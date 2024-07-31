В Україні з'явився дашборд з даними реєстру бізнес-справ

Офіс генерального прокурора запустив бета-тест публічного дашборду з інформацією про справи проти бізнесу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє Мінцифри.

Платформа містить дані про кримінальні справи, що стосуються підприємців та інвесторів, з Єдиного реєстру досудових розслідувань за останні шість місяців.



Дашборд дозволяє громадянам, включаючи підприємців, топменеджерів, журналістів і будь-яких зацікавлених осіб, переглядати аналітику і статистику справ, що стосуються економічних злочинів. Користувачі можуть дізнатися кількість відкритих справ, фільтрувати їх за конкретними статтями або періодами, а також дізнатися, які органи проводять розслідування.

Зазначається, що Офіс Генпрокурора отримає можливість чіткіше бачити стан справ у сфері економічних злочинів, аналізувати їх, оперативніше виявляти проблеми, такі як зловживання правоохоронців, і визначати аномалії для ухвалення відповідних рішень.

Дашборд наразі функціонує в тестовому режимі. Команда Офісу Генпрокурора планує збирати відгуки користувачів і доопрацьовувати інструмент, а також розширити кількість наборів відкритих даних для більш детального аналізу.

Ознайомитися з функціоналом дашборду можна на офіційному сайті.

Бізнес скаржиться на тиск

Нагадаємо, 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначалося, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

23 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Ради з підтримки підприємництва, до складу якої і увійшли представники бізнесу.

Після цього, у лютому, Міністерство цифрової трансформації і заявило, що розробляє механізм, який дозволить відслідковувати в режимі онлайн кількість справ, що відкриваються проти підприємців.

7 лютого стало відомо про початок аудиту кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери.

24 квітня Офіс генпрокурора відзвітував про 1218 (19%) закритих після аудиту бізнесових справ. Загалом у ході аудиту було виявлено 6471 відкритих проти бізнесу справ, найбільше проваджень розпочала Національна поліція – 4109 (64%). Водночас, БЕБ порушило 1757 справ (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%).

У квітні громадський рух "Маніфест 42", створений підприємцями для захисту своєї діяльності, звернувся до президента Володимира Зеленського з низкою пропозицій, спрямованих на запобігання корупційному тиску правоохоронців на бізнес, зокрема, запровадити безстроковий мораторій на "маски-шоу".

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