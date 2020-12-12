Потребрынки 1 час назад

Рекордный скачок цен: в Украине продолжает дорожать молоко

Во второй половине ноября средний уровень закупочных цен на молоко стремительно увеличивался

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За две недели закупочные цены на молоко в среднем выросли на 0,3 — 0,4 грн для различных категорий, что является самым значительным скачком в этом году, сообщает "Агроцентр".

В издании отмечают, что средний уровень закупочных цен на молоко во второй половине месяца стремительно увеличивался.

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Диапазон цен продолжает расширяться за счет роста верхней границы, и теперь составляет 10,50 — 12 грн/кг. Молоко хозяйств населения также быстро дорожало в ноябре, товар оценивается в среднем 7 грн/кг без НДС.

При этом, несмотря на рост цен, себестоимость производства молока повысилась, так как внутренние цены зерновых и масличных увеличивались более динамично.

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По мнению экспертов, изменение себестоимости и низкие запасы кормов, скорее всего, приведут к ухудшению ситуации в первом полугодии 2021 года.

В то же время есть вероятность, что сельхозпроизводители смогут поддержать животноводство с помощью средств, вырученных от продажи продуктов растениеводства.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического отдела Ассоциации производителей молока (АПМ), средневзвешенная цена трех сортов с 24 сентября по 15 октября выросла на 43 копейки до 10,67 грн/кг.

В конце сентября аналитики АПМ прогнозировали замедление роста цен на молоко-сырье, однако в действительности рост только ускорился.

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