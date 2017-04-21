По каким маршрутам можно доставлять грузы из Украины в Иран

Министр инфраструктуры Украины (МИУ) Владимир Омелян недавно заявил, что летом 2017 года из Украины в Иран будет запущен тестовый поезд с сельскохозяйственной продукцией. Сообщалось, что маршрут поезда пройдет через Грузию и Азербайджан.

Сегодня утром в ПАО "Укрзализныця" (УЗ) заявили, что представителей компании не привлекали к переговорам с иранской стороной по этому проекту и назвали "тестовым поездом в "никуда"".

"Специалисты "Укрзализныци" и эксперты-транспортники размышляют, каким образом уже летом этого года запустить тестовый грузовой поезд Украина — Иран. Камнем преткновения стало отсутствие 160 км железнодорожного пути на территории Ирана", — говорится в сообщении УЗ.

В пресс-релизе компании цитируется транспортный эксперт Александр Кава, который говорит, что тестовый поезд в Иран сможет доехать только до границы Азербайджана и Ирана — дальше нет железной дороги. "Этот поезд может дойти только до азербайджано-иранской границы в городе Астара. Железнодорожные перевозки возможны из Батуми только в Астара. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти по территории Ирана", — сообщил Кава.

Однако в МИУ уточняют, что намерены задействовать на маршруте две паромные переправы — на Черном и Каспийском морях. Планируется, что отправной точкой тестового поезда из Украины в Иран будет Морской торговый порт "Черноморск" (Украина), конечной — порт Anzali (Север Ирана, побережье Каспийского моря). Маршрут поезда пройдет по территории Грузии и Азербайджана (через Баку). Решение о разработке маршрута и запуска тестового влечения является двусторонним, одобренным по предложению иранской стороны.

"Подчеркиваем, что поезд, который уже назвали "невозможным", является абсолютно реальным, а его маршрут — целостным и удобным. То, что для одних невозможно, для других — вполне достижимо, а для страны — перспективно и экономически целесообразно. Министерство инфраструктуры обращает внимание на то, что ограниченность во владении информацией отдельных представителей руководства УЗ не может быть основанием для того, чтобы ставить под сомнение результаты двусторонних украинско-иранских договоренностей на высоком уровне", — сообщили в Министерстве.

Напомним, что в 2016 году по подобному маршруту был отправлен тестовый поезд из Украины в Китай по, так называемому, "Новому Шелковому пути". Однако он не смог прибыть в КНР и вернуться назад в Украину в заявленные сроки. Также возникли трудности со стоимостью перевозки грузов, так как альтернативные маршруты по территории Российской Федерации стоят дешевле и грузы обрабатываются быстрее из-за отсутствия паромных переправ.

Украина занялась просчетом подобных транспортных коридоров из-за запрета на транзит украинских грузов в страны Средней Азии по территории РФ.