Ренкінг соціальних ініціатив "Відповідальна країна"

2022-й став переломним роком для кожного з нас та трансформаційним для українського бізнесу. Він став роком соціальної відповідальності, довіри та взаємодопомоги. За цей час український бізнес, неприбуткові організації та державний сектор реалізували чимало доброчинних та соціально вагомих проєктів, об’єднавшись проти спільного ворога.

Топове видання України про маркетинг та комунікації MMR за підтримки головного ділового порталу Delo.ua презентує спецпроєкт "Відповідальна країна", мета якого — розказати про найкращі КСО-ініціативи, обговорити з експертами актуальні питання цього напряму та презентувати найкращі кейси українського бізнесу.

Відповідальний партнер спецпроєкту — FAVBET

Нижче наводимо візитівки таких проєктів за номінаціями. Проголосувати за найкращі можна на сайті ренкінгу соціальних ініціатив "Відповідальна країна".

Номінація "Бізнес на допомогу ЗСУ"

Нова пошта: Доставка перемоги

З 24.02 Нова пошта надала допомогу ЗСУ на понад 100 млн. грн. Визначено 5 бригад, якими опікується компанія, розглядають й разові запити від інших військових. Також придбано 107 БПЛА, турнікети виробництва США, батарейки, рації, генератори, шини. Компанія фінансує розробки українських БПЛА.

Група Метінвест: Опора України: підтримка армії

За 9 місяців російського вторгнення Метінвест спрямував на підтримку ЗСУ 1,4 млрд грн. До сил оборони надійшло понад 150 тисяч бронежилетів, десятки тисяч шоломів, сотні тепловізорів, дронів, автівок, мобільні укриття та інше військове обладнання. Метінвест - найбільший приватний донор ЗСУ

Агромпромхолдинг "Астарта-Київ": Гуманітарний проєкт Common Help UA

Астарта, БФ "Повір у себе" та партнери створили проєкт Common Help UA. Вклад у перемогу – понад 524 млн грн або понад 27 тис. т благодійної допомоги, яку отримали 708+ тис. українців. Підтримка вже надійшла до 386 соціальних та медзакладів. Партнери надали допомогу і військовим на понад 150 млн грн.

Мережа салонів краси BACKSTAGE BEAUTY&REFRESH: WAR LIFE BALANCE

BACKSTAGE BEAUTY&REFRESH щомісяця донатить більше 100000 гривень. Разом з фондом "Землячки" ми створюємо інфоприводи та долучаємо своїх клієнтів до донатів на допомогу дівчатам. ЗСУ мають право на безоплатне обслуговування в мережі з першого дня війни. Важливо зберегти баланс WAR LIFE BALANCE

INTERTOP Ukraine: Патріотичні колекції INTERTOP Fashionshop

Протягом війни INTERTOP випустив серію благодійних патріотичних колекцій одягу та аксесуарів: колаборації INTERTOP x Укрпошта, INTERTOP x UNITED24, лінійки Ukrainbow і Last Chance, колекцію до Дня Незалежності та інші. За 9 місяців компанія вже надіслала допомоги ЗСУ на суму 20,7 млн грн.

Київстар: Дороги Перемоги

Київстар, гурт "Океан Ельзи" та фонд "Повернись живим" об’єднались, щоб зібрати кошти на нові пікапи для військових. Завдяки внеску компанії та згуртованості українців і партнерів, вдалося акумулювати майже 15 млн грн, на які закуплено 15 надійних автівок для ЗСУ.

Cosmolot: Партнерство заради Перемоги

З початку повномасштабного вторгнення Cosmolot перерахував понад 15 млн грн на допомогу ЗСУ. Cosmolot співпрацює з UA Dynamics та спонсорує виготовлення багаторазових ударних дронів Punisher. За активну допомогу компанія має золоту відзнаку 74-го розвідбатальйону та подяку від Міністерства оборони.

