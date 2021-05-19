Почему кондиционер необходимо чистить каждый год: топ 7 причин

Для некоторых кондиционеры — это предмет роскоши, а для других — это необходимость. В любом случае, вопрос о том, как часто следует проверять свое оборудование, возникает у всех пользователей. Эксперты рекомендуют делать это каждый год, как и проводить чистку. Ведь нет ничего важнее воздуха, которым вы дышите. Если он загрязнен, то споры плесени и бактерии, осевшие на кондиционере, попадают в ваши легкие при вдыхании. Таким образом, вы подвергаете себя и всех членов семьи опасности.

Загрязненный кондиционер — это путь к хроническим заболеваниям, и эту проблему следует как можно быстрее исправить. Разберемся, почему важно чистить кондиционер каждый год, как произвести чистку самостоятельно — nadomu.kiev.ua/remont-kondiczionerov-svoimi-rukami и какие результаты это принесет.

Необходимость ежегодной чистки кондиционера

Нет ничего плохого в том, чтобы проверять ваше устройство каждый год. Кондиционеры достаточно прочные, чтобы выдержать несколько летних сезонов, даже если вы используете их ежедневно. Но если ваша система кондиционирования едва справляется с возложенными на нее функциями, возможно, дело в отсутствии чистки. Если вы хотите поддерживать свой кондиционер в идеальном состоянии, для этого важно проверять его каждый год. Вот 7 конкретных причин почему.

1. Это поможет вам подготовиться к лету.

Преждевременная чистка и настройка кондиционера во время весны — идеальный способ подготовить оборудование к лету. Поскольку вы, вероятно, не использовали его всю зиму, эффективность вашего кондиционера могла немного снизиться. Поскольку вам нужен кондиционер, который очень энергоэффективен летом, начните проверять и чистить его весной.

2. Ремонт кондиционера дороже, чем его обслуживание.

При отсутствии надлежащего ухода кондиционер может неожиданно выйти из строя. Ремонт стоит дороже, чем чистка системы кондиционирования. Когда дело доходит до ухода за вашим кондиционером, то проверка и обслуживания в виде чистки должны проводиться регулярно, чтобы гарантировать отсутствие поломок и обеспечить чистоту воздуха.

Если бы кондиционеры своевременно чистились каждый год, то можно было бы избежать почти половину ремонтов. Ежегодная чистка снизит вероятность проблем с охлаждением на 50%.

3. Ваша гарантия зависит от регулярности чистки системы кондиционирования.

Не секрет, что на большинство приборов распространяется гарантия. Но для некоторых марок кондиционеров по условиям гарантии требуется регулярное обслуживание и уход за прибором. Проводить чистку рекомендуется с целью профилактики поломок.

4. Это продлит срок службы вашего кондиционера.

Смысл заключается в том, что регулярный осмотр и чистка системы кондиционирования является одновременно профилактической мерой и частью обслуживания. Это может помочь смягчить возможные последствия до того, как понадобится дорогостоящий ремонт. А поддержание его в чистоте продлит срок его службы.

5. Чистота помогает поддерживать максимальную эффективность

Для поддержания максимальной эффективности кондиционеров необходимо проводить ежегодную чистку. В противном случае эффективность вашего устройства будет постепенно снижаться каждый год. Есть много причин, которые могут способствовать снижению эффективности кондиционера. Одна из них — скопление частиц вокруг катушек.

Где бы ни была установлена ваша система кондиционирования воздуха, через отверстия может попасть что-нибудь, от грязи до пыли. Когда это все захламляет систему, то змеевики не могут работать так же эффективно, как раньше. Частицы блокируют холодный воздух, и ваш кондиционер становится менее приспособленным к охлаждению.

Другой причиной может стать засор в кондиционере, который может вызвать повреждение водой и нежелательную влажность. Ваш двигатель также может выйти из строя или потребовать смазки. Воздуходувки нуждаются в регулярной чистке, иначе воздух не будет циркулировать. Если все эти проблемы можно вовремя устранить, и это позволит сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте.

6. Это рекомендация многих специалистов по ремонту и производителей техники.

Мастера сервисных центров и сами производители кондиционеров рекомендуют проводить регулярную чистку, чтобы избежать не самых приятных последствий.

