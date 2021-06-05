Транспорт 1 час назад

Пассажиропоток на железных дорогах Великобритании упал до уровня 1872 года

Беспрецедентное падение объемов перевозок, связанное с влиянием пандемии COVID-19, повлияло как на использование железных дорог, так и на доходы от продажи билетов

Фото: Википедия/Duncan Harris Фото: Википедия/Duncan Harris
Фото: Википедия/Duncan Harris

С 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года железными дорогами Великобритании было перевезено 388 млн пассажиров, что составляет только 22 % объема предыдущих 12 месяцев, когда этот показатель равнялся 1,739 млн пассажиров.

Об этом сообщает Управление железных и автомобильных дорог (Office of Rail and Road, ORR), передает RailAdvent. По данным британского регулятора, это самое низкое значение за исторический период начиная с 1872 года.

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В ORR отмечают, что беспрецедентное падение объемов перевозок, связанное с влиянием пандемии COVID-19, повлияло как на использование железных дорог, так и на доходы от продажи билетов.

За истекший финансовый год (с апреля 2020 года по март 2021 года) от продажи билетов было получено 1,9 млрд фунтов стерлингов доходов, что составляет лишь 18,3 % объема поступлений 2019/2020 года — 10,4 млрд фунтов стерлингов.

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В четвертом квартале 2020/2021 финансового года (январь — март 2021 года) было перевезено примерно 80 млн пассажиров, что более, чем в два раза превышает аналогичный показатель первого квартала (апрель — июнь 2020 года).

В то же время это количество уступает результату третьего квартала (октябрь — декабрь 2020 года), когда было перевезено 139 млн пассажиров.

При этом в издании отмечают, что в последнее время наблюдаются признаки восстановления объемов перевозок. Согласно опубликованным данным Министерства транспорта Великобритании (DfT), по состоянию на конец мая 2021 года, пассажиропоток на британских железных дорогах достиг 45 % допандемийного уровня.

Напомним, с 1 июня 2020 года "Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки между областями, приостановленные из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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