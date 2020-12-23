Александр Комаров, президент "Киевстар", о будущем телекома в Украине

Какие события на рынке стали значимыми для компании в последние несколько лет?

Наиболее важные события украинского телеком-рынка последних лет — запуск 3G в сентябре 2015-го и 4G в апреле 2018-го. Они изменили ландшафт телеком-рынка.

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Вместе с запуском 3G абоненты получили неограниченный трафик на основные сайты и приложения. "Киевстар" первым внедрил эту инициативу, и нашему примеру последовали другие мобильные операторы. Связь 4G остается стратегическим приоритетом, а доступность сети широкополосного интернета и ее производительность — ключевыми конкурентными факторами. Благодаря возможности развивать 4G на частотах диапазона 900 МГц, с июня 2020 года мобильные операторы начали активно предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету в сельской местности. Сейчас телеком-рынок Украины быстро наверстывает упущенное. Например, лишь за октябрь 2020-го абоненты "Киевстар" использовали вдвое больше дата-трафика, чем за весь 2016 год. Есть села, где потребление мобильного интернета составляет в среднем до 40 Гб на абонента в месяц.

Эти изменения пришли на рынок во многом благодаря конструктивной позиции "Киевстар". Наша компания дважды становилась "донором" частот для 4G-связи. Мы добровольно вернули государству часть радиоспектра в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц, которым пользовались на законных основаниях. В результате регулятор рынка смог провести тендер на высвободившиеся радиочастоты, что обеспечило возможность другим мобильным операторам развивать новые технологии.

Из-за того, что 4G в Украине запустили одним из последних в Европе, мы смогли построить более современную сеть, чем в странах, которые строили сеть в начале 2010-х. У нас технология 4G все еще далека от насыщения, поэтому в ближайшие годы рынок по-прежнему будет определяться увеличением внедрения 4G и расширением покрытия в сельской местности. Мы прогнозируем, что в ближайшие несколько лет мобильные операторы инвестируют в этот проект еще около 15 млрд грн.

Телеком оказался более стрессоустойчивым по сравнению с другими бизнесами благодаря цифровым решениям

Какие тренды влияют на компанию и отрасль с учетом кризисного фона? Что такие кризисы дают бизнесу?

Пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на цифровой ландшафт во всем мире. Меры социального дистанцирования, принятые для сдерживания распространения пандемии, выявили ценность телеком-услуг для социального и экономического благополучия и преимущества цифровой экономики, опирающейся на доступ к быстрому, надежному и стабильному интернету.

Телеком оказался более стрессоустойчивым по сравнению с другими бизнесами благодаря цифровым решениям. У "Киевстар" это big data, индустриальный IoТ, облачные проекты, мобильные финансовые сервисы, E-Health и др. Эти продукты мы внедряем как самостоятельно, так и в партнерстве с крупными IT-компаниями, включая Microsoft.

Нашей задачей на фоне кризиса стало не только сохранить бизнес и сотрудников, но и клиентов. Мы быстро отреагировали на потребности компаний на карантине и уже в начале марта представили комплексное решение "Офис там, где вы", объединив услуги по наиболее актуальным на тот период задачам: бесперебойная работа IT-систем, организация удаленных рабочих мест, дистанционное управление оборудованием, электронный документооборот и т. д. Некоторые из этих решений уникальны за счет объединения телекома и IT. За время карантина услуги "Офис там, где вы" подключило почти 3 тыс. компаний, что позволило им трансформировать свои бизнес-процессы и остаться на плаву.

Что касается частных клиентов, то для многих доступ к услугам связи во время карантина стал жизненно важной потребностью, особенно для пожилых людей, которые оказались наиболее уязвимыми. Мы дали им возможность переключиться на тарифный план с безлимитными звонками с абонплатой всего 60 грн. Подключение можно было сделать, позвонив в кол-центр. Этой возможностью воспользовалось 130 тыс. абонентов в возрасте от 60 лет. Для всех частных клиентов "Киевстар" предоставил бесплатный доступ к нашему мобильному приложению "Доктор онлайн". За время карантина через это приложение абоненты получили 52 тыс. бесплатных медицинских консультаций.

Наряду с диджитализацией драйвером роста рынка также является проникновение мобильного интернета. Нам пришлось увеличить инвестиции в инфраструктуру из-за возросшего спроса на услуги мобильной передачи данных (потребление данных выросло на 50% по сравнению с прошлым годом) и "Домашнего интернета" (рост потребления на 20% в сравнении с докоронавирусными месяцами). "Киевстар" активно подключает к 4G новые населенные пункты, особенно в сельской местности. В период карантина было подключено к 4G почти 7 тыс. новых населенных пунктов.

Ваша компания — один из крупнейших налогоплательщиков в стране. Насколько важна успешность крупного бизнеса для национальной экономики?

