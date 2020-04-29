Преимущества наушников Apple и их виды

Мировой производитель легендарных "яблочных" девайсов никогда не оставляет их без качественных, функциональных, эргономичных и стильных аксессуаров. Настоящие меломаны по достоинству оценивают миниатюрные и удобные для постоянной эксплуатации наушники Apple. Белоснежный, компактный, солидный и долговечный аксессуар пользуется успехом у потребителей, поклонников "яблочного" бренда.

Проводные, беспроводные и вакуумные: какой вариант выбрать

Наушники в проводном форм-факторе — настоящая "классика", с которой успешно конкурируют высокотехнологичные аксессуары. С мобильным гаджетом они соединяются непосредственно кабелем и остаются "привязанными" к нему на протяжении всего процесса прослушивания музыки.

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Беспроводной аксессуар соединяется с аппаратом по протоколу Bluetooth. Избавившись от "привязки", пользователи чувствуют себя комфортно. В ассортименте компании Apple присутствуют и вакуумные модели. Они оснащаются мягкими амбушюрами из силикона и легко вставляются непосредственно в уши, закрывают канал, изолируют от внешних шумовых эффектов.

Подробнее о коллекциях

AirPods — фирменные беспроводные наушники, первый выпуск которых относится к 2016 году. Тогда они произвели неизгладимое впечатление на пользователей, поклонников бренда. Отсутствие проводов (миниатюрные наушники в паре не связаны между собой), голосовое управление через Siri, отсутствие кнопок и оснащение инновационными датчиками — важные преимущества этой линейки. Выбрав серию AirPods, вы оцените и другие ее достоинства. К ним относятся:

высокоэффективный чип для обеспечения качественной связи с iPhone на расстоянии до тридцати-сорока метров;

комплектация футляром со встроенной зарядкой (Battery Case) — возможность продления автономного времени работы от четырех часов до суток;

простая подзарядка самого кейса — занимает около сорока минут;

эстетичная конструкция — мини-наушники выглядят стильно и элегантно;

акселерометр и оптические сенсоры;

технология быстрой зарядки;

моментальное подключение к гаджету;

оперативная смена устройств.

При желании можно использовать всего один наушник из двух. Если вы привыкли к консервативным решениям, можно приобрести проводные аксессуары из серии EarPods. Это лаконичные традиционные наушники с Lightning-разъемом. На проводе имеются микрофон и регулятор громкости.