Рада бізнес-омбудсмена допомогла бізнесу заощадити 156 млн грн

Рада бізнес-омбудсмена отримала 278 скарг від українського бізнесу протягом липня-вересня 2024 року, закривши 145 справ та продовжуючи розслідування ще 92. Завдяки втручанню Ради підприємцям вдалося заощадити 156 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі Ради бізнес-омбудсмена.

За кількістю скарг лідирують податкові органи (59%), за ними слідують правоохоронці (15%) та митниця (6%). Найбільшою проблемою для бізнесу залишається система моніторингу критеріїв ризику (СМКОР), особливо блокування податкових накладних і затримки реєстрації, які склали 58% від усіх податкових звернень.

" Із зупинкою реєстрації накладних за третій квартал 2024 року зіштовхнулося близько 15% активних платників (що є меншим від показників 2022 року, коли з блокуванням накладних стикались біля 30-40% активних платників)", - йдеться в повідомленні.

За даними Ради, кількість заблокованих накладних зменшилася з 0,96% у червні до 0,62% у вересні, що свідчить про певні покращення в СМКОР.

"Вирішення проблем українського бізнесу — відхід від каральних практик та втілення ідеї "спершу консультування". Це вже є в законі про адміністративну процедуру. Для його ефективного втілення Рада розробила дорожню карту для держорганів та бізнесу, так звану, Декларацію справедливого і розсудливого адміністрування. Цей документ знайшов відгук в урядових кабінетах. До речі, першим його підписало м. Чортків, що на Тернопільщині", - каже бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Окрім основної діяльності, Рада зосереджена на інституційному розвитку та підготовці до десятирічного ювілею. Кабінет Міністрів призначив нову заступницю бізнес-омбудсмена Юлію Андрусів, а також було створено напрям Policy & Recovery для підтримки відновлення бізнесу після війни.

Рада вже отримала перші скарги, пов’язані з відбудовою, і проводить опитування на тему інвестиційних перспектив у воєнний час.

Протягом останніх місяців бізнес-омбудсмен відвідав Черкаси, Одесу, Львів і Тернопіль, щоб почути про проблеми бізнесу на місцях та сприяти їх вирішенню на державному рівні.

Додамо, Офіс генерального прокурора запустив бета-тестування публічного дашборду з інформацією про справи проти бізнесу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.