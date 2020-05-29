Олексій Вадатурський, "Нібулон": "Без принципів не побудуєш міцного бізнесу"

Коли його колеги переймалися проблемами заробітку за будь-яку ціну, компанія Вадатурського дивилася у майбутнє. Будувала зернові термінали уздовж усього Дніпра та проектувала вантажні судна для свого річкового флоту.

Авторитет Вадатурського деякі з його нинішніх колег по бізнесу порівнюють із впливом на західні ринки Чиказької товарної біржі. Від того, які цінові межі на свою продукцію запропонує компанія, більшою мірою залежить динаміка усієї ринкової кон'юнктури.

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Втім, не усім до вподоби успіхи "Нібулон". Миколаївська компанія пережила кілька спроб рейдерських захоплень, а її проекти досі не знаходять належної підтримки у коридорах влади. "Показово, що наші урядники залюбки зустрічаються з європейським та американським бізнесом, але не бажають співпрацювати з вітчизняними підприємцями. Та я знаю, що роблю для країни велику справу, яка надихає мене на нові досягнення", — говорить він. І з цим не сперечатимешся.

Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних культур у Миколаєві

Ви стояли у витоків аграрної галузі незалежної України. Чи відтоді сталася еволюція менталітету вітчизняного підприємництва? Чи змінилися партнери та колеги?

Зміни відбуваються, але дуже повільно. Добре, що у компанію приходить дедалі більше молодих фахівців, які хочуть та вміють працювати в умовах відкритого ринку та високої конкуренції. Але загальна картина у країні далека від ідеалу: менталітет пересічного українця мало змінився за роки незалежності, більшість досі міркує стереотипами радянського минулого.

На початку свого існування "Нібулон" не отримав спадщини від СРСР у вигляді капіталу і не мав інвестора, який би давав гроші на розвиток. Компанія була створена з нуля сімома ентузіастами, які разом зі мною ризикнули розпочати справу без жодної гарантії успіху. Так, нині я успішна людина, але дуже болісно сприймаю, коли мене називають олігархом. На відміну від олігархів я усього досяг сам — своїм розумом, наснагою та завзяттям.

Мені прикро усвідомлювати, що в Україні не поважають успішних людей, які самотужки побудували свій бізнес. Для пересічного українця така людина — як та червона ганчірка для бика. У нашій національній парадигмі важко уявити, що бізнес можна побудувати без корупції та відкатів.

Ви належите до тих небагатьох вітчизняних підприємців, які дійсно інвестують в Україну. Що перешкоджає поширенню капітальних інвестицій від великого бізнесу у власну державу?

Таке ставлення великого бізнесу до інвестування у власну країну не зміниться, допоки слово "влада" залишатиметься синонімами корупції та зловживань. На превеликий жаль, сьогодні в Україні майже немає патріотично налаштованих підприємців, які б кожним своїм проектом стояли на захисті державних інтересів. Ба більше, за минулі 15 років з кожною зміною влади ситуація погіршується. Ми обираємо керманичів не за реальні справи, а за гарні обіцянки.

Україною керують люди, які відірвані від реального життя

Нашій владі бракує патріотів та професіоналів. Україною керують люди, які відірвані від реального життя. Їм, а разом і всім українцям необхідно зрозуміти, що без розвитку економіки не буде розвитку держави.

Як ваша принципова позиція позначається на розвитку компанії? Можливо, якби ви були трохи поступливішим, було б легше працювати?

Без принципів не побудуєш міцного бізнесу. Необхідно бути впевненим у своїй силі, у власному баченні того, що ти робиш необхідну справу, яка приносить користь не лише власному бізнесу, а й державі. Завдяки великому життєвому та управлінському досвіду я започатковую масштабні проекти. Мене не лякають стратегічні рішення та капітальні інвестиції — я вмію і люблю це робити. І роблю це власним коштом без державних пільг та субсидій. Я пишаюся, що за 27 років історії "Нібулон" ми не мали жодних дотацій.

Фото: LANDLORD

"Нібулон" розбудував свій річковий флот до неймовірних масштабів, а деякі проекти цього напряму виходять за межі власного бізнесу, перетворюючись на інфраструктурні складові економіки країни.

