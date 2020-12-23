Raiffeisen Bank Aval вводит новую программу для клиентов ALFA Smart Agro

Хозяйства могут получить кредит на сумму от 300 тысяч гривен сроком на 1 год по специальным процентным ставкам:

0,01% годовых на первые 5 месяцев;

15% годовых на следующие 6-12-й месяцы.

Программа беззалогового кредитования уже действует. Чтобы принять в ней участие, достаточно обратиться в ближайшее отделение Raiffeisen Bank Aval.

Кроме того, продолжает действовать программа, по которой агропроизводители могут приобрести препараты ALFA Smart Agro, получив финансирование в Raiffeisen Bank Aval по сниженным процентным ставкам. Условия программы:

процентные ставки: 0,01% годовых на первые 5 месяцев и 11,5% годовых на следующие 6-12-й месяцы;

залог: оборудование, транспорт, недвижимость.

В обоих случаях — как при оформлении кредита без залога, так и с залогом — комиссия банка за выдачу средств составляет 0%.

Напомним, Raiffeisen Bank Aval стал четвертым банком, который ввел партнерские программы кредитования для клиентов ALFA Smart Agro. Также специальные условия финансирования предлагают ОТП Банк, ПроКредит Банк и Альфа-Банк.

ALFA Smart Agro — ведущий производитель средств защиты растений и микроудобрений, входит в топ-5 лидеров рынка Украины. В портфеле компании представлено 75 продуктов — инновационных решений, которые отличаются высокой эффективностью и полностью соответствуют концепции разумной агрономии. Большое количество препаратов, созданных ALFA Smart Agro, не имеют аналогов в Украине. Разработка, производство и контроль качества продукции ALFA Smart Agro происходят в полном соответствии с мировыми стандартами.