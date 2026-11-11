Про що говоритимуть на XI Форумі «Диригенти змін» у Києві

19 листопада у Києві відбудеться XI Форум «Диригенти змін» від Deloitte Ukraine – щорічна подія, що об’єднує представників бізнесу, держави, громадського сектору та культури для обговорення рішень, які впливають на майбутнє України.

Тема цьогорічного Форуму – I KNOW WHY. У центрі уваги – власне «навіщо» як орієнтир, який допомагає рухатися вперед, ухвалювати складні рішення та брати відповідальність за майбутнє навіть в умовах невизначеності.

У фокусі дискусій Форуму:

Що ми будуємо і чому це має сенс?

Навіщо інвестувати, створювати бізнес і планувати майбутнє в країні, що воює? Якою ми хочемо побачити Україну через десять років і які рішення вже сьогодні наближають нас до цього майбутнього?

Модератор – Сергій Кулик, керівний партнер Deloitte Ukraine.

Культура як причина: чому ми продовжуємо створювати

Навіщо писати книжки, знімати кіно та створювати мистецтво під час війни? Що дає українським митцям сили продовжувати творити та яку роль культура відіграє у формуванні майбутнього країни?

Модератор – Андрій Булах, перший заступник голови правління МХП.

Зберегти, залучити й об’єднати людський капітал України

Як зберегти людський потенціал країни в умовах війни, міграції та нестачі працівників? Що допоможе об’єднати людей із різним досвідом та створити умови, за яких ветерани, молодь, українці за кордоном і ті, хто залишається в країні, зможуть долучитися до її відновлення?

Модераторка – Олена Бойченко, лідерка напряму консалтингу Deloitte Ukraine.

GO GLOBAL. Потенціал, який потрібно масштабувати

Що робить українські продукти та технології конкурентними на світових ринках? Що заважає українському бізнесу масштабуватися та які переваги допоможуть йому досягти глобального успіху?

Модератор – Андрій Серветник, партнер Deloitte Ukraine.

Серед спікерів Форуму: Сергій Черненко, ПУМБ; Юрій Катков, SQUAD; Павло Остріков, режисер і сценарист фільму «Ти – космос»; Віталій Зайченко, Укренерго; Олександр Яковенко, TAF Industries; Ахтем Сеітаблаєв, Театр Ветеранів; Владислав Болоховський, BTU Biotech company; Настя Зухвала, українська стендап-комікеса.

Більше інформації про програму – на сайті Форуму.

Партнери заходу: МХП, ПУМБ, SQUAD, Korn Ferry, Henkell Freixenet Ukraine.

Соціальна складова: 10% від вартості квитків та партнерських внесків буде спрямовано на потреби БФ «Діти Героїв», що надає допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків унаслідок війни.

Акредитація ЗМІ відкрита до 17 листопада. Надсилайте запити Анастасії Працюк, спеціалістці PR-напряму Deloitte Ukraine ([email protected]).