Черкассыоблэнерго" путем заключения мировых соглашений. Они даже предложили соответствующий график таких платежей. А вскоре в интервью СМИ аналогичное заявление сделал глава Черкасской ОГА Александр Скичко, заявивший, что мировым соглашениям между нами и "Азотом" нет альтернативы и вопрос лишь в их содержании.

Для нас с самого начала путь мировых соглашений с "Азотом" был очевидным. В свое время мы их уже заключали. В ходе работы по реструктуризации задолженности "Черкассыоблэнерго" и "Азот" достигли мировых соглашений, по которым наше предприятие получало финансовые ресурсы для погашения долга перед ГП "Энергорынок". В результате "Энергорынок" за это время мог бы получить более 164,5 млн грн. Однако действие этих мировых соглашений было остановлено по инициативе Фонда госимущества. Более того, в 2020 году ФГИУ заблокировал реализацию новых договоренностей с "Азотом", согласно которым ежемесячная сумма выплат по долгу со стороны должника удваивалась — до 14 млн грн в месяц в первые два года и возрастала до 20 млн грн ежемесячно в следующие два года. Таким образом, за три года "Черкассыобл­энерго" могло бы погасить свои долги перед ГП "Энергорынок", образованные предыдущим руководством. Но и эти договоренности по непонятным для нас причинам не нашли поддержки у ФГИУ.

Важно, что сегодня идея мировых соглашений поддерживается и в Черкасском облсовете, и в профильном энергетическом комитете ВРУ. Надеемся, что к их и нашим аргументам наконец-то прислушается и ФГИУ.

Мы запланировали на этот год финансирование целого комплекса мероприятий в рамках утвержденной НКРЭКУ в начале марта 2021 года нашей инвестпрограммы

Каковы планы на 2021-й, что в приоритете? Как изменится "Черкассыоблэнерго" к 2022 году, а главное — что изменится для потребителей электроэнергии?

— В продолжение ответа на предыдущий вопрос скажу, что достижение мировых соглашений с "Азотом", позволяющее нам выйти на предсказуемое финансовое планирование, а значит, развитие, стоит в числе приоритетов этого года. Я уверен, что нам обязательно удастся этого достичь.

Второе — улучшить наши позиции в рейтинге SAIDI. Для потребителя это гарантии бесперебойного и качественного энергоснабжения, минимизации рисков потерь вследствие проблем с поставками электроэнергии. С этой целью мы запланировали на этот год финансирование целого комплекса мероприятий в рамках утвержденной НКРЭКУ в начале марта 2021 года нашей инвестпрограммы. Среди ее основных направлений — строительство, модернизация и реконструкция электросетей и оборудования; меры по снижению нетехнических потерь электроэнергии; внедрение и развитие автоматических систем диспетчерского телеуправления и телемеханизации, информационных технологий и развитие систем связи.