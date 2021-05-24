Бизнес 8 минут назад

Почему большинство украинских предпринимателей не думают о безопасности своего бизнеса

Разберем самые распространенные ошибки предпринимателей и рассмотрим шаги, которые нужно обязательно сделать для того чтобы обезопасить бизнес и активы

Почему большинство украинских предпринимателей не думают о безопасности своего бизнеса Почему большинство украинских предпринимателей не думают о безопасности своего бизнеса

К сожалению, большинство украинских бизнесменов категорически не хотят говорить о безопасности. Много лет видя реакцию на мои слова о том, что занимаюсь безопасностью бизнеса, я понимаю, что эта реакция заложена на ментальном уровне наших бизнесменов. Безопасность прочно ассоциируется с опасностью.

Действительно, большинство так и думает и говорит: "А что, уже пора думать?", "А что, ты что-то знаешь о наших проблемах?" Это явно показывает, что о безопасности бизнес начинает думать только в момент прямой опасности, прямо как в физике — действие порождает противодействие. Хотя и необходимо признать, что процента 1,5-2 думает о безопасности своего бизнеса заранее.

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Вся история вопроса с частной безопасностью всегда страдала отсутствием логики. Вот подумайте, бизнесмен строит свой бизнес, тратит годы жизни, здоровье, чем-то жертвует, мучится, не спит ночами, горит идеями, преодолевает множество трудностей, чтобы что? Чтобы лишиться в один день своего бизнеса или испытать массу других неприятностей?

С какими проблемами может сталкиваться украинский бизнесмен, кроме предпринимательско-управленческих? На этот вопрос многие из вас знают ответ, так как уже столкнулись с ними лично.

Назову только основные:

  1. Потеря всего бизнеса.
  2. Уголовные производства (дела), кстати, в том числе и не по вашей вине — например, контрагент подвел.
  3. Мошенничество или хищения в вашем бизнесе.
  4. Вынужденное партнерство с нежелательными партнерами, как правило, личного счастья не прибавляет.
  5. Конкурентная война — промышленный шпионаж, переманивание сотрудников, оспаривание патентов, выпуск вашей продукции под другими брендами и т. д. По факту, один из самых длинных списков возможных неприятностей для вашего бизнеса.
  6. Гибель собственников или всей семьи в результате действий противной стороны.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько обезличенных кейсов, с которыми к нам приходили клиенты:

  • Украинский банк. Собственник запретил внутренней Службе Безопасности (СБ) работать против Правления. Итог: 100 млн гривен исчезли в неизвестном направлении.
  • Украинский банк перед продажей. Председатель Правления вместе с председателем Комитета кредиторов и оценщиками банка вывел на своих родственников и связанных лиц под фиктивные залоги 27 млн дол. США.
  • Иностранный инвестор в Украине. Нет системы документооборота, системы согласований, нет юриста, СБ нет; директор не знал, что он якобы подписывал документы. Сумма инвестиций более 500 млн дол. США.
  • Украинский холдинг. Наблюдательным советом управляла гражданская жена собственника, СБ собирала информацию на собственника, практически, не пресекла ни одной крупной потери активов, юристы не возражали против невыгодных сделок, партнеры складывали в карман невероятные комиссионные и откаты. Потеряно свыше 600 млн дол. США.
  • Украинский холдинг. СБ собирала информацию на собственника, в последующем организовала его уголовное преследование, вымогали большую сумму для закрытия "вопроса".
  • Украинский холдинг. СБ устроила атаку на топ-менеджмент холдинга с целью захвата 2/3 его активов.
  • Машиностроительный комплекс. СБ, внутренняя охрана и начальники цехов вступили в сговор с целью производства и реализации "левой" продукции. Потери от 2 до 7 млн. дол. США в месяц.
  • Иностранный инвестор. Отсутствовали система контроля и СБ. Топ-менеджмент создал полностью параллельный бизнес. Потенциальные потери — до 3 млн евро.

Я мог бы еще, наверное, назвать несколько десятков кейсов, в которых мы работали, но тенденция одна — большинство бизнесменов не задумывается о безопасности до последнего момента. Как же привык решать вопросы своей безопасности наш бизнесмен:

  1. Договориться с силовиками о "прикрытии".
  2. Создать свою СБ из бывших силовиков.
  3. Взять действующих силовиков или госчиновников в "партнеры".

Все эти способы изначально неправильны и усиливают риски потери бизнеса. Формат не позволяет раскрыть всю неправильность такой безопасности, но главное, что необходимо знать, — одна СБ, да еще и из бывших силовиков, не может заменить собой систему корпоративной безопасности, которая включает в себя управление рисками безопасности.

Подавляющее большинство силовиков просто не знает бизнес-процессы, корпоративное управление и современные стандарты безопасности, например, такие, которые даёт ASIS (профессиональная международная организация для специалистов по безопасности). Чтобы рекомендовал я украинскому бизнесу сегодня, чтобы обезопасить себя, семью и бизнес:

  1. Топ-менеджменту, юристам и СБ пройти обучение на курсе "Корпоративная безопасность бизнеса". .
  2. Строить систему корпоративной безопасности в своем бизнесе, понимая при этом, что СБ — это просто одна из ее частей.
  3. Свою СБ обязательно укрепить внешним независимым сервисом по безопасности бизнеса. В Украине мне известен только один действующий сегодня такой полноценный сервис — это "Фортеця".
  4. Уделять безопасности бизнеса часть своего личного времени, понимая, что это тоже бизнес-юнит, от которого зависит успех бизнеса и будущее собственника.
  5. Обязательно иметь стратегию развития и работы системы корпоративной безопасности и ее KPI.
  6. Разделить безопасность свою, семьи и бизнеса — это должны быть две разные системы. Но воплощение этого пункта, конечно, зависит от размеров бизнеса.

Надеюсь, что статья поможет украинским бизнесменам обезопасить себя, семью и свой бизнес.

Сергей Погребной, совладелец SK Security, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko

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