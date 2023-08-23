Philip Morris відсудив 1,4 млн грн за підробку зловмисниками їхніх сигарет

Залізничний районний суд Львова виніс вирок трьом членам злочинного угруповання, які незаконно виготовляли та продавали сигарети під брендом Philip Morris. Суд призначив їм умовні терміни та зобов’язав виплатити Philip Morris понад 1,4 млн грн завданої майнової шкоди.

Восени 2022 року уродженець Києва створив та очолив злочинну групу, яка займалась масовим виготовленням та збутом сигарет. До складу групи він залучив двох виконавців, а також інших невстановлених слідством осіб, які безпосередньо виготовляли сигарети.

Як сказано у вироку суду, що тютюнові вироби виготовляли у складському приміщенні в Волинській області, використовуючи торгову марку Bond, яка належить Philip Morris. Зловмисники виготовили понад 38 тис. пачок сигарет. Збут нагалодили у Львівській та Волинській областях.

Щодо організатора та двох виконавців правоохоронці порушили кримінальну справу через незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також через використання бренду Philip Morris.

У суді вони визнали свою провину та визнали цивільний позов Philip Morris, попросивши використати для сплати компенсації кошти, які вони внесли як заставу. Також троє обвинувачених перерахували по 50 тис. грн на ЗСУ.

Як повідомляє Zaxid.net, справу розглядала суддя Наталія Палюх. Вона визнала членів угруповання винними у незаконному виготовленні та збуті сигарет, а також використаннібренду Philip Morris.

Організатор злочинної групи отримав 4 роки увʼязнення, однак був звільнений від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Двом іншим виконавцям призначили по три роки тюрми, однак також звільнили від відбування покарання з річними іспитовими термінами. Суд також зобов’язав їх виплатити Philip Morris понад 1,4 млн грн завданої матеріальної шкоди.