Дійсно, тут у нас багато напрацювань і вдалих проектів. Вважаю, що наш досвід цілком може перейняти держава, щоб відродити річкове господарство країни Це стосується як вантажних, так і пасажирських перевезень. Я буду задоволений, якщо у країні з"являться проекти на зразок наших. Декілька років тому я викупив у Нідерландах останні два екземпляри "Ракет", які були побудовані в Україні, відремонтував їх та запустив в експлуатацію.

На підприємствах компанії навіть можна виробляти нові судна на підводних крилах, це дозволило б відновити регулярне сполучення Дніпром між Києвом та обласними центрами вздовж гирла річки. Але поки що річкові пасажирські перевезення ми розбудовуємо тільки на власному ентузіазмі. Для нас це соціальний проект, який не дає прибутку. Мінінфраструктури не підтримав наш проект річкового сполучення Дніпром, але я продовжую боротися за відродження річкового транспорту в Україні.

Здається, у вас особливе ставлення до річкового господарства…

До 1991 року Україна мала 4000 км судноплавних шляхів, але за роки незалежності їхня довжина скоротилася до 1600 км. Щороку їх стає на 100 км менше. Я вважаю, що таке ставлення до річкового господарства є хибним, тож "Нібулон" фактично виконує функції держави.

Ми ведемо днопоглиблення річок, причому власноруч, побудувавши на власному заводі найкращий у країні спеціалізований флот. Зазначу, що ця програма потребує дуже значних фінансових вкладень та різноманітних дозволів від держави. Лише уявіть, що для прочищення 134 км русла Південного Бугу ми п"ять років отримували 47 необхідних дозволів. Після цього ми побудували на Південному Бугу два зернові термінали, що дозволило розвантажити автомобільні шляхи Миколаївщини та значно зменшити потік зерновозів, які раніше під час жнив вщент розбивали місцеві дороги.

Самохідний плавучий кран проєкту П-140 NIBULON MAХ

Компанію час від часу атакували рейдери. Що вам допомогло вистояти?

Ми завжди працювали лише у законодавчому полі та ніколи не були причетними до процесів приватизації державного майна, які хвилями прокочувалися по країні за роки її незалежності. Саме це й допомогло: усі наші здобутки — це тільки наші власні напрацювання.

Я давно маю антидот на всі віруси рейдерства

Зі спробами рейдерства я маю справу мало не з моменту заснування компанії, іще 1992 року були охочі прибрати до рук "Нібулон". Я давно маю антидот на всі віруси рейдерства завдяки прозорості нашої роботи та злагодженим діям юристів компанії.

Як ви тепер керуєте компанією та наскільки інтегровані у тонкі налаштування власного бізнеса?

Як генеральний директор я займаюся операційною діяльністю компанії. Упевнений, що тільки власник може мати достатню мотивацію та самовідданість, щоб розбудовувати бізнес на повну. Розвиток компанії — це зона відповідальності лише власника, бо жоден найманий менеджер не буде ставитися до твого бізнесу так, як ти.

Але це аж ніяк не означає, що власник — єдиний двигун прогресу. Сам би я нічого не досяг. В ефективному менеджменті головне — підбір кадрів та довіра до підлеглих. Я за те, щоб лінійні керівники максимально долучалися до розроблення всіх поточних та стратегічних завдань. Адже саме їм ці завдання впроваджувати й відповідати за результат. Тому потрібно зробити так, щоб ідея отримала підґрунтя для реалізації.

Які особливості кадрової політики у вашій компанії?

Я проти того, щоб наймати працівників зовні, натомість ми вирощуємо власні кадри. Зазвичай для більшості нашого персоналу "Нібулон" — перше місце роботи. Сьогодні відбір кадрів ми здійснюємо у співпраці з 32 провідними вишами країни, звідки до нас приходять працювати молоді спеціалісти. Вони зростають разом із компанією, а впевненість у великих можливостях професійного розвитку додає їм наснаги. Коли хтось із працівників полишає компанію для тих, хто зостався, це новий виклик і нові можливості для професійного зростання.

Я проти того, щоб наймати працівників зовні, натомість ми вирощуємо власні кадри

Що найбільше цінуєте у працівниках?