Moneyveo: HelpbyMoneyveo

З 2019 постачає оргтехніку ОК "Північ", з 2020 – бере участь у фінансуванні реабілітації військових у Next Step Ukraine, у 2022 перерахувала на потреби ЗСУ 12 млн грн, закупила авто, апарати УЗД для поранених. Щомісяця Moneyveo закриває точкові запити бійців на ліки, екіпірування, техніку тощо.

Meest China: Передає ЗСУ автомобільну техніку та необхідні товари

Mest China організовує закупку та доставку військової техніки та необхідних товарів з Кмтаю: одяг, аптечки, турнікети, спальні мішки, намети. Компанія передала 2 джипи-пікапи та 3 дизель-генератори у військовим в Черкаси; одну броньовану машину та два квадроцикли військовим на харківському напрямку.

METRO Україна: Допомога ЗСУ

З початку повномасштабної війни команда МЕТRО Україна здійснює гуманітарну місію. З лютого компанія надала 475 тонн товарів. Благодійність отримали 385 організації: військові частини, лікарні, громадські організації та благодійні фонди, притулки для тварин.Сума допомоги перевищила 30 млн.грн.

ОККО: Годуємо наших захисників

ОККО від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає: безкоштовно годує захисників на АЗК поблизу гарячих точок, надає пальне волонтерам, взяла участь у відбудові Київської та Чернігівської областей, придбала реанімобілі, авто для спецпідрозділу. На це спрямовано вже понад 200 млн грн.

ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA): Підтримай захисників

16 травня 2022 року EVA та фонд "Повернись живим" запустили ініціативу “Підтримай захисників”. Проєкт дає можливість клієнтам мережі перевести на касах магазинів будь-яку суму від 1 грн для допомоги ЗСУ. Станом на 22 листопада в межах ініціативи до фонду “Повернись живим” перераховано 12,4 млн грн.

Холдинг TECHIIA: Підтримка свободи України

Дрони, оптика, звʼязок, броня, спорядження та багато іншого – сума допомоги Силам оборони України від "Фундації Течія" перетнула позначку $21 млн. Крім цього керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот особисто придбав для ЗСУ необхідних речей на майже $40 млн. Проєкт триватиме до перемоги України.

FAVBET: Трансформація фонду заради допомоги ЗСУ

Заснований у розпал локдауну у 2020 році, фонд працював над розвитком в Україні умов для суспільства та підтримки держпрограм. Вже реалізовано понад 100 ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спорту. 95% проєктів фонду орієнтовані на допомогу країні, переселенцям, армії та реабілітації воїнів.

Номінація "Підтримання спорту та фізичної культури"

Корпорація "Біосфера": Скейт-парк для міста Фастів

Розуміючи, як важлива можливість культурного відпочинку у цей нелегкий час, "Біосфера" вирішила подарувати м.Фастів сучасний скейт-парк, про який давно мріяла молодь. Так корпорація відзначила своє 25-річчя. На майданчику встановили різні трампліни, намалювали мурали і оздобили прилеглу територію.

Meest China: Підтримка Національної збірної України з академічного веслування

Meest China, за ініціативи акціонера компанії В’ячеслава Лисенка, підтримала Національну збірну команду України з академічного веслування, оплативши їй поїздку на чемпіонат Європи, який відбудеться у 2023 році у місті Блед (Словенія).

Номінація "Підтримання дітей та молоді"

Корпорація "Біосфера": Міжнародний благодійний проєкт Support Ukrainians

Support Ukrainians – це проєкт "Біосфери" з європейськими магазинами, метою якого є допомога дітям в Україні. В рамках ініціативи з кожного проданого товару відраховується певна сума на благодійність. Проєкт стартував у Хорватії, країнах Балтії та Румунії і вже зібрав понад 1,6 млн грн.

