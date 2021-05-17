Разумков раскритиковал решение Кабмина о госрегулировании цен на АЗС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Кабинет министров совместно с профильным парламентским комитетом быстро исправить ситуацию с отказом крупных сетей АЗС от продажи премиальных видов бензина и дизтоплива после введенного правительством госрегулирования цен на рынке.

Об этом он заявил, открывая заседание согласительного совета Рады 17 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"Уверен, все видели, что происходит сегодня на АЗС. Этот вопрос необходимо абсолютно быстро решить и в очередной раз не создавать проблемы с обеспечением украинских граждан", — заявил спикер.

Он обратился к председателю комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу с просьбой отработать с коллегами эту ситуацию и дать оценку происходящему. По мнению Разумкова, власти должны быть более прогнозируемы, и попросил "такую позицию донести и до Кабмина".

Напомним, постановлением №474 от 14 мая Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива в размере не выше 7 грн/литр, а бензина — не выше 5 грн/литр.

Из-за этого решения крупные автозаправочные сети WOG, ОККО, SOCAR и KLO приостановили продажу премиального топлива и ограничили часть льготных акций.

16 мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разъяснило, что регулирование не касается "брендового премиального" топлива, предлагающегося на АЗС по более высокой цене, чем социально значимое.

В ночь на 17 мая о возобновлении продаж премиальных видов топлива и возобновлении акций заявила одна из четырех вышеуказанных сетей — KLO.