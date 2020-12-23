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Raiffeisen Bank Aval вводит новую программу для клиентов ALFA Smart Agro

Raiffeisen Bank Aval вводит программу беззалогового кредитования агропроизводителей на покупку препаратов ALFA Smart Agro

Raiffeisen Bank Aval вводит новую программу для клиентов ALFA Smart Agro Raiffeisen Bank Aval вводит новую программу для клиентов ALFA Smart Agro

Хозяйства могут получить кредит на сумму от 300 тысяч гривен сроком на 1 год по специальным процентным ставкам:

  • 0,01% годовых на первые 5 месяцев;
  • 15% годовых на следующие 6-12-й месяцы.

Программа беззалогового кредитования уже действует. Чтобы принять в ней участие, достаточно обратиться в ближайшее отделение Raiffeisen Bank Aval.

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Кроме того, продолжает действовать программа, по которой агропроизводители могут приобрести препараты ALFA Smart Agro, получив финансирование в Raiffeisen Bank Aval по сниженным процентным ставкам. Условия программы:

  • процентные ставки: 0,01% годовых на первые 5 месяцев и 11,5% годовых на следующие 6-12-й месяцы;
  • залог: оборудование, транспорт, недвижимость.

В обоих случаях — как при оформлении кредита без залога, так и с залогом — комиссия банка за выдачу средств составляет 0%.

Напомним, Raiffeisen Bank Aval стал четвертым банком, который ввел партнерские программы кредитования для клиентов ALFA Smart Agro. Также специальные условия финансирования предлагают ОТП Банк, ПроКредит Банк и Альфа-Банк.

ALFA Smart Agro — ведущий производитель средств защиты растений и микроудобрений, входит в топ-5 лидеров рынка Украины. В портфеле компании представлено 75 продуктов — инновационных решений, которые отличаются высокой эффективностью и полностью соответствуют концепции разумной агрономии. Большое количество препаратов, созданных ALFA Smart Agro, не имеют аналогов в Украине. Разработка, производство и контроль качества продукции ALFA Smart Agro происходят в полном соответствии с мировыми стандартами.

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