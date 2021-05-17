Энергетика 60 минут назад

Разумков раскритиковал решение Кабмина о госрегулировании цен на АЗС

По словам спикера, "этот вопрос необходимо абсолютно быстро решить"

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Кабинет министров совместно с профильным парламентским комитетом быстро исправить ситуацию с отказом крупных сетей АЗС от продажи премиальных видов бензина и дизтоплива после введенного правительством госрегулирования цен на рынке.

Об этом он заявил, открывая заседание согласительного совета Рады 17 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Уверен, все видели, что происходит сегодня на АЗС. Этот вопрос необходимо абсолютно быстро решить и в очередной раз не создавать проблемы с обеспечением украинских граждан", — заявил спикер.

Он обратился к председателю комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу с просьбой отработать с коллегами эту ситуацию и дать оценку происходящему. По мнению Разумкова, власти должны быть более прогнозируемы, и попросил "такую позицию донести и до Кабмина".

Читайте также:
Против рынка. Зачем Минэкономики пытается удержать цены на топливо и к чему это приведет

Напомним, постановлением №474 от 14 мая Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива в размере не выше 7 грн/литр, а бензина — не выше 5 грн/литр.

Из-за этого решения крупные автозаправочные сети WOG, ОККО, SOCAR и KLO приостановили продажу премиального топлива и ограничили часть льготных акций.

16 мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разъяснило, что регулирование не касается "брендового премиального" топлива, предлагающегося на АЗС по более высокой цене, чем социально значимое.

В ночь на 17 мая о возобновлении продаж премиальных видов топлива и возобновлении акций заявила одна из четырех вышеуказанных сетей — KLO.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ОККО и WOG прекратили продажу некоторых видов автомобильного топлива
ОККО и WOG прекратили продажу некоторых видов автомобильного топлива
В Украине еще одна сеть АЗС перестала продавать премиальное топливо
В Украине еще одна сеть АЗС перестала продавать премиальное топливо
Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин
Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

  3. ПриватБанк за семь лет выплатил вкладчикам оккупированного Крыма 750 млн грн

  4. В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

  5. Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...