Vodafone Україна: "Ліга тепла"

Благодійна ініціатива-челендж для компаній, готових доєднатись до отеплення пологових будинків. Застосовуємо теплові помпи з високим ККД, працюють від енергії повітря і майже не залежать від електропостачання. Вже утеплено пологове відділення Охтирської лікарні, в процесі утеплення Боярської лікарні.

Meest China: Допома дітям з тяжким дитинством

Meest China вже третій рік щомісячно виступає спонсором благодійного фонду "Даруємо радість", який займається розробкою та впровадженням розвиваючих та навчальних програм для дітей з тяжким дитинством.

METRO Україна: Sunshine Cafe

Компанія METRO у партнерстві з ГО "Сонячні люди" відкрили соціальне кафе-пекарню Sunshine Cafe, де персоналом є молодь із синдромом Дауна та іншими ментальними порушеннями, адже кожна людина з інвалідністю має право на соціалізацію та працевлаштування. Ми надали необхідний інвентар та приміщення.

Nestlé в Україні: Абетка харчування

Абетка харчування – є частиною глобальної соціальної ініціативи "Нестле Здорові діти". Програма покликана сприяти покращенню здоров’я дітей, включає інтерактивний навчальний курс для 1-4 класів та матеріалами для батьків і вчителів. Щороку в українській програмі беруть участь понад 330 тисяч школярів.

Sigma Software: Star for Life

Проєкт Star for Life Ukraine має на меті прищепити ІТ навички школярам, а також підтримати ментальне здоров’я дітей. Проєкт розпочався з двох ініціатив: літнього табору для навчання дітей основам програмування та облаштування комп’ютерної лабораторії у Трускавці для забезпечення позашкільної освіти у місцях проживання ВПО.

SOCAR Energy Ukraine: "Аптечка для школярів"

Проєкт "Аптечка для школярів". Зібрано 1 млн грн та придбано більше 500 аптечок для 12 українських шкіл. Аптечки містять інструкції, підготовлені в межах ініціативи Олени Зеленської щодо створення Національної програми психічного здоров’я. Партнер проєкту – dobro.ua. Експертна підтримка – МОН України.

"Антошка": Щоноворічний благодійний проект "Станьте Чарівниками"

Ялинки в "Антошка" четвертий рік поспіль прикрашені незвичайними паперовими кульками з побажаннями дітей, які позбавлені батьківського піклування. Кожен з нас може принести подарунок дитині, яка довірила дорослим свою мрію. "Антошка" додають, чого не вистачає, бо щастити дитинство – місія компанії.

McDonald’s: Продукти першої необхідності для сімей

McDonald’s багато років підтримує програми “Фундації Дім Рональда МакДональда” задля здоров’я дітей та добробуту їхніх родин. А з 24 лютого передали понад 150 тисяч продуктових наборів багатодітним родинам, переселенцям з окупованих територій, родинам військовополонених та сім’ям, які в скруті.

Номінація "Підтримання освіти та культури"

МETRO Україна: Безпечна школа

METRO Україна долучилася до соціальної програми "Безпечна школа" спільно з ДСНС, Міністерством освіти і науки України та "Фондом Східна Європа" - відкриття 20 укриттів в школах, де відновлюється офлайн-навчання. Вони отримали необхідне обладнання для функціонування.

МХП: Кіно заради перемоги!

"Кіно заради перемоги!" – масштабний проєкт, в межах якого українські фільми з 6 серпня по 30 жовтня змогли побачити захисники України та десятки тисяч цивільних у містах і селах без кінотеатрів, серед яких – тисячі ВПО.

МХП: Укриття: ЗСУ тримають фронт, ми – безпеку їхніх дітей

У час, коли карта України чи не щодня "червона" від повітряних тривог, навчальним закладам важливо мати безпечні місця, де діти з вчителями матимуть змогу дочекатися відбою. Тому БФ "МХП – Громаді" фінансово долучився до облаштування 75 укриттів у 8 областях України. Бюджет проєкту – 6,6 млн грн.