Чесність для мене головне. Я можу бути впевненим у людині тільки тоді, коли її зростання як професіонала відбувається на моїх очах. Сторонні фахівці приходять зі своїм досвідом і ставленням до справи, які не завжди відповідають корпоративній культурі "Нібулон" та нашим стандартам роботи. Це спричиняє дискусію, а нам потрібна плідна праця.

У вашій компаній дуже малий відтік кадрів. Що єднає працівників "Нібулон"?

На початку існування компанії бракувало компетентних спеціалістів майже у всіх сферах аграрного бізнесу. Для ефективного виробництва за нових, ринкових, умов не годилися старі кадри, які звикли працювати за радянськими принципами, тому нам довелося вирощувати власних професіоналів. Поступово відсіювалися ті, хто не вмів чи не хотів працювати на землі, а залишалися найсильніші та найкомпетентніші. Так крок за кроком створювалася сім"я "Нібулон".

Черга на працевлаштування до нашої компанії — 1600 людей, і це лише на річковий флот

Наші переваги — стабільна робота, високий рівень заробітної плати. У відповідь від працівників ми чекаємо відданої праці та відповідального ставлення до роботи та майна компанії. Черга на працевлаштування до нашої компанії — 1600 людей, і це лише на річковий флот.

Ви робите ставку на молодих спеціалістів. Це стосується і керівних посад?

Нині середній вік працівників компанії — 34 роки. Керівники підрозділів — люди віком 27-28 років, а серед заступників генерального директора чимало тих, кому 32–34 роки.

Як така кількість молоді впливатиме на подальший розвиток компанії?

Наші молоді фахівці й керівники знають історію розвитку компанії, вони на власному досвіді знають, який гігантський крок уперед вона зробила за роки свого існування. Це згуртовує колектив. Завдяки високій мотивації наші працівники досягають значного рівня професіоналізму, вони цілком заслуговують працювати за кордоном, коли компанія почне розгалужувати свою присутність на інші ринки світу.

Яка країна стоїть на черзі у планах розширення присутності "Нібулон"?

Нині ми націлені на Єгипет. Ніл є головною річковою транспортною артерією країни, а його судноплавна довжина становить майже 1300 км, що співставно з Дніпром. Наше завдання — будівництво флоту в Єгипті та організація постачання зернових з України та їх перевезень Нілом. Матимемо лише водний шлях для цього: Дніпро — Чорне та Середземне море — Ніл. Ми вже маємо домовленості з владою Єгипту та місцевими суднобудівними заводами.

Які соціальні програми впроваджує компанія?

"Нібулон" — соціально відповідальна компанія. Кожне нове виробниче будівництво, яке ми здійснюємо в тому чи іншому населеному пункті, передбачає угоду з місцевою громадою щодо нагальних соціальних питань, які потребують термінового вирішення. Ми чітко виконуємо ці зобов"язання, адже така позиція формує довіру громади до нас як до інвестора.

Власним коштом ми ремонтуємо школи та дитячі садки у селах, відновлюємо дороги та вуличне освітлення, будуємо стадіони, закуповуємо комп"ютери для навчальних закладів тощо. Щороку компанія відраховує значні кошти для розвитку соціальної сфери у місцях своєї присутності.

Ви часто буваєте у справах за кордоном. Чи вдається приділяти час не лише бізнесу, а й відпочинку?

Для мене бізнес — це відпочинок, а відпочинок — це бізнес. Тому у закордонних ділових відрядженнях я обов"язково приділяю час тому, щоб познайомитися з цікавинками міста, у якому опиняюся. Дуже часто трапляється так, що після закінчення перемовин залишаюся у країні ще на день задля цікавої екскурсії або візиту до музею.

Ви є послідовником власного шляху розвитку України. Наскільки високим вам вбачається економічний потенціал нашої країни?

Ми, українці, повинні поважати самі себе. Ми заслуговуємо на краще життя, а Україна завдяки вдалому географічному розташуванню, багатству природних та людських ресурсів має шалений потенціал для розвитку, який є чи не найбільшим серед усіх пострадянських країн. Щоб реалізувати цей потенціал, нам потрібно, аби політичні, соціальні та економічні реформи справді відбувалися, а не були лише популістськими гаслами. Я — за проукраїнський вектор розвиток країни та відродження вітчизняної економіки.