В Украине появился дашборд с данными реестра бизнес-дел

Офис генерального прокурора запустил бета-тест публичного дашборда с информацией о делах против бизнеса из Единого реестра досудебных расследований. Об этом сообщает Минцифры.

Платформа содержит данные об уголовных делах, касающихся предпринимателей и инвесторов, из Единого реестра досудебных расследований за последние шесть месяцев.



Дашборд позволяет гражданам, включая предпринимателей, топ-менеджеров, журналистов и любых заинтересованных лиц, пересматривать аналитику и статистику дел, касающихся экономических преступлений. Пользователи могут узнать количество открытых дел, фильтровать их по конкретным статьям или периодам, а также узнать, какие органы проводят расследование.

Отмечается, что Офис Генпрокурора получит возможность более ясно видеть положение дел в сфере экономических преступлений, анализировать их, оперативнее выявлять проблемы, такие как злоупотребление правоохранителей, и определять аномалии для принятия соответствующих решений.

Дашборд функционирует в тестовом режиме. Команда Офиса Генпрокурора планирует собирать отзывы пользователей и доработать инструмент, а также расширить количество наборов открытых данных для более детального анализа.

Ознакомиться с функционалом дашборда можно на официальном сайте.

Бизнес жалуется на давление

Напомним, 22 января представители бизнеса и власти провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечалось, что бизнесмены требовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

23 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Совета по поддержке предпринимательства, в состав которого и вошли представители бизнеса.

После этого, в феврале, Министерство цифровой трансформации и заявило, что разрабатывает механизм, который позволит отслеживать в режиме онлайн количество открываемых дел против предпринимателей.

7 февраля стало известно о начале аудита уголовных производств, касающихся экономической сферы.

24 апреля Офис генпрокурора отчитался о 1218 (19%) закрытых после аудита бизнес-делах. Всего в ходе аудита было выявлено 6471 открытых против бизнеса дел, больше всего производств начала Национальная полиция – 4109 (64%). В то же время БЭБ возбудило 1757 дел (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%).

В апреле общественное движение "Манифест 42", созданное предпринимателями для защиты своей деятельности, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с рядом предложений, направленных на предотвращение коррупционного давления правоохранителей на бизнес, в частности, ввести бессрочный мораторий на "маски-шоу".

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