PepsiCo: SEED

Компанія PepsiCo Україна реалізувала освітній проєкт SEED для агро-підприємців, щоб допомогти фермерам розширити свій бізнес. У програмі взяли участь 150 аграріїв, 24 фіналісти представили свої бізнес-проєкти у фіналі. 15 з них отримали фінансування для реалізації своїх бізнес-ідей.

Ardis Group: "Школа майбутніх лідерів"

Мета проєкту «Школа майбутніх лідерів» показати молоді як працює сучасний бізнес, дати можливість попрактикуватися на реальних кейсах та обрати напрямок діяльності. Після проєкту 5 студентів потрапили на стажування в компанію, 3 з яких отримали офер, працевлаштовані та успішно працюють в компанії.

Райффайзен Банк: €1 млн на укриття у 100 школах

1 млн євро надав Райф на проєкт «Безпечна освіта», започаткований KSE Foundation. Ми хочемо облаштувати укриття та зробити безпечнішим офлайн навчання у 100 школах по всій країні. Кожна школа, яка потребує допомоги на ремонт і облаштування укриття, може подати заявку.

Прогрестех-Україна: Progresstech ACADEMY

Progresstech ACADEMY – це комплекс онлайн курсів авіаційного напрямку, який реалізовано на базі LMS за участі провідних інженерів. Матеріали курсів доступні слухачам у зручному форматі, всі процеси максимально автоматизовано, досвідчені інструктори проводять лекції та відкриті до комунікації.

Sigma Software: IT_Eureka

Конкурс стартапів серед студентів та молоді IT_Eureka за 7 років зібрав близько 1000 проєктів з України та Європи. Учасники мають можливість валідувати свою ідею, отримати менторську допомогу та навчитись основам побудови успішного стартапу від досвідчених підприємців і венчурних інвесторів.

Syngenta: Культурний Всесвіт - Syngenta

Культурний Всесвіт - національний освітній проект, спрямований на розвиток потенціалу аграрної експертизи від школярів до керівників. Сингента залучає молодь до проектів розвитку, а також співробітників компанії до вдосконалення знань, розширення власних компетенцій, шляхом модернізації та застосованню новітніх платформ.

Номінація "Співпраця бізнесу та благодійних фондів"

Корпорація "Біосфера": Лінійка продукції із соціальним змістом «Чиста Перемога»

У вересні 2022 року "Фрекен БОК" запустила нову лінійку продукції із соціальним змістом "Чиста Перемога". Її особливість, що з кожної проданої одиниці 3 грн перераховується у БФ Сергія Притули на дрони DJI Mavic. За 4 місяці вдалось зібрати 800 тис. грн, а це 8 дронів для наших військових.

Vulkan Casino: Запалюй вогонь перемоги!

Проєкт "Запалюй вогонь перемоги!" Перемоги гравців перетворюються на допомогу Україні. Компанія фіксує % кожного виграшу і передає фондам з власних коштів. БФ Запорука — протезування та психологічні консультації. БФ Добро — медичне обладнання, ліки. БФ District#1 — відновлення будівель. БФ КОЛО — польові печі військовим і цивільним.

Carlsberg Ukraine: Kind Hamper for Ukrainians

Kind Hamper for Ukrainians - ініціатива для підтримки українських малих гастровиробників і допомоги людям, які потребують продовольчої підтримки. Carlsberg Ukraine придбала продукти від крафтярів. З них сформовано продовольчі набори, які отримали внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, особи з інвалідністю.

Київстар: Назустріч Перемозі

Спільно з благодійними організаціями Київстар реалізував ініціативи майже на 130 млн грн для підтримки ЗСУ, лікарень, стареньких та постраждалих від війни. Також, відкрили короткі номери для збору коштів серед абонентів й запустили Суперсилу "Допомога ЗСУ", аби разом рухатися назустріч перемозі.

