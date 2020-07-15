В Одесской области хотят отменить запрет на работу ресторанов в ночное время

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обратился к руководству страны, чтобы отменить ограничения в работе ресторанов и ночных клубов после 23:00

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"Сегодня Одесская область стала основным местом отдыха украинцев. Еженедельно к нам приезжают десятки тысяч туристов, а до завершения высокого курортного сезона осталось шесть недель. Рестораторы и владельцы ночных клубов нашего региона считают убийственным для бизнеса нововведения Кабмина относительно ограничений работы заведений в ночное время, особенно в период короткого курортного сезона", — рассказал Куцый.

Он подчеркнул, что считает необходимым поддержать предпринимателей, так как речь идет также и о рабочих местах для тысяч жителей Одесской области.

"Думаю, при соблюдении санитарных норм, учреждения должны иметь возможность работать в ночное время. А за соблюдением карантинных правил работы таких заведений должна следить полиция", — акцентировал глава ОГА.

На встрече руководителя региона с предпринимателями также присутствовал главный санитарный врач Одесской области, представитель Госпродпотребслужбыта и руководство Национальной полиции области. Они разрабатывали возможные сценарии работы учреждений — в рамках закона и рекомендаций Минздрава.

"Уверен, что в это сложное время, мы найдем компромисс для прибыльной работы одесского бизнеса и безопасного отдыха туристов. Надеюсь на поддержку руководства государства", — резюмировал Максим Куцый.

Напомним, в