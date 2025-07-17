Переможці спеціальних номінацій рейтингу "Найкращі роботодавці 2025"

У часи викликів та змін взаємодія бізнесу та освіти перейшла на новий рівень. Гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» створила і розбудовує перший приватний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка». Виш став втіленням ідеї інтеграції великого бізнесу у структуру технічної освіти.

До навчального процесу долучаються не лише освітяни та науковці, а й провідні інженери та менеджери компанії. Студенти залучені у реальні бізнес-проєкти, отримують менторство від практиків і проходять стажування на провідних підприємствах. Випускники отримують кар’єрні пропозиції від промислових хабів країни.

«Метінвест» став одним із найбільших інвесторів у освіту в промисловому секторі України. Група спрямувала 513 млн грн на створення матеріальної бази та розвиток університету. Компанія повністю або частково сплачує за навчання та надає стипендії найкращим студентам.

Університет готує кадри європейського рівня. За п’ять років на бакалаврат, магістратуру та в аспірантуру вступили понад 1080 студентів. Політехніка вже випустила 267 магістрів, 970 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації, а 4150 працівників — тренінги та курси.

Освітній проєкт «Метінвесту» стає центром підготовки інженерної еліти країни та повноцінною платформою для інновацій у промисловості.