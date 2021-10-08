Бизнес 5 часов назад

Рада продлила сроки подачи информации о конечных бенефициарах компаний

Парламент принял соответствующий закон по сокращенной процедуре

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада упростила подачу и продлила сроки подачи информации о конечных бенефициарах компаний. За принятие соответствующего законопроекта №5807 в целом проголосовало 342 депутата.

До этого парламент 289 голосами решил рассмотреть документ по сокращенной процедуре и принял его за основу 345 голосами.

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После принятия закона Рада 341 голосами поручила своему председателю Руслану Стефанчуку срочно подписать его и отправить на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Закон предусматривает, что в случае, если учредителями юрлица являются исключительно физические лица, которые и есть конечными бенефициарами, информация о ее конечном бенефициарном владельце не указывается.

Также документ предусматривает, что физлицо, являющееся конечным бенефициаром, подает копию документа, удостоверяющего личность, только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них.

Законом также увеличивается срок подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициаре и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу акта, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

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Согласно действующим нормам закона о финмониторинге, всем украинским компаниям нужно до 10 октября раскрыть информацию о конечных бенефициарах.

Форма подачи и требования регистрационных органов вызвали множество вопросов в бизнес-сообществе. Среди сомнительных норм, в частности, называлась подача нотариально заверенных ксерокопий паспортов, что, по мнению многих юристов, является нонсенсом.

Кроме всего прочего, регистрационные органы не справляются с обработкой данных, подаваемых представителями юрлиц. Конфиденты Delo.ua сообщили, что в госучреждениях просили 8 октября не приносить документы на подачу, поскольку они уже завалены поданными, но не обработанными данными.

Таким образом, если принятый закон будет оперативно подписан и успеет вступить в силу до 10 октября, то множество юрлиц избегут штрафов, которые могли быть на них наложены не по их вине.

Источник фото: Depositphotos

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