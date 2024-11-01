Совет бизнес-омбудсмена помог бизнесу сэкономить 156 млн грн

Совет бизнес-омбудсмена получил 278 жалоб от украинского бизнеса в течение июля-сентября 2024 года, закрыв 145 дел и продолжая расследование еще 92. Благодаря вмешательству Совета предпринимателям удалось сэкономить 156 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета бизнес-омбудсмена.

По количеству жалоб лидируют налоговые органы (59%), за ними следуют правоохранители (15%) и таможня (6%). Наибольшей проблемой для бизнеса остается система мониторинга критериев риска (СМКОР), особенно блокировки налоговых накладных и задержки регистрации, которые составили 58% всех налоговых обращений.

"С остановкой регистрации накладных за третий квартал 2024 года столкнулось около 15% активных плательщиков (что меньше показателей 2022 года, когда с блокировкой накладных сталкивались около 30-40% активных плательщиков)", — говорится в сообщении.

По данным Совета, количество заблокированных накладных уменьшилось с 0,96% в июне до 0,62% в сентябре, что свидетельствует об определенных улучшениях в СМКОР.

"Решение проблем украинского бизнеса — отход от карательных практик и воплощение идеи "сперва консультирования". Это уже есть в законе об административной процедуре. Для его эффективного воплощения Совет разработал дорожную карту для госорганов и бизнеса, так называемую Декларацию справедливого и здравомыслящего администрирования. Этот документ нашел отклик в правительственных кабинетах. Кстати, первым его подписало г. Чертков Тернопольской области", — говорит бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

Кроме основной деятельности, Совет сосредоточен на институциональном развитии и подготовке к десятилетнему юбилею. Кабинет Министров назначил новую заместительницу бизнес-омбудсмена Юлию Андрусов, а также было создано направление Policy & Recovery для поддержки возобновления бизнеса после войны.

Совет уже получил первые жалобы, связанные с восстановлением, и проводит опрос по инвестиционным перспективам в военное время.

В последние месяцы бизнес-омбудсмен посетил Черкассы, Одессу, Львов и Тернополь, чтобы услышать о проблемах бизнеса на местах и способствовать их решению на государственном уровне.

Офис генерального прокурора запустил бета-тестирование публичного дашборда с информацией о делах против бизнеса из Единого реестра досудебных расследований.