Ресторатори звернулися до прем'єра Шмигаля з проханням дозволити працювати після 23:00

Засновники Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов та Софія Коломицева за підтримки колег з усієї країни адресували відкритий лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю. В ньому вони закликають владу дати відповіді на питання бізнесу у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів України заборонити роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00.

Delo.ua нижче приводить текст звернення без змін.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По-перше, якщо основною причиною запровадження даної заборони є намагання припинити порушення встановлених карантинних норм і правил нічними клубами, то чому вона поширюється на всі заклади громадського харчування? Невже, за аналогією, будь-яка діяльність має бути заборонена чи обмежена, якщо незначна кількість її представників порушує закон?

По-друге, якщо така заборона була введена, тому чому саме для всіх регіонів України, адже епідеміологічна ситуація в кожному регіоні різна? Як приклад можна привести Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку та Черкаську області, в яких кількість хворих, згідно офіційних даних обліковується десятками, а не сотнями чи тисячами.

По-третє, невже доведено, що ризик поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в закладах громадського харчування з 23-ї та до 7-ї години, є значно вищим ніж в інший час доби?

І, по-четверте, невже ризик поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 змінюється чи залишається високим в закладах громадського харчування різний час доби, навіть при дотриманні ними всіх встановлених норм та вимог щодо їх діяльності в період карантину, в тому числі й тих, що передбачені в Тимчасових рекомендаціях щодо організації протиепідеміологічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину в зв'язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених Постановою Головного санітарного лікаря України № 32.

Читайте также: В Одесской области хотят отменить запрет на работу ресторанов в ночное время

"Ми з впевненістю можемо сказати, що ресторанний бізнес з початком карантину відчутно постраждав. Тож просимо владу виважено підходити до кожного рішення та допомагати сфері пройти цей складний період. Ми не вимагаємо фінансової підримки, та закликаємо дозволити функціонувати без невиправданих заборон", — коментують лист засновники Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов та Софія Коломицева.

Нагадуємо, що сьогодні, 15 липня, біля Кабінету міністрів України власники барів та ресторанів зі стільцями і диванами влаштували пікет.