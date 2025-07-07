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Митники виявили майже 5 000 порушень на 6 млрд грн за півроку

Митниця
Митниця виявила порушень на 6 мільярдів гривень

З початку 2025 року митники зафіксували 4 873 випадки порушення митних правил на загальну суму 6 мільярдів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.

Повідомляється, що у 1 780 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 370 млн гривень.

Серед вилученого:

  • промислових товарів на 213 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 122 млн грн;
  • продовольчих товарів на понад 33 млн грн;
  • валюти на 2,2 млн грн.

За цей період (враховуючи справи, порушені в попередніх періодах) у 899 справах про порушення митних правил митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 31млн грн, які вже стягнуто до Державного бюджету.  

Крім того, митними органами на розгляд до суду передано 2 689 справ про порушення митних правил на суму понад 5,5 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2,5 млрд грн.

Фото 2 — Митники виявили майже 5 000 порушень на 6 млрд грн за півроку

Нагадаємо, з початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. У межах 1 511 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 мільйонів гривень. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень. 

Автор:
Тетяна Бесараб