PayPal открывает для американцев криптовалютные сервисы

Платежная система PayPal добавила возможность покупки, продажи и хранения криптовалют для американских пользователей с 12 ноября, сообщает BitsMedia.

Как отмечает издание, изначально система PayPal установила недельное ограничение на покупку криптовалют в размере $10 000, однако теперь этот лимит увеличен до $20 000.

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По словам генерального директора PayPal Дэна Шульмана, в скором времени PayPal уведомит клиентов из США о доступности криптовалютных сервисов.

Шульман добавил, что переход на цифровые валюты неизбежен, так как это способствует расширению доступа населения к финансовым услугам, а также повышает скорость и устойчивость платежной системы.

Кроме того, благодаря внедрению криптовалют у государственных органов появится возможность быстро и эффективно распределять средства среди граждан.

С начала 2021 года PayPal планирует добавить поддержку криптовалют и для клиентов из других стран. Пользователи смогут мгновенно конвертировать криптоактивы в фиатную валюту без дополнительных комиссий, а продавцы будут получать оплату в обычных деньгах.

Таким образом, криптовалюта станет еще одним средством оплаты с использованием кошелька PayPal.

В конечном итоге PayPal планирует сделать криптовалютные платежи доступными в 26 млн магазинах по всему миру.

Шульман отметил, что PayPal получила лицензию Bitlicense от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

В то же время многие налоговые эксперты уверены, что поддержка криптоактивов в платежной системе PayPal усложнит процесс подачи финансовой отчетности, а у пользователей могут возникнуть проблемы с налоговыми органами.

По словам директора по стратегии в CoinShares Мельтема Демирорса, после добавления поддержки цифровых активов PayPal может запустить собственную криптовалюту.

Напомним, компания PayPal планирует добавить поддержку новых цифровых валют.

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.