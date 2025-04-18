Поклик землі: історія створення інвестиційної компанії Zeminvest

Олександр Чорний, співзасновник інвестиційної компанії Zeminvest, зацікавився темою інвестування у сільськогосподарські землі лише пʼять років тому, а вже цього року потрапив до ТОП-50 СЕО України за версією Delo.ua і «ТОП-100». Розповідаємо, як йому це вдалося.

Життєвим принципом Олександра Чорного, співзасновника інвестиційної компанії Zeminvest, є східна мудрість: «Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але всяка людина тобі вчитель».

Свій шлях в агробізнесі він розпочав у 2020 році, ставши співзасновником фермерського господарства. Швидко зорієнтувавшись в аграрній темі, того ж року почав працювати у команді над першими проєктами інвестування у сільськогосподарські землі компаній «Доброзем» та «Земінвест», які стартували одночасно з відкриттям ринку 2021 року. Тоді ж спільно з партнерами заснував корпоративні фонди «Перший земельний інвестиційний фонд» та «Аграрний інвестиційний фонд», мета яких — інвестування в агропроєкти. Натепер серед активів фондів, крім вищезгаданих компаній «Доброзем» та «Земінвест», є фермерські господарства, трейдингова (експорт с/г продукції), логістична та фінансова компанії, а також компанія з управління активами.

«Спочатку командою однодумців ми працювали над проєктом створення найбільшого в Україні земельного маркетплейсу «Доброзем». У процесі стала очевидною необхідність запуску окремого продукту — професійної інвестиційної платформи, яка допоможе інвесторам (які не є фахівцями в агросекторі) інвестувати у новий актив — с/г землю. Відразу після відкриття ринку землі у 2021 році зʼявились ТОВ «Доброзем» та ТОВ «Земінвест», — згадує Олександр Чорний. — Від часу заснування компанії сформувалась найкраща команда з інвестування у цей непростий актив, яка гартувалася у надзвичайних умовах — під час війни. Саме це дало змогу отримати у 2023 та 2024 роках премію «Вибір року» як найкращий сервіс земельних інвестицій. Безумовно, основна робота лежить на плечах керівника компанії Олександра Кравченка та його заступника Євгена Носальського, які від запуску проєкту сформували команду і не лише утримали її у надважких умовах, а й спільно досягають успіхів у розвитку проєктів».

У підході до рекрутингу Zeminvest застосовує принцип, згідно з яким кожен член команди повинен не тільки володіти професійними навичками, а й поділяти цінності та візію компанії. Тут шукають людей з амбіціями та здатними дивитися у майбутнє й бачити у ньому не лише виклики, але й можливості.

«Насамперед ми цінуємо кандидатів, які виявляють ініціативу та мають стратегічне мислення, здатні робити свій внесок у розвиток компанії. Ми прагнемо, щоб кожен співробітник не лише виконував свої безпосередні обов’язки, але й був залучений у загальний процес вдосконалення та інновацій, — говорить Co Founder Zeminvest. — Вибір кандидата для нас — це не просто відбір за резюме, а знаходження «нашої» людини, яка буде поділяти наші прагнення і допоможе нам реалізувати спільні мрії та цілі».

Ключові якості, які роблять лідера особливо ефективним (за версією Олександра Чорного): Емпатія та відкритість. Ефективний лідер розуміє емоційні потреби своїх співробітників та відкритий до їхніх ідей і пропозицій. Він створює атмосферу довіри та взаємоповаги, заохочуючи креативність і новаторство. Позитивність та мотивація. Керівник, який підтримує позитивний настрій і демонструє високий рівень енергійності, мотивує команду досягати високих результатів, перетворюючи кожен робочий день на свято. Визнання та конструктивний фідбек. Лідер відзначає успіхи співробітників і надає корисні поради для їхнього професійного зростання. Він показує, що цінує кожного члена команди та піклується про їхній розвиток. Лідерство за прикладом. Цей керівник є зразком для наслідування у всьому — від робочої етики до міжособистісних взаємин, заслуговуючи повагу та лояльність своїх підлеглих.

Олександр Чорний переконаний, що успіх його компанії також є наслідком правильної мотивації співробітників, яка ґрунтується на спільному баченні та відчутті причетності до великої справи. Для цього він ділиться з колективом своєю візією проєкту як чогось грандіозного, створюючи атмосферу, де кожен може відчути, що він частина чогось значущого. Це дає усім можливість згодом гордо згадувати, що вони були учасниками великої історії. Важливо, що кожен співробітник відчуває себе частиною колективу. Це відчуття згуртованості — заслуга лідерів команди Олександра Кравченка та Євгена Носальського. У Zeminvest не просто працюють разом, тут підтримують одне одного, як у сім’ї.

Для СЕО, на думку Чорного, важливо завжди брати відповідальність за ухвалені рішення. Безцінним є уміння визначати головні та другорядні завдання, а отже, бачити стратегічні й тактичні цілі бізнесу. У роботі дуже допомагає розуміння тих, з ким разом працюєш, їхніх сильних та слабких сторін, а також повне прийняття ситуації як чергової сходинки, що веде до поставленої мети.

На питання, що допомагає у ці складні для країни роки великої війни не опустити руки, Олександр Чорний відповідає: «Думаю, відповідь очевидна для кожного — віра. Віра в те, що ми на боці світла, що ми вистоїмо, що все це не марно й має привести до трансформації країни та народу. І, звичайно, віра у те, що на Україну чекає велике майбутнє. Ми його заслужили».