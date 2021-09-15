Растаможить евробляху можно теперь через приложение "Дия" — Шмыгаль

15 сентября Кабинет министров на заседании принял постановление о проведении экспериментального проекта о таможенном оформлении транспортных средств с помощью приложения "Дия". Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, ранее ввоз автомобилей создавал неудобства для десятков тысяч украинцев.

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"Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", — заявил премьер.

Шмыгаль также добавил, что оплатить транспортный сбор можно будет в онлайн-режиме.

Согласно проекту постановления, в частности предусмотрена возможность подавать документы для таможенного оформления авто в электронной форме через Единый государственнй портал электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".

таком случае таможенные платежи будут рассчитываться в автоматическом режиме, их можно будет оплатить в течении 10 дней после получения с помощью приложения "Дия" или через банки. После этого таможенное оформление автомобиля будет проходить в автоматическом режиме.

Как сообщалось ранее, государственный бюджет Украины с 15 июня по 27 августа получил больше 1 млрд грн от упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто на еврономерах.

Напомним, Верховная Рада 15 апреля установила на 180 дней льготный режим растаможки автомобилей, ввезенных в Украину до конца 2020 года, без привязки к их стоимости, а также освободила от ответственности на этот период владельцев авто, нарушивших сроки их нахождения в Украине без уплаты пошлин в случае уплаты 8,5 тысяч грн.