Kormotech: Save Pets of Ukraine

Save Pets of Ukraine - всеукраїнська ініціатива допомоги чотирилапим під час війни. Продовження програми "Не залишай нас в АТО", що рятувала тварин на сході України від 2014. Надає корм, медичні препарати, системно підтримує притулки для котів і собак. Протягом 9 місяців допомогла 200 000 чотирилапих по всій Україні.

Cosmolot: Пекельний двіж

В рамках рекламної кампанії "Рашистам пекло" була створена платформа “Додай рашистам жару”, кошти з якої автоматично зараховувалися “Повернись живим”. В рамках турніру “Вільні.Незалежні” 1 млн було перераховано фондам “Повернись живим” та UNITED24. Загалом Cosmolot передав фондам понад 4 млн грн.

ОККО: ОКО ЗА ОКО

ОККО та фонд "Повернись живим" запустили спільну ініціативу «ОКО ЗА ОКО», мета якої – закупівля 25 розвідкомплексів «ШАРК» для ЗСУ. З кожного літру пального PULLS, проданого на ОККО, 1 грн летить на «ШАРКи». Загальна вартість комплексів – 325 млн грн. Станом на 19 грудня вже акумульовано 100 млн грн.

L'Oreal Україна: Гуманітарна допомога засобами гігієни

Від початку російського вторгнення L’Oréal Україна спрямувала всі зусилля на забезпечення українців засобами гігієни. Компанія доставила 600 тис. продуктів у понад 60 населених пунктів України у лікарні, пологові будинки, центри з ВПО, будинки для літніх людей, Територіальній обороні та ЗСУ.

МХП: Конкурс грантів для мікробізнесу "Роби своє"

Поки ворог атакує наші міста, ми продовжуємо роботу. Поки ворог намагається посіяти розбрат, ми допомагаємо бізнесу грантами. Протягом 2022 року БФ "МХП – Громаді" надав 74 гранти підприємцям на 6,2 млн грн. Кошти пішли на релокейт бізнесів, створення нових та масштабування вже існуючих.

Pokermatch: Благодійні покерні турніри

PokerMatch - амбасадор покерної благодійності. З березня проводить благодійні турніри, призовий фонд з яких спрямовує до БФ "Зграя", "Трушна перемога", "Майстерня", "Волонтерська сотня". Усі благодійні ініціативи компанії започаткували власне співробітники-волонтери, залучивши світове покерне ком'юніті.

Райффайзен Банк: €5 млн на гуманітарну допомогу українцям

Райффайзен Банк став найбільшим корпоративним благодійником Товариства Червоного Хреста України. Із перших днів війни €5 млн від банку спрямовані на гуманітарну допомогу українцям та евакуацію, навчання навичкам першої допомоги, продуктові ваучери постраждалим.

ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA): Корзини допомоги

5 травня 2022 року EVA з БФ "КОЛО" запустили ініціативу “Корзини допомоги”. В 258 магазинах мережі встановлено спеціальні кошики, куди клієнти можуть покласти необхідні товари для ЗСУ, ТрО та лікарень. Станом на грудень понад 320 коробок допомоги розподілені на 28 військових частини та формувань.

Банк ПУМБ: Ми однієї крові

«Ми однієї крові» - партнерський проєкт ПУМБ, Нової пошти, 6 українських виробників, 5 ілюстраторів, 2 фондів. Проєкт зібрав 2 млн грн на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників.

Нова пошта: Гуманітарна пошта України

2014 р. Нова пошта створила «Гуманітарну пошту України». Завдяки проєкту благодійні фонди перевозять вантажі коштом Нової пошти. Нині компанія співпрацює з понад 600 організаціями. За 8 р. доставили понад 40 000 т гуманітарних вантажів, це вага 140 літаків «Мрія», допомогли понад 8 млн українців.

