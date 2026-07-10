"Рахувати економіку бізнесу — перший обовʼязок власника. На інтуїції не вирости", — Влад Гаврилюк, VJCOFFEE

В Україні знову виріс інтерес до відкриття бізнесу: за минулий рік у країні зареєстрували 29 тисяч нових компаній. На цьому тлі особливо помітні підприємці, які не просто виживають у кризу, а масштабують бізнес за рахунок цифрових інструментів та управлінської гнучкості.

Але що допомагає ухвалювати вірні рішення? Про це поговорили з членом міжнародної асоціації електронної комерції ECDMA Владиславом Гаврилюком - засновником мережі VJCOFFEE, який відкрив першу МАФ-кав'ярню напередодні пандемії, в період ізоляції запустив повноцінну кав'ярню і зараз продовжує розвивати бізнес, управляючи мережею з п'яти кафе, і планує відкрити ще, як мінімум, дві точки. Цього року його засади управління з використанням цифрових інструментів відзначила професійна міжнародна премія.

За останні 6 років тисячі підприємців згорнули справу, а ви розширили мережу до 5 точок. Беручи участь у глобальному розвитку бізнесу у складі міжнародного об'єднання підприємців, ви можете побачити помилку більшості — у чому вона?

— В інтуїтивному підході до розвитку бізнесу. Це стосується тих, хто робив перші кроки 30 років тому і продовжує працювати по-старому, і тих, хто відкривається зараз. Підприємець вважає гроші, знає, який продукт популярний, де шукати клієнтів і думає, що його бізнес цвіте, хоча насправді зазнає збитків. Щоб це побачити, потрібно глибше вивчати дані та розуміти, які цифри свідчать про стійкість, а які ні. Багатьом не вистачає навички об'єктивно оцінювати ресурси компанії, а практика показує, що рахувати економіку бізнесу — перший обов'язок власника на інтуїції не зрости.

Вам вдалося вийти на оборот у мільйон гривень на місяць із чистим прибутком у 30%. Що допомагає збільшити дохід?

— Зростання доходу в нашій мережі почалося з точного розуміння економіки бізнесу. На підставі мого досвіду можу сказати, що багато підприємців фокусуються на виручці, тоді як ми у своїй практиці завжди дивимося насамперед на керовану прибутковість: маржинальність послуг, unit-економіку, вартість залучення та утримання клієнта, а також ефективність кожної точки та напряму.

У роботі наростити дохід допоміг глибокий аналіз клієнтської поведінки. Ми виявляємо закономірності в частоті відвідувань, середньому чеку, повторних продажах, а також оцінюємо чутливість клієнтів до акцій та змін цін. Саме такий підхід дає змогу приймати рішення не інтуїтивно, а на основі даних.

CRM часто сприймають просто як систему обліку. У вашому випадку вона стала частиною управління бізнесом. Які рішення можна ухвалювати завдяки даним, яких раніше бізнес міг не помічати?

— На основі мого досвіду та даних, які ми збираємо в нашій мережі, ми виявляємо зниження попиту вже на ранніх етапах, вузькі місця у вирві продажів, падіння ефективності окремих точок, команд та каналів, а також зміни у поведінці клієнтів та реальні причини втрати виручки.

У моїй практиці такий підхід дає змогу приймати рішення не інтуїтивно, а на основі аналітики. Ми впровадили систему регулярного моніторингу ключових показників і завдяки цьому можемо оперативно коригувати асортименти, маркетингові активності, маршрути, навантаження команд, клієнтські сценарії та операційні процеси. Я спостерігаю, що це підвищує швидкість реакції бізнесу, знижує втрати та допомагає формувати більш стійку та передбачувану модель зростання.

За впровадження стандартів операційних процесів, які допомогли залучити інвесторів, експерти міжнародної премії ECDMA Global Awards, яка нагороджує лідерів в e-commerce, присудили вам перемогу в номінації “Ринки, що розвиваються”. З якими проблемами ви стикалися до їхнього впровадження?

— До впровадження СЛП кожна точка працювала по-своєму, а результат залежав від конкретних людей на зміні. Було складно масштабуватись — нові співробітники довго входили в роботу, керувати економікою по мережі було практично неможливо, а інвесторам така модель видається надто ризикованою. Як тільки з'явилися стандарти в управлінні, передбачуваність з'явилася і в операційній, і фінансах.

Премія поєднує експертів, які задають тренди у цифровому маркетингу. Як вважаєте, що саме сьогодні вирізняє спеціаліста світового рівня у цій сфері?

— На мій досвід, фахівця такого рівня відрізняє здатність працювати з даними та ІІ, розуміти поведінку аудиторії та перетворювати увагу на вимірний бізнес-результат. Ми впроваджували цифрові інструменти у різних напрямках бізнесу, і на основі цього досвіду я бачу, що міжнародний рівень визначається вмінням швидко виявляти тренди та масштабувати ефективні рішення у різних індустріях.

Як член ECDMA, ви навчаєте використання СОП бізнесменів по всьому світу. Кожен стандарт саме у вашому підході до його впровадження пов'язаний із навчанням співробітників та контролем якості. На ваш досвід, якої помилки найчастіше припускаються підприємці, намагаючись його впровадити?

— Прописують ідеальні процеси, які не враховують, як усе відбувається на точці щодня. І співробітники або ігнорують ці стандарти, або дотримуються їх формально. Важливо не забувати про контроль, навчання, перевірки та зворотний зв'язок. Спочатку все одно щось доведеться допрацьовувати. Перегин у вигляді спроби одразу зарегламентувати все теж небезпечний – перевантажує команду та вбиває впровадження. Правильніше починати з ключових процесів, які впливають на гроші та якість, і вже потім масштабувати систему.