Большие компании много инвестируют и внедряют инновации. "Киевстар" за последние пять лет инвестировал в строительство сетей и новые технологии почти 28 млрд грн с учетом платежей за лицензии. Мобильные операторы не только топ-инвесторы в экономику Украины, но и крупнейшие плательщики налогов. Так, за 9 месяцев 2020 года только "Киевстар" заплатил около 7 млрд грн в качестве налогов и сборов в бюджет страны. Телеком обеспечивает большое количество рабочих мест в Украине: почти 35 тыс. человек работают в этой индустрии.

Вы вкладываете миллиарды в развитие инфраструктуры. Какие проекты наиболее важны компании сейчас?

Действительно, мы очень много инвестируем, и это помогает нам поддерживать высокое качество услуг в самой большой мобильной сети в Украине. Наша инфраструктура — более 38 тыс. базовых станций,

44 тыс. км оптоволокна, и мы продолжаем строить. В 2020 году мы ввели в эксплуатацию почти 500 дополнительных базовых станций для развития 4G. Покрытие 4G в сельской местности — один из наших приоритетных проектов. Мобильные операторы взяли на себя такие обязательства и закрепили их в Меморандуме, который подписали с Кабмином в 2019 году. Мы стремимся устранить цифровой разрыв между мегаполисами и малыми населенными пунктами и до 2022 года должны обеспечить возможностью доступа к 4G-связи 90% населения страны. "Киевстар" на сегодня уже обеспечивает доступ к 4G на территории, где проживает более 85% населения.

Еще один наш инфраструктурный проект — развитие сети фиксированного интернета. В 2020 году мы вышли в лидеры рынка фиксированного интернета для домохозяйств. Кроме того, "Киевстар" является единственным полноценным провайдером конвергентных услуг связи в Украине, а также лидером на рынках мобильной связи и домашнего интернета и одним из лидеров в сегменте OTT TV.

Наша задача — стать современной диджитал IT-компанией, которая способна разрабатывать собственные продукты и коммерциализировать парт­нерские решения на своей сети. В 2020 году мы хотим увеличить штат диджитал-отдела компании до 120-150 человек, из которых львиная доля — это разработчики, и существенно усилить IT.

Как компания компенсировала проседание экономики во время карантина? Какие проекты помогли сохранить позитивные финансовые результаты "Киевстар"?

Нельзя сказать, что телеком не пострадал от кризиса. Рынок просел в доходах на 3 млрд грн из-за сокращения спроса на роуминг, частично не работал ритейл, некоторые клиенты ушли с рынка. Но наше внимание к изменившимся потребностям клиентов подсказало нам правильные компенсаторы.

Основным драйвером, который позволил "Киевстар" компенсировать падение финансовых показателей во время карантина, является возросший спрос на мобильный интернет. Его потребление растет экспоненциально (+50% год к году по результатам 3-го квартала 2020-го), а количество абонентов, которые пользуются услугами LTE в нашей сети, за год увеличилось почти на 40%. На рост доходов также повлиял спрос на услугу "Домашний интернет". Доходы этого сегмента выросли на 20%, а количество абонентов — на 10%. На сегодня услугой "Домашний интернет" пользуются 1,1 млн домохозяйств, что делает "Киевстар" лидером в этом сегменте.

Очень хороший тренд показывают наши облачные решения для бизнеса. В начале карантина "Киевстар" предложил бизнес-клиентам получить доступ к наиболее популярным сервисам удаленной работы сотрудников без взимания абонплаты. В первые два месяца карантина мы увидели увеличение количества подключений к нашим решениям Microsoft Office 365 и StarTeams на 1330% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 489% больше подключений к системе электронного документооборота Star.Docs. На 217% больше подключений к виртуальной мобильной АТС. Большим спросом пользуется "Киевстар ТВ": количество клиентов за два года выросло на 133% и сегодня превышает 255 тысяч.

Какие барьеры до сих пор существуют на вашем рынке и почему важно их убрать? Что может получить национальная экономика, если сделать условия ведения бизнеса на телеком-рынке более простыми и прозрачными?

Трансформация рынка требует оперативных регуляторных мер, стимулирующих приток инвестиций в новые технологии. К сожалению, в последнее время инициативы регулятора направлены в основном не на технологическое развитие, а на усиление контроля за отраслью и потенциального надзора за абонентами и операторами. Это, например, законопроект 2412-д "О разведке", который предусматривает, что в дополнение к существующему оборудованию для правоохранителей операторы должны за собственные средства закупать, устанавливать и обес­печивать функционирование на своих сетях подобного оборудования для разведывательных органов.

В то же время многие законы, призванные облегчить работу отрасли, остаются мертворожденными. Например, принятый в 2017 году закон о доступе к коммунальной инфраструктуре не работает, поскольку нередко саботируется чиновниками на местах. А ведь беспрепятственный доступ к инфраструктуре — необходимое условие для развития сети 4G. Еще один тормозящий фактор — устаревшее законодательство в сфере налогообложения. В Украине налоговая нагрузка на отрасль — одна из самых высоких в мире: на налоги уходит порядка 35% доходов рынка, тогда как в странах ЕС — около 21%. Более того, часть налогов, которые платит телеком, не связаны с производственной деятельностью.

