Почему большинство украинских предпринимателей не думают о безопасности своего бизнеса

К сожалению, большинство украинских бизнесменов категорически не хотят говорить о безопасности. Много лет видя реакцию на мои слова о том, что занимаюсь безопасностью бизнеса, я понимаю, что эта реакция заложена на ментальном уровне наших бизнесменов. Безопасность прочно ассоциируется с опасностью.

Действительно, большинство так и думает и говорит: "А что, уже пора думать?", "А что, ты что-то знаешь о наших проблемах?" Это явно показывает, что о безопасности бизнес начинает думать только в момент прямой опасности, прямо как в физике — действие порождает противодействие. Хотя и необходимо признать, что процента 1,5-2 думает о безопасности своего бизнеса заранее.

Вся история вопроса с частной безопасностью всегда страдала отсутствием логики. Вот подумайте, бизнесмен строит свой бизнес, тратит годы жизни, здоровье, чем-то жертвует, мучится, не спит ночами, горит идеями, преодолевает множество трудностей, чтобы что? Чтобы лишиться в один день своего бизнеса или испытать массу других неприятностей?

С какими проблемами может сталкиваться украинский бизнесмен, кроме предпринимательско-управленческих? На этот вопрос многие из вас знают ответ, так как уже столкнулись с ними лично.

Назову только основные:

Потеря всего бизнеса. Уголовные производства (дела), кстати, в том числе и не по вашей вине — например, контрагент подвел. Мошенничество или хищения в вашем бизнесе. Вынужденное партнерство с нежелательными партнерами, как правило, личного счастья не прибавляет. Конкурентная война — промышленный шпионаж, переманивание сотрудников, оспаривание патентов, выпуск вашей продукции под другими брендами и т. д. По факту, один из самых длинных списков возможных неприятностей для вашего бизнеса. Гибель собственников или всей семьи в результате действий противной стороны.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько обезличенных кейсов, с которыми к нам приходили клиенты:

Украинский банк. Собственник запретил внутренней Службе Безопасности (СБ) работать против Правления. Итог: 100 млн гривен исчезли в неизвестном направлении.

Украинский банк перед продажей. Председатель Правления вместе с председателем Комитета кредиторов и оценщиками банка вывел на своих родственников и связанных лиц под фиктивные залоги 27 млн дол. США.

Иностранный инвестор в Украине. Нет системы документооборота, системы согласований, нет юриста, СБ нет; директор не знал, что он якобы подписывал документы. Сумма инвестиций более 500 млн дол. США.

Украинский холдинг. Наблюдательным советом управляла гражданская жена собственника, СБ собирала информацию на собственника, практически, не пресекла ни одной крупной потери активов, юристы не возражали против невыгодных сделок, партнеры складывали в карман невероятные комиссионные и откаты. Потеряно свыше 600 млн дол. США.

Украинский холдинг. СБ собирала информацию на собственника, в последующем организовала его уголовное преследование, вымогали большую сумму для закрытия "вопроса".

Украинский холдинг. СБ устроила атаку на топ-менеджмент холдинга с целью захвата 2/3 его активов.

Машиностроительный комплекс. СБ, внутренняя охрана и начальники цехов вступили в сговор с целью производства и реализации "левой" продукции. Потери от 2 до 7 млн. дол. США в месяц.

Иностранный инвестор. Отсутствовали система контроля и СБ. Топ-менеджмент создал полностью параллельный бизнес. Потенциальные потери — до 3 млн евро.

Я мог бы еще, наверное, назвать несколько десятков кейсов, в которых мы работали, но тенденция одна — большинство бизнесменов не задумывается о безопасности до последнего момента. Как же привык решать вопросы своей безопасности наш бизнесмен:

Договориться с силовиками о "прикрытии". Создать свою СБ из бывших силовиков. Взять действующих силовиков или госчиновников в "партнеры".

Все эти способы изначально неправильны и усиливают риски потери бизнеса. Формат не позволяет раскрыть всю неправильность такой безопасности, но главное, что необходимо знать, — одна СБ, да еще и из бывших силовиков, не может заменить собой систему корпоративной безопасности, которая включает в себя управление рисками безопасности.

Подавляющее большинство силовиков просто не знает бизнес-процессы, корпоративное управление и современные стандарты безопасности, например, такие, которые даёт ASIS (профессиональная международная организация для специалистов по безопасности). Чтобы рекомендовал я украинскому бизнесу сегодня, чтобы обезопасить себя, семью и бизнес:

Топ-менеджменту, юристам и СБ пройти обучение на курсе "Корпоративная безопасность бизнеса". . Строить систему корпоративной безопасности в своем бизнесе, понимая при этом, что СБ — это просто одна из ее частей. Свою СБ обязательно укрепить внешним независимым сервисом по безопасности бизнеса. В Украине мне известен только один действующий сегодня такой полноценный сервис — это "Фортеця". Уделять безопасности бизнеса часть своего личного времени, понимая, что это тоже бизнес-юнит, от которого зависит успех бизнеса и будущее собственника. Обязательно иметь стратегию развития и работы системы корпоративной безопасности и ее KPI. Разделить безопасность свою, семьи и бизнеса — это должны быть две разные системы. Но воплощение этого пункта, конечно, зависит от размеров бизнеса.

Надеюсь, что статья поможет украинским бизнесменам обезопасить себя, семью и свой бизнес.

Сергей Погребной, совладелец SK Security, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko