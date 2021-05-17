Транспорт 50 минут назад

Разделение "Укрзализныци" завершится через 2-3 года — Юрик

Реформа УЗ пока осуществлена примерно на четверть

Иван Юрик. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Иван Юрик. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Иван Юрик. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Реформа по разделению "Укрзализныци" на грузовые и пассажирские направления и ее анбандлингу пока осуществлена ​​примерно на четверть, а для ее завершения потребуется еще минимум 2-3 года.

Об этом исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Если измерять от 0 до 100%, то я бы оценил, что мы сейчас где-то на уровне 20-25%. "Укрзализныця" должна быть разделена на четыре оператора: пассажирское сообщение — это центральный бюджет и местные бюджеты, инфраструктура — постоянная государственная собственность, грузовые перевозки — это либерализованный рынок, а производство, локомотивные и вагонные заводы — это сервис как для УЗ, так и для будущих частных операторов", — отметил он.

По его словам, в последнее время этот процесс шел, "скорее, по инерции, заложенной в прошлом".

"К тому же некоторые вещи были сделаны неправильно. Например, регистрацию отдельных филиалов провели без необходимого корпоративного согласования наблюдательного совета — это неправильно юридически. Это создает потенциальные риски для бизнеса в будущем", — подчеркнул Юрик.

Согласно его оценкам, ближайшие два-три года будут для компании переходным периодом.

"Мы должны сделать свою домашнюю работу, сделать прототип УЗ в части холдинга с разграниченными 4 операторами, каждый из которых будет иметь отдельный баланс активов и пассивов, чтобы после анбандлинга перейти в новый рынок. Причем, по моему мнению, два года для такого перехода — это если очень быстро "бежать", — уточнил руководитель компании.

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Кроме того, он назвал необходимым условием принятие базового закона о железнодорожном транспорте и новом рынке в парламенте. По его словам, сейчас проходит достаточно конструктивная работа с транспортным комитетом, и есть надежда, что закон будет принят в целом до конца 2021 года.

Напомним, наблюдательный совет и правление "Укрзализныци" настроены на быстрое внедрение отраслевых реформ, разделение грузовой и пассажирской вертикалей — один из ключевых элементов.

Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий увольнение Владимира Жмака с должности председателя правления УЗ аргументировал тем, что, в частности, отсутствовала последовательная и системная стратегия по разделению компании на бизнес-вертикали.

Бывший топ-менеджер УЗ Иракли Эзугбая заявил, что в феврале наблюдательный совет предприятия без объяснений решил остановить структурную реформу по формированию вертикалей.

Известно, что в рамках структурной реформы "Укрзализныци" предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

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Переподчинение компании и выделение четырех вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок в будущий холдинг войдут пассажирская, производственная и инфраструктурная.

Ранее появилась информация о том, что 6 мая исполнительная служба Министерства юстиции решила арестовать средства на банковских счетах УЗ в ряде банков на общую сумму 13,75 млн долларов и 99,77 млн грн. Деньги должны быть взысканы в пользу VR Global Partners в счет погашения кредитных долгов ЮЖД.

При этом это решение касалось исполнения лишь одного из четырех решений, вынесенных против УЗ Верховным судом еще 22 апреля. Три остальных иска предполагают принудительное взыскание с "Укрзализныци" суммарно 34 млн долларов и более 300 млн грн. В целом же отмечалось, что VR Capital является держателем долга УЗ в размере 160 млн долларов, а судебных процессов по этим долгам более 25.

Отметим также, что в конце апреля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" из-за увеличения рисков рефинансирования.

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