Еще одна проблема — неравное налогообложение радиочастотного спектра. Это сдерживает инвестиции в диапазоне 2100, где цена лицензий оценивается в 0,5-1 млрд грн в случае проведения аукциона.

Кроме этого, нередко выдвигаются противоречивые инициативы. Например, отмена обязательной идентификации анонимных абонентов на стороне "базового" оператора, когда номер переносится в другую сеть. При этом игнорируются замечания банков, которые предупреждают, что такое послабление вызовет бум махинаций и мошенничества с сим-картами.

А в отношении услуг мобильного контента регулятор предлагает ввести дополнительную идентификацию заказчиков этого сервиса, что может уменьшить объемы рынка и усложнить его работу.

Мы знаем, что "Киевстар" — активный участник антиковидной коалиции. Как компания помогает украинцам во время коронакризиса?

Обеспечение стабильными и качественными услугами связи — основной вклад операторов в этот очень непростой для страны и людей период. Как это бывает в кризис, клиенты в очередной раз пересмотрели значение слов "оставаться на связи". Поэтому наша работа по поддержанию высокого качества услуг — это то, что действительно важно для обес­печения нормальной жизнедеятельности, ведения бизнеса и постоянного эмоционального контакта между людьми.

Мы помогаем нашим клиентам и государству пройти этот непростой период. Компания выделила 30 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, защитных костюмов, мониторов контроля жизненно важных показателей тяжелобольного и др. Кроме того, мы помогаем нашими услугами связи: ежемесячно 70 тыс. врачей начисляем бонусы на мобильные счета, обнулили звонки на информационные горячие линии по коронавирусу, дали возможность быть на связи и в интернете абонентам с нулевым или негативным балансом. Общий объем нашей помощи достиг 80 млн грн. К антиковидной коалиции присоединились также наши абоненты. Они собрали с помощью SMS более 5 млн грн через Украинскую биржу благотворительности.

Какие планы у компании на ближайшее будущее?

Одна из целей "Киевстар" — трансформироваться в структуру channel mix. Мы хотим развивать цифровые каналы и существенно расти в доле сервисных операций через диджитал. Данные трансформации дадут возможность улучшить клиентский опыт и рентабельность каналов.

Уже сейчас классические телеком-услуги сильно коммодитизировались, поэтому в перспективе 5-10 лет телекому нужно будет существенно трансформироваться, чтобы не только остаться лучшей "трубой", на которой другие ОТТ-провайдеры будут предоставлять свои сервисы, но и предлагать все больше современных сервисов от "Киевстар". Основным элементом в данной трансформации является приложение "Мой Киевстар", которое мы активно разрабатываем и где клиент самостоятельно может выполнять сервисные операции быстро и легко, а список операций расширяется с каждым апдейтом приложения. Мы надеемся, такие усовершенствования позволят нам увеличить количество пользователей "Мой Киевстар" более чем в три раза к 2023 году.

Одна из целей "Киевстар" — трансформироваться в структуру channel mix. Мы хотим развивать цифровые каналы и существенно расти в доле сервисных операций через диджитал

Другим успешным примером диджитал-продукта является "Киевстар ТВ": только за год мы выросли на 50%. Актуальным и популярным стал сервис телемедицины "Доктор онлайн". Абоненты любого телеком-оператора могут в режиме 24/7 получать онлайн медицинскую консультацию квалифицированных специалистов, в том числе семейных врачей, терапевтов, кардиологов, педиатров. В 3-м квартале 2020 года использование этого сервиса выросло в 400 раз!

Еще одной нетривиальной задачей является развитие новых бизнесов, или направлений в бизнесе, которые в будущем будут занимать существенную долю в наших доходах. Так, наше направление больших данных последние несколько лет растет ежегодно дву- и трехкратными темпами. "Киевстар" начал развивать не только аналитические сервисы, но и решения для крупного бизнеса. Например, построение хранилищ данных для предприя­тий или предоставление аналитических инструментов на облачных платформах.

Что касается 5G, я считаю, что в ближайшие 3-5 лет технологическая эволюция сетей LTE и LTE-Advanced способна удовлетворить растущий спрос на передачу данных. LTE-устройства широко доступны, а покрытие расширяется ежегодно. Мы будем активно инвестировать в LTE-сети, продолжая их развертывание на всей территории (проект LTE-900).

Прогнозируется, что только в 2024-2025 годах проникновение устройств с поддержкой 5G в Украине будет достаточным для полноценного коммерческого запуска. Пока темп их распространения ниже, чем мы ожидали, частично из-за COVID-19, который привел к падению мирового рынка смартфонов, пересмотру планов по инвестированию у операторов и более сдержанному спросу со стороны В2В.