Онлайн сервіс виклику авто Uklon: #UklonВолонтер

UklonВолонтер – це проєкт, що надає логістичну допомогу волонтерам благодійних фондів, військовим та працівникам критичної інфраструктури прифронтових міст. Разом доставляємо гуманітарну допомогу переселенцям, амуніцію та медикаменти військовим, корм тваринам та ліки. Усі замовлення для волонтерських потреб покриває Uklon.

RETN: “Наші діти”

Фонд у 500.000€ на гуманітарні потреби українців – одна з перших реакцій RETN на повномасштабну війну. Підтримка команди, партнерів і через фонд – пересічних українців – основні напрямки КСВ діяльності RETN. На сьогодні RETN придбав медичного обладнання на 2,5 млн грн і патронує 35 дітей-сиріт.

Мережа АЗК WOG: Пальне, що рятує життя

WOG підтримує тих, хто рятує життя. Власним коштом забезпечує пальним фонди, волонтерські та громадські організації, які спеціалізуються на вивезенні цивільних та поранених військових із зон активних бойових дій. Вже передали понад 99 263 л. Кожен літр пального рівноцінний врятованим життям.

PepsiCo: Чиста вода

PepsiCo Україна поставляє питну воду у Миколаївську область. Волонтери компанії доставили понад 4 млн. літрів питної води населенню. PepsiCo встановила систему очистки питної води у Миколаївському онкоцентрі, що очищає до 1,5 млн. літрів води/місяць та забезпечує 300 осіб питною водою щоденно.

PepsiCo: Евакуація дітей та інвалідів із зон бойових дій

Компанія PepsiCo Україна евакуювала дітей-сиріт та інвалідів із зон бойових дій, всього було переселено 800 осіб. Також було організовано понад 60 маршрутів евакуації співробітників, їх сімей і домашніх тварин. По дорозі компанія забезпечила потреби людей у ​​прихистку, гігієні, їжі тощо.

Номінація "Корпоративне волонтерство"

Фармацевтична компанія "Дарниця": Благодійна ініціатива "ДарВідзнака"

"Дарниця" започаткувала премію для фармацевтів, що працюють в аптеках — «ДарВідзнака». Аби подякувати героям, які докладають зусиль для збереження здоров’я нації. Премії у розмірі 30 тис. грн та пам’ятні набори від «Дарниці» отримали 5 переможців, що були визначені загальноукраїнським голосуванням.

Cosmolot: Сила з тилу

Сила з тилу — це історії небайдужих співробітників COSMOLOT. Вони шукають тактичне спорядження для батальйонів рідних, закуповують та розвозять їжу для військових, допомогають ВПО і з перших днів волонтерять у лікарні. Це історії героїв COSMOLOT, яких об'єднує добре серце та віра в Перемогу.

Kernel: Агрогерої Kernel

За 9 місяців війни компанія Kernel спрямувала на допомогу 950 млн. грн. У рамках цієї суми майже не було перерахувань через зовнішні фонди. Агрогерої Kernel самі закуповували, доставляли, координували та виготовляли, поєднуючи це з робочими буднями. Так утворилося корпоративне волонтерство Kernel

Kormotech: Adopt Pets of Ukraine

Проєкт компанії Kormotech/бренду CLUB 4 PAWS. Це ініціатива з популяризації адопції тварин, що лишились без господарів, в т. ч. під час війни. НаKormotechразі опубліковано 1341 оголошення про прилаштування на сторінці ініціативи, 280 чотирилапих вже знайшли новий дім, в тому числі – в родинах кормотехівців.

McDonald’s: Обладнання в дитячі лікарні для лікування рваних ран

Волонтери-працівники McDonald’s допомагають реалізовувати два важливих проєкти підтримки громад. Вони збирають і передають продуктові набори сім'ям, які в скруті, а лікарням — ВАК-апарати. Понад 500 працівників доклали час і досвід, отриманий в компанії, щоб проєкти працювали ефективно.

