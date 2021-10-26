Новости компаний 1 час назад

Переобуваем авто осенью: какие диски выбрать и что нужно знать

Подбор дисков и покрышек — это вопрос не только эстетики, но и безопасности

Переобуваем авто осенью: какие диски выбрать и что нужно знать Переобуваем авто осенью: какие диски выбрать и что нужно знать

Уже почти настал сезон, когда автомобилисты массово меняют резину на зимнюю. И мы хотели бы напомнить, что важны не только правильные шины, но и диски. Они влияют на устойчивость автомобиля на заснеженной дороге, управляемость и длину тормозного пути. Поэтому рассказываем именно о их выборе и дадим несколько советов.

Выбирайте тяжелые диски

Чем больше вес дисков, тем лучше ведет себя авто на снежной каше и гололеде. Становится гораздо проще стартовать, колеса реже пробуксовывают, а сцепление с асфальтом улучшается. 

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Из минусов только немного увеличенный расход топлива, примерно на 3-5%, так что это совсем не критично. 

Если вам важен дизайн и комфорт, обратите внимание на кованые диски. Они дороже, чем легкосплавные, но для зимы — идеальный вариант. А если хотите сэкономить, ставьте классические штампованные.

Диски меньшего диаметра

Если летом на вашей машине стоит низкопрофильная резине и 17-дюймовки, на зиму есть смысл поставить диски r15 и полный профиль. 

Так вы сможете сохранить нормальный внешний вид колес. Ведь если придется буксовать в снежной каше, низкопрофильная резина никак не защитит диск от царапин. 

Меньший диаметр дисков зимой — гораздо лучше, чем большой.

Цвет дисков — однотонный

Если хотите показать индивидуальность с помощью дисков — это прекрасно. Но зимой они все равно будут одного цвета — грязные. Поэтому нет смысла покупать вычурные и цветные диски, если их все равно никто не будет видеть.

Кроме того, снежная каша и подмерзшая грязь действует как абразив и часто стирают внешнее покрытие дисков. Если вы не хотите каждый год красить их заново, выбирайте диски одного цвета.

Откажитесь от полировки

Полированные диски — это красиво, но для зимы они не подходят. Покрытие сильно страдает из-за дорожной химии, на нем появляются разводы и трещины. 

Диски с полировкой теряют свой внешний вид уже после первого снега. Особенно, если вы много ездите в городе, где асфальт обрабатывают от наледи. 

Лучший вариант — простые диски порошковой покраски, она не слезает и не портится. Диски будут как новые даже после очень грязной зимы.

Максимально простой дизайн

Не стоит ставить на зиму диски с большим количеством спиц, фигурными элементами или перфорацией. Вся эта "красота" очень быстро забьется мерзлой грязью, которая будет медленно, но верно окислять поверхность диска. А еще она меняет балансировку колес, что сильно ухудшает маневренность и управляемость авто. 

Лучший вариант — диски с пятью или шестью спицами, которые от грязи и снега можно протереть обычной тряпкой.

 

И теперь подсуммируем все советы. Идеальный выбор на зиму — это кованый или штампованный диск небольшого диаметра, максимально простой конструкции, одноцветный и без полировки.

Выбирайте такие диски на сайте Avtodiski уже сейчас — успейте переобуть свое авто до того, как на шиномонтажах снова будут километровые очереди.

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