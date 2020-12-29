П'ять брендів, які могли б підняти престиж України у світі

Прихід великого міжнародного гравця завжди стає подією для України. На це намагаються впливати як гравці окремих індустрій, так і президент. Часто наявність такого бренду в країні є не тільки зручною для клієнтів, а й важливою для іміджу країни в міжнародній спільноті.

Apple Store

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Фото: Drew Willson / Unsplash

В Україні досі немає офіційного представництва Apple. У нас можна купити офіційну техніку американського техногіганта, але вона розповсюджується через місцевого дистриб’ютора — компанію ASBIS. Окрім того, від 50% до 90% айфонів в Україну завозять "сірим" методом.

Це б’є по великих українських рітейлерах. Вони закупають айфони офіційно та продають їх за вищої ціни, ніж в США. Натомість недоброчесні продавці закуповують техніку в Америці дешевше, нібито для власних потреб, а потім перепродають в Україні.

Поява офіційного Apple Store могла б розв'язати цю проблему, та звернути покупців на "світлий" бік, але поки що передумов до запуску локального представництва немає.

На заваді стають "сірі" девайси та труднощі в законодавстві, які роблять це ринок банально невигідним для американської компанії.

Nathan’s Famous

Фото: Paulo Silva / Unsplash

Nathan’s Famous вважаються законодавцями хот-догів. Перша точка відкрилася понад 100 років тому в Нью-Йорку. Якщо ви колись чули про те, що "справжні хот-доги бувають тільки в NY", то мова скоріше за все йшла за Nathan’s Famous.

Зараз компанія працює в 13 країнах. Окрім того, вона відома конкурсом по поїданню хот-догів, переможець якого може виграти $10,000. Рекорд побити непросто, але раз на кілька років це комусь вдається. Останнього разу рекордсмен з’їв 72 хот-доги за раз.

Про цю мережу вже пишуть книги, а медіа публікують матеріали як про найканонічніші хот-доги у світі. Такий бренд міг би розбавити доволі скромний набір міжнародних мереж швидкого харчування, представлений в Україні.

PayPal

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мережа грошових переказів PayPal досі повноцінно не працює в Україні. Тобто, кожен українець може зареєструвати акаунт та навіть підв’язати до нього банківську картку українського банку, але після цього він зможе розраховуватися лише в мережі або з іншими користувачами PayPal. Вивести гроші в Україні буде неможливо.

Довгий час PayPal не мали можливості відкрити представництво через проблеми у законодавстві. Низка українських підприємців і чиновників намагалися зробити все, щоб розчистити шлях для американського гравця. Але попри всі зусилля, компанія просто перестала цікавитися нашим ринком.

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"Україна їм не цікава", — коментував цього року Дмитро Дубілет, поки обіймав посаду міністра кабінету міністрів. Утім, українці не полишають надій, що сервіс все ж повноцінно запрацює на рідних теренах.

Starbucks

Фото: TR / Unsplash

Найбільша світова мережа кав’ярень зараз має понад 30 000 точок по всьому світу. Проте в Україні жодного Starbucks досі немає. Ба більше, компанія поки навіть не розглядає наш ринок.

Утім це не заважає ледь не кожного року святкувати скоре "відкриття" мережі в новинах. 2018 року Starbucks уже чекали в Україні, але й тоді офіційне представництво відкинуло чутки та пояснило, що український покупець поки не готовий купувати каву за цінами цієї мережі.

Amazon Prime/HBO/Disney+

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Попри те, що стримінгові сервіси не обов’язково мають мати фізичне представництво в окремій країні, вони все одно працюють з обмеженою географією. До останніх років Україна взагалі залишалася білою плямою на мапі великих стримінгових компаній. Netflix доступний українцям з 2016 року, але досі без української озвучки та хоча б субтитрів. Цього року нарешті запустився музичний гігант Spotify.

Водночас індустрія сервісів за підпискою набагато ширша. Наприклад всесвіт Star Wars належить компанії Disney. І серіали, які побудовані навколо цього всесвіту (як "Мандалорець") виходять на сервісі Disney+. Офіційно підписатися на нього з України неможливо.

Певне, найпопулярніший серіал десятиліття "Гра Престолів" виходив на сервісі HBO. Там же будуть виходити кінотеатральні новинки нового сезону — на додатковому підрозділі HBO Max. Легально підписатися на нього не можна. Проте хоча б можна дивитися найпопулярніші серіали через партнерів. Наприклад, Megogo закупає цей контент у "Амедиатеки".

Те саме стосується й стрімінгового сервісу Amazon Prime, на якому, наприклад, виходить спадкоємець Top Gear — Grand Tour. У більшості своїй навіть ті українці, які прагнуть легально споживати відеоконтент, змушені шукати цікаві їм серіали на піратських сайтах. У цій ситуації програють і стримінги, які втрачають потенційних дохід, і глядачі.

Поява будь-якого з цих брендів стала б сигналом для інших, що Україна — цікавий та перспективний ринок для міжнародних гравців. А українці отримали б доступ до найкращих світових надбань, заради яких зараз доводиться їхати за кордон.