Kormotech: Сервіс вет-турботи Optimeal Expert 9100

Безкоштовний сервіс вет-турботи, де консультують ветеринари. Сервіс запустила компанія Kormotech/бренд Optimeal. Від лютого 2022 на гарячу лінію та у месенджери сервісу звернулись майже 137 тисяч власників домашніх тварин, із запитами від штучного дихання - до пологів чотирилапих на передовій.

MobiDev: Допомога поруч

"Допомога поруч" - платформа, яка об’єднує волонтерів та людей у скрутному становищі. Вона максимально спрощує контакт між заявником та волонтером: можна розмістити запит про необхідні речі й чекати на відповідь добровольця, а волонтер може обрати людей з найближчих районів, побудувати зручний маршрут та допомогти.

ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA): Оперативний штаб EVA

25 лютого 2022 року EVA запустила оперативний штаб, що надає допомогу товарами з асортименту мережі представникам ТрО, ЗСУ, медзакладам, шелтерам для переселенців. З початку роботи штаб задовольнив понад 400 запитів з усієї України. Передано близько 120000 товарів першої необхідності на 5,4 млн грн.

Sigma Software: Swedes for Ukraine

Sigma Software створила платформу з пошуку безкоштовного житла для біженців у Швеції. Портал надає можливість шведам, що мають вільні житлові приміщення, розміщувати інформацію про них, щоб українські біженці розмістилися в їхніх будинках. Вже за перші місяці 2000+ біженців скористались порталом.

SoftServe: Благодійна волонтерська платформа Open Tech

Open Tech - благодійна волонтерська платформа, створена працівниками SoftServe. Open Tech згуртовує спеціалістів, які долучаються до вирішення гострих соціальних проблем створюючи технологічні рішення для підсилення проєктів громадських організацій, державних органів та навчальних закладів.

Фармацевтична компанія "Фармак": Я працюю один день для Армії

У рамках проєкту "Я працюю один день для Армії", співробітники фармацевтичної компанії «Фармак» перерахували частину зі своїх заробітних плат на потреби ЗСУ. Участь у благодійній ініціативі взяли 2508 працівників та разом зібрали близько 2 мільйонів гривень.

Номінація "Корпоративний благодійний фонд"

Група Метінвест: Гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя»

Ініциатива «Рятуємо життя» спрямована на фізичне та психологічне відновлення людей для побудови майбутнього. Ініціатива надає масштабну допомогу українцям харчами, предметами першої потреби та ліками, опікується протезуванням постраждалих на війні, а також психологічною реабілітацією співробітників

"Імперіал Тобакко" в Україні: Фонд допомоги співробітникам в Україні

Міжнародна компанія Imperial Brands заснувала Фонд допомоги співробітникам в Україні, які постраждали внаслідок військової агресії росії. Пожертви працівників з усього світу, загальну суму яких подвоює компанія, допомагають українцям відновлювати пошкоджене війною житло та здоров’я.

Nestlé в Україні: The UkraiNEST Foundation

UkraiNEST - ініціатива, створена в Україні колегами для колег. Колеги з ринку Зони Європи робили благодійні внески, щоб допомогти відбудувати або відновити житло колег, яке постраждало через війну. Родина Nestlé підтримує одне одного, а компанія підтримала ініціативу та значно збільшила зібрану суму.

Softserve: Корпоративний благодійний фонд Відкриті очі

"Відкриті очі" - корпоративний благодійний фонд заснований SoftServe у 2014 р. З лютого 2022 року, фонд сфокусувася на допомозі Україні у боротьбі за свободу. Силами фонду було зібрано понад 1млн.доларів США, які спрямовано на забезпечення України медичною, гуманітарною допомогою та технікою.

Номінація "Власні проєкти благодійних фондів"

eldorado.ua: Цеглинка для родинки

Цеглинка для родинки - проєкт з будівництва модульного житла для сімей, які його втратили. Зібрано понад 30 тисяч "цеглинок" за 23 грн. Eldorado.ua додає ще 50% вартості. Виробництво 4-модульного будинку для подружжя Ніни та Сергія Дроздів із малими 2 дітьми (м. Чернігів) триває. Проєкт продовжиться в 2023.

