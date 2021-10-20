Проект развития Вырлицы может стать примером социально-ответственной инвестиции — эксперт

Ответственные девелоперы в Украине в последнее время стараются не просто выгнать "квадратные метры", а инвестировать в устойчивые проекты, учитывая весь комплекс сопутствующих факторов — экологических, инфраструктурных, социальных. Одним из проектов, основанных на использовании этих принципов, может стать проект по обустройству озера Вырлица в Дарницком районе Киева.



Об этом говорится в статье издания "Факты": "Устойчивое развитие территорий: веление времени или необходимость".



Так, руководитель отдела инвестиций ведущей консалтинговой компании Cushman & Wakefield Ukraine Владимир Мысак рассказал о важности проекта.



"Развитие таких масштабных проектов оказывает существенное влияние на городскую инфраструктуру (транспорт, инженерные сети, школы, садики, больницы и т. п.). Поэтому инвестор, развивая такие объекты, несет большую социальную ответственность. Мы в C&W наблюдаем тенденцию, когда инвесторы все с большей охотой и пониманием внедряют в свои проекты соответствующую инфраструктуру (школы, садики, клиники и т. п.). Устойчивое развитие территорий уже не является требованием жителей и властей, инвесторы сами готовы развивать объекты, которые соответствуют критериям устойчивости", — заявил эксперт в комментарии "Фактам".

Он отметил, что среди объектов, которые можно привести в качестве примера и которые соответствуют критериям устойчивого развития, может быть упомянут, в том числе, проект обустройства Вырлицы.

"МФК Вырлица — объект, который ещё на этапе эскизного проекта учитывает экологические и социальные потребности района и города", — отмечается в статье.



РБК-Украина напоминает, что в мире все большую популярность приобретает тренд на развитие многофункциональных проектов на прибрежных территориях.



"В последние десятилетия в мире пришло понимание ценности создания комфортной среды для людей и бережного отношения к ресурсам. Мир переходит к философии устойчивого развития, важной частью которой является развитие прибрежных и зеленых зон", — отмечает издание.



Такой подход — отражение глобальной тенденции, ведь согласно отчету Global Sustainable Investment Review с 2018 по 2020 годы суммарный объем инвестиций в устойчивые проекты в мире вырос на 15% и составил более 35 трлн долларов. При этом в Киеве пока нет стратегии развития зеленых насаждений, на этой почве часто возникают конфликты между застройщиками и общественностью.



Ранее депутаты Киевсовета не поддержали идею консервации ситуации на озере Вырлица, где хотели сделать заказник, что могло привести к усложнению экологической ситуации.

Жители близлежащих домов заявили, что хотят видеть на месте озера "не болото, а обустроенную территорию".

Таким образом, есть надежда, что территория вокруг озера будет приведена в порядок, проблемы с качеством воды и подтоплениями решены, и Вырлица станет одним из эффективных примеров реализации принципов устойчивого развития в столице.