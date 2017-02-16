Побутові відходи: Україна застрягла у болоті між європейськими реформами і старими схемами

У Європейському Союзі відбулась економічна революція, яку ми в Україні не помітили. Трохи більше як рік тому — 2 листопада 2015 року — ЄС прийняв пакет документів, спрямованих на перехід до так званої "економіки замкнутого циклу". Сьогодні ці законодавчі ініціативи починають перетворюватися у конкретні законодавчі норми, обов"язкові для виконання кожною країною.

Головна мета переходу до нової парадигми економіки замкнутого циклу — підвищити конкурентоспроможність на світовому ринку, сприяти сталому економічному зростанню та створенню нових робочих місць. Все це Європейський Союз збирається зробити за рахунок перегляду політики поводження з побутовими відходами.

Основна ідея економіки замкнутого циклу полягає у тому, щоб роздільно збирати усі побутові відходи, які повинні слугувати сировиною для нового виробничого циклу. Таким чином буде втілюватися і екологічна мета — зменшення забруднення навколишнього середовища, і економічна — зменшення видобутку та імпорту природних ресурсів, частину яких замінять відходи. Ось до чого конкретно збираються прийти у ЄС:

Досягти рівня утилізації твердих побутових відходів на рівні не меншому як 65% до 2030 року;

Побудувати до 2030 року систему, яка утилізуватиме 75% усіх відходів упаковки;

до 2030 року У 2030 році вивозити на звалища лише 10% побутових відходів і менше;

Заборонити вивозити на полігони відходи, які були окремо зібрані;

Просувати економічні інструменти, які б ставили бар"єри на шляху вивозу відходів на звалища;

Спростити і уніфікувати вартість переробки відходів на всій території ЄС;

Втілити конкретні заходи щодо сприяння повторному використанню і стимулювання промислового симбіозу, який полягає у тому, щоб відходи однієї галузі стали сировиною в іншій галузі;

який полягає у тому, щоб відходи однієї галузі стали сировиною в іншій галузі; Створити економічні стимули для виробників, які б змусили постачати на ринок тільки продукцію з екологічним дизайном, тобто продукцію, яка після того як відслужить свій термін, легко піддавалася повторній переробці чи відновленню та повторному використанню.

У документах Єврокомісії, якими обґрунтовується перехід на економіку замкнутого циклу, фігурують дані про те, що у ЄС 43% муніципальних відходів переробляються, а 31% вивозяться на полігони і 26% спалюються. Тобто ЄС збирається підвищити рівень переробки побутових відходів на 22% процентних пункти — з 43% до 65% у 2030 р., тобто через 13 років. Тут треба обов"язково додати, що вказане підвищення повинне бути досягнуто за рахунок нових країн-членів та деяких інших, які роками не вирішували проблему поводження з відходами. Ця нерівномірність переробки вражаюча.

Якщо на 2011 рік шість держав-членів вивозили на звалища менше 3% їх побутових відходів, то у решти 18 країн понад 50% комунальних відходів потрапляло на звалища, а в деяких країнах і понад 90%! Тобто Україна знаходиться практично у такому ж стані, як деякі країни ЄС. Тільки з однією різницею. Країни-"аутсайдери" почали рух до вирівнювання своїх показників з країнами "лідерами", прийнявши спільні цілі, а Україна — ні.

А що ж Україна на цьому тлі?

Одні політичні інституції не мають достатньо політичної волі, щоб впроваджувати реформи. Інші не хочуть полишати "кормушки". З одного боку, Міністерство екології України за допомогою і на кошти міжнародних партнерів розробляє Національну стратегію поводження із відходами, але ніхто з експертів не дає гарантії, що стратегія не буде проігнорована.

Місцеві влади намагаються під тиском громадськості з одного боку і тиском центральної влади з іншого вирішити проблему сміттєвих полігонів, але намагаються зробити це так, щоб не порушити старої системи, яка дає можливість заробляти на нелегальному, ручному сортуванні на звалищах. Активісти, екологи та експерти б"ються як риба об лід, щоб в Україні прищепити систему роздільного збору побутових відходів та систему розширеної відповідальності виробника — як у ЄС, а лобісти у парламенті намагаються впровадити схему спалювання твердих побутових відходів з метою отримання "зеленого тарифу".

Лобісти цієї схеми також збираються ввести податок на виробництво і імпорт упаковки або товарів в упаковці — тобто на всі товари (фактично акциз, мета якого зменшення споживання на і так падаючому українському ринку) і товарів в упаковці, а на зібрані гроші від цих податків будувати систему поводження з відходами з міфічними переробними заводами — без нас з вами. Без громадян. Без бізнесу. У темній водичці. Про європейські підходи та роздільне збирання навіть і мови не йде. І вже 22 лютого один з таких законопроектів №4838 планується винести на голосування екологічного комітету ВР. Отже, далі будє!

Джерела даних:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015PC0596

Національна стратегія, ст. 14