Холдинг TECHIIA: Одужуй швидше!

Понад 8,5 тисяч операцій та більше 84 тисяч лабораторних досліджень – такі підсумки 4-х років безупинної модернізації медзакладів від громадської організації "Фундація Течія". За цей час вдалося частково оновити медичне обладнання в 16 лікарнях 12 міст України на суму понад 24 млн грн.

FAVBET: Допомога переселенцям в Україні та за кордоном

Допомога переселенцям в Україні та за кордоном. FAVBET та Favbet Foundation розробили логістичні маршрути для 100 т гумдопомоги, самостійно перевезли 10 т з Хорватії в Україну, сприяли евакуації з прифронтових зон, відкрили Центр адаптації для українців в Загребі. Тут є мовні курси, дитяча освітня програма, юридична та психологічна допомога.

FAVBET: Підтримка українського майбутнього

Favbet Foundation впровадив більше 100 ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спорту. Прагне створювати можливості для дітей. Розуміючи запит на відновлення, Фонд працює над програмами, що допоможуть українцям повернутися до життя в питаннях інфраструктури, освіти, реабілітації, здоров’я, спорту.

Номінація "Співпраця бізнесу та держави"

ТОВ "Байєр": Підтримка медичної та продовольчої безпеки України

Байєр — одна з провідних компаній світу, яка спеціалізується в сфері охорони здоров’я та сільського господарства, робить внесок у покращення здоров’я людей та забезпечення харчами населення світу. З початку повномасштабної війни в Україні компанія підтримує медичну та продовольчу безпеку України

Vodafone Ukraine: Збережіть українську культуру

"Збережіть українську культуру" - спільний проєкт Vodafone Україна та Міністерства культури та інформаційної політики України. Мета – привернути увагу до воєнних злочинів росії проти пам’яток культури України, залучити донорів до збереження та відбудови об’єктів української культурної спадщини.

UFuture: Київський міжнародний економічний форум

Київський міжнародний економічний форум — щорічна дискусійна платформа для міжнародного діалогу. Цьогорічний КМЕФ відбувся у серці воєнного Києва під гаслом "Україна, яка перемагає" та був присвячений стратегіям побудови нової, сучасної, конкурентоздатної країни в турбулентних глобальних умовах.

Фармацевтична компанія "Дарниця": Препарат для захисту від радіації

У відповідь на можливу ядерну загрозу, «Дарниця» у співробітництві з МОЗ та РНБО в квітні цього року в рекордні строки зареєструвала та випустила препарат для захисту населення від радіації - йодид калію. Компанія передала на потреби МОЗ 6,5 млн доз цього препарату безкоштовно.

Нова пошта: Підтримка ЗСУ

Нова пошта власним коштом евакуює підприємства разом з Дія.Бізнес. Допомогу може отримати бізнес, зареєстрований в області, де тривають бойові дії. Уже перевезено 25 компаній до безпечніших регіонів. Загалом, подали заявки 67 підприємств, більшість з них активно готуються до переїзду.

Мережа АЗК WOG: Генератори світла

Спільно з МОЗ України мережа АЗК WOG запустила проєкт «Генератори світла». Його мета – забезпечення лікарень додатковими генераторами. WOG бере на себе енергоаудит, фінансування, закупівлю, логістику, встановлення. МОЗ визначає перелік пріоритетних лікарень. Перші генератори отримали 11 лікарень.

Філіп Морріс в Україні: Соціальні простори "Сфери світла"

Філіп Морріс спільно з агенцією DTF в грудні організували 5 соціальних просторів «Сфери світла» у Києві, Одесі і Львові. Вони були оснащені генераторами, старлінками, там можна було зігрітися, підзарядити девайси, попрацювати та випити чаю. «Сфери світла» могли одночасно прийняти близько 100 людей.