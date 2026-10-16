Перевірити бізнес-ідею за 15 хвилин, або Як використовувати OLX для розвитку бізнесу

Існує поширене уявлення: щоб запустити бізнес, спершу потрібен дорогий сайт або інвестиції у широкий асортимент товару. Однак де підтвердження, що на нього взагалі буде попит?

Досвід бізнесів на OLX демонструє, що краще піти зворотним шляхом – від публікації кількох товарів і тестування бізнес-ідей. З OLX не потрібно запускати власний сайт чи орендувати фізичну точку: достатньо показати продукт і знайти свого покупця – так, як це вже роблять понад 16 тисяч українських бізнесів на платформі. Підприємці використовують онлайн-ресурс як реальний канал продажів і перевіряють на ньому ідеї, збирають інсайти про користувацьку поведінку та навіть коригують асортимент.

Скажімо, ви власноруч створюєте свічки. Замість "стандартного пакету" зі створення сайту, підключення реклами й оренди фізичної точки ви починаєте з одного оголошення та пошуку своєї аудиторії. Так ви економите час і бюджет, ще й отримуєте доступ до потенційного покупця, адже OLX обʼєднує близько 23 млн активних користувачів щомісяця. Платформа входить до 8 топових, найбільш відвідуваних онлайн-ресурсів, тож на ній вже зібрані клієнти, які лише чекають вдалої пропозиції.

Ваше завдання – потрапити до неї та вибрати правильний час для публікації оголошень. Наприклад, цього року українці раніше почали готуватися до зими. Уже в серпні кількість запитів на генератори зросла на 69% проти лише 7% у 2025-му, тож продаж такої техніки на початку осені з вищою ймовірністю зацікавив би потенційних покупців. З інших популярних товарів серед користувачів OLX – електроніка та книги, якщо йдеться про хобі.

"У вересні оголошення у категорії "Електроніка" отримували близько 2,7 млн переглядів щодня, зокрема смартфонів. Також українців цікавлять книги, які збирають близько 10 тисяч переглядів на день. Це ті сфери, які мають стабільний інтерес серед аудиторії OLX", – коментує Дмитро Каплуновський, лідер команди продажів категорії "Товари" в OLX Україна.

Як це працює на практиці

Перевірка ідеї на платформі в кілька кроків: опублікувати оголошення → подивитися на реакцію → змінити оголошення за потреби → знову подивитися на реакцію.

Що аналізувати перш за все:

кількість звернень;

конверсію у продажі;

повторні покупки.

Якщо оголошення спрацювало, це перший сигнал, що гіпотезу варто тестувати далі.

Окрім тестування ідей, OLX зручний як інструмент масштабування бізнесу. Коли його обороти зростають, на платформі можна підключити ФОП. Це займає до 30 хвилин, і, за словами підприємців, цей процес досить легкий. Натомість ви отримуєте зручніший облік витрат, контроль виплат та можливість працювати з більшою кількістю оголошень.

Чим ще OLX може бути корисним бізнесу

Незалежність від однієї точки продажу. Додатковий онлайн-канал працює як резерв: коли один напрям просідає, інший підтримує товарообіг і приносить дохід.

Тест нових товарів. Кількість переглядів і звернень показує реальний інтерес покупців, що допомагає змінювати асортимент залежно від сезону.

Готові рекламні рішення та підтримка. Коли бізнес зростає, можна просувати найкращі позиції за допомогою рекламних пакетів та порад від команди підтримки.

Зручна логістика – завдяки OLX Доставка.

Інтеграція CRM-систем для кращого керування бізнесом.

Саме так платформу використовують тисячі українських бізнесів. За внутрішніми опитуваннями OLX, 65% підприємців називають платформу основним або одним із основних каналів продажу. Понад 40% отримують тут кращий результат (ROI), ніж на інших каналах, а понад 25% планують і далі інвестувати в розвиток бізнесу на платформі.

Тож цифри показують, що OLX здебільшого використовують як постійний канал продажів, а не лише для перших проб. Для частини підприємців платформа переросла в повноцінну систему ведення бізнесу, де вони чітко знають, що продавати та як задовольнити свою аудиторію. Це логічний підсумок шляху, який OLX проходить разом із підприємцями вже 10 років. За цей час вони стали значно активніше використовувати онлайн для продажів – і, як наслідок, змогли масштабуватися та продовжують зростати.