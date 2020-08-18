Почему амбассадоры не пьют кофе с мышьяком?

Самой популярной шуткой после начала карантина была шутка о коучах. Что, мол, поехали гуру менеджмента, тренеры по личностному росту и прочее коуч-шапито назад в свои пгт собирать картошку. Картошку, а не полные залы будущих визионеров.Конечно, это было шуткой до определенного момента, пока не стало понятно, что карантин и вирус — это надолго. И вот за грус­т­ными коучами сначала потянулись вереницы ивент-менеджеров, а за ними и те, кто вчера смеялся над сбитыми адизесами.

Смех сменился другими утробными звуками, когда избавляться от излишков офисного планктона стали вполне респектабельные компании. Ладно, если бы это были какие-то отраслевые лузеры, перебивающиеся заработками с колес. Вот эти хорошо узнаваемые конторы, конкурирующие исключительно ценой и исповедующие отрицательный кадровый отбор. С ними все понятно, их участь легко предугадать. Они, конечно, останутся в истории, но в весьма неприличной.

Но ведь вместе с шарашками трещит оргструктура и тех, кто вчера прогнозировал чудесное явление аутентичного украинского Google. Что же не срослось? В чем брешь системы? Где прохудилась логика украинского Маска?

Именно на эти вопросы мы отвечаем в нашем номере об устойчивом бизнесе. Спойлер: главная ошибка и первых, и вторых компаний в культуре. В корпоративной культуре. Вернее, в ее отсутствии.

Даже если компания переживает непростые времена, но каждый менеджер ведет себя как амбассадор бренда, у тебя есть шансы

Если у тебя отличные зарплаты, но коллеги подсыпают друг другу в кофе мышьяк, то, скорее всего, у тебя проблемы с командо­образованием. И наоборот: даже если компания переживает непростые времена, но каждый менеджер ведет себя как амбассадор бренда, у тебя есть шансы. Ну и, конечно, есть третий, наиболее распространенный тип украинских компаний, когда ни амбассадоров, ни денег. Впрочем, их исход мы уже разобрали.

Корпоративную культуру строят годами. Она рождает доверие между офисами и кабинетами. Но чем больше непрогнозируемых сюрпризов со стороны кабинетов, тем меньше офисная популяция амбассадоров. Вовлеченность летит в тартарары вместе с мотивацией. Ну а нет мотивации — пора нанимать многостаночников. Тех самых хрестоматийных "прыщавых девочек", которые угробят все. Не только ваш маркетинг (с).

Вы точно знаете, что такое Google?