7. Преждевременная чистка — лучшее решение.

Многие люди совершают ошибку, когда проводят чистку кондиционера летом. Рекомендуется начать чистку весной и обратиться для этого к профессионалу. К тому же весной больше шансов, что к вам быстро приедет мастер, поскольку летом большие очереди на обслуживание.

Как часто нужно обслуживать систему кондиционирования воздуха?

Короткий ответ — регулярно. Желательно это делать каждый год перед началом летнего сезона, но, по правде говоря, все зависит от вашего уровня использования. Например, летом было бы идеально проверять фильтры каждый месяц, но в сезоны простоя, когда кондиционер не используется или используется, но редко, вам может потребоваться проверять и чистить его только один раз. Для достижения наилучших результатов лучше хотя бы раз в год проводить профессиональную уборку и обслуживание.

Признаки того, что кондиционеру нужна чистка

На то, что пришло время чистить кондиционер, укажет несколько факторов, которые приведут к проблемам не только с оборудованием, но и со здоровьем. А именно:

1. Плохое качество воздуха в помещении. Старые и находящиеся в плохом состоянии кондиционеры являются фактором многих заболеваний, включая респираторные заболевания и распространение некоторых болезней. Во внутреннем блоке образуется конденсат на протяжении всего лета, и это является главным катализатором роста плесени и грибка. Поскольку зимой система бездействует, плесень может распространяться и расти и, если ее не очистить должным образом, может вызвать проблемы с дыханием.

2. Огромные счета за электроэнергию. Если вы обнаружили, что летом счета за электроэнергию больше, чем в другие сезоны, проверьте свой кондиционер. Обеспечение чистки и надлежащего обслуживания фильтров и компонентов вашего кондиционера обеспечит максимально эффективную работу устройства и сделает их более дешевыми в эксплуатации. Возможна значительная экономия энергии, гарантирующая правильную работу кондиционера.

Это видимые признаки того, что пришло время почистить кондиционер.

Как проводить чистку кондиционера?

Вопреки распространенному мнению, кондиционеры нуждаются в регулярном обслуживании, которое включает чистку. Рассмотрим основные узлы, которые нуждаются в тщательном уходе.

1. Фильтры. Замена или очистка фильтров кондиционера — это первостепенная задача при уходе за оборудованием. Они фильтруют пыль, шерсть домашних животных и другие мелкие частицы из воздуха, которым дышите вы и ваша семья. Эти частицы улавливаются фильтром, чтобы предотвратить их рециркуляцию по всему дому. Поэтому это основной источник грязи, который нуждается в регулярной чистке.

2. Слив конденсата. Проведите чистку слива конденсата, поскольку он тоже засоряется. Это влияет на качество работы блока. Неэффективно работающие водостоки могут серьезно повредить стены и напольное покрытие. Есть много разных причин, по которым стоки кондиционера засоряются, поэтому ваша задача и задача мастера — узнать причину засора и устранить.

3. Катушки. И испаритель, и конденсатор кондиционера собирают пыль и мусор, это может привести к тому, что снизится не только количество воздушного потока, но и его качество. К тому же потребуется больше времени для охлаждения до желаемой температуры и будет потребляться значительно больше энергии.

4. Решетки. Решетки на кондиционере, несмотря на то, что меньше всего засоряются, тоже нуждаются в тщательном уходе. Чистка решетки кондиционера поможет убрать пыль, мусор и прочие виды грязи.

Регулярное техническое обслуживание кондиционера имеет важное значение, поскольку оно обеспечивает бесперебойную работу вашего оборудования. Возможно, чистка и обслуживание кондиционера покажутся для вас ненужной и сложной задачей. Ведь зачем что-то чинить, если оно не сломано? Зачем проводить уборку, если и без этого кондиционер сохранить прохладу в вашем доме? Но это неправильно.

Своевременная чистка кондиционера приносит много пользы здоровью вам и вашей семье и сохраняет много денег на дорогостоящем ремонте. Подумайте о профессиональном обслуживании до начала сезона. Квалифицированные мастера помогут почистить систему кондиционирования и настроить работу.

Информация предоставлена сервисным центром по ремонту и обслуживанию кондиционеров — "НаДому".