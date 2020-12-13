Площади чесночных плантаций в Украине вырастут на 75% — эксперт

В 2021 году посевные площади под чесноком в Украине составят 3,5 тысяч гектаров, что на 75% больше по сравнению с текущим годом (2 тысячи га).

Такой прогноз сделали в Ассоциации производителей чеснока Украины, сообщает AgroPortal.ua.

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Как отметила руководитель проектов ассоциации Юлианна Мусса, украинский рынок чеснока развивается неплохими темпами.

По ее словам, фермеры научились выращивать чеснок, и уже сегодня с одного гектара имеют урожайность минимум шесть тонн.

"Есть хозяйства, где собирают 8-10 т/га, а один фермер показал результат 15 тонн с 1 гектара. Это действительно исключение для украинского чесноководства", — рассказала Мусса.

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Стоит отметить, что в феврале украинские фермеры прогнозировали на 2020 год высокий урожай лука и чеснока, что могло повлечь за собой снижение цены на продукцию

Напомним, в последнее время на мировом рынке чеснока наблюдается рост цен, особенно в Европе.

Так, в этом году испанский урожай сильно пострадал от погодных условий, что привело к значительному сокращению производства. На фоне этого резко подскочил спрос, особенно в странах Северной Америки: в Канаде — в 2 раза, в США — на 70%.

Эксперты считают, что в сложившихся реалиях мир может столкнуться с нехваткой чеснока.