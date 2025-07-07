Таможенники обнаружили почти 5000 нарушений на 6 млрд грн за полгода

С начала 2025 года таможенники зафиксировали 4873 случая нарушения таможенных правил на общую сумму 6 миллиардов гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу .

Сообщается, что по 1780 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 370 млн гривен.

Среди изъятого:

промышленных товаров на 213 млн. грн;

транспортных средств более чем на 122 млн грн;

продовольственных товаров более чем на 33 млн грн;

валюты на 2,2 млн. грн.

За этот период (учитывая дела, возбужденные в предыдущих периодах) по 899 делам о нарушении таможенных правил таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 31 млн грн, которые уже взысканы в Государственный бюджет.

Кроме того, таможенными органами на рассмотрение в суд передано 2689 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 5,5 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2,5 млрд грн.

Напомним, с начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4095 нарушений таможенных правил. В пределах 1511 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 миллионов гривен. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.