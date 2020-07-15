Рада усовершенствовала е-кабинет налогоплательщика и упростила работу бизнесу

14 июля Верховная Рада приняла в целом Закон Украины №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

За соответствующий проект проголосовали 240 народных депутатов, сообщает Укринформ.

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В результате принятия закона были устранены положения, которые не давали контролирующим органам никаких сведений и не являлись важными для налоговой или других государственных органов. Зато усложняли и замедляли процесс работы с электронным кабинетом.

Так, из законодательства выведена норма, согласно которой для использования новых или обновленных ключей квалифицированной электронной подписи для подачи налоговых деклараций или иных документов через электронный кабинет предприниматель сначала должен был подать заявление о присоединении к договору о признании электронных документов и дождаться его обработки налоговой.

Кроме того, ликвидирована норма, обязующая предпринимателей при подаче возражений, жалоб в налоговый орган, регистрировать их в ручном режиме на следующий или через несколько дней с момента их получения. Такой механизм подачи жалоб и возражений имел следствием многочисленные случаи оставления документов без рассмотрения по мотивам "пропуска срока получения налоговым органом".

Во избежание этих проблем законом введена автоматическая регистрация в электронном кабинете полученных документов от плательщика налогов.

Также закон решает распространенную проблему, когда у налогоплательщиков отражается налоговый долг без видимых для этого оснований, например, без учета факта подачи жалобы в административном порядке с уведомлением об этом контролирующего органа, обращения в суд до момента согласования денежного обязательства.

Для этого в электронном кабинете будут содержаться данные относительно суммы и даты согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом.

Решена проблема с требованием к физическим лицам-предпринимателям регистрировать и вести книгу учета доходов. Хотя де-факто физические лица-предприниматели эту книгу или вообще не получали, либо заполняли только в случае проверки, штраф за ошибки или отсутствие книги учета доходов, согласно Налоговому кодексу, составлял 510 грн и в соответствии с КУоАП — до 136 грн.

Закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов, а также отменил обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде.

Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов будет наступать, если такой плательщик налогов сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины разрешил физическим лицам-предпринимателям отказаться от ведения книг учета доходов и расходов на время карантина, если ее ведение должно было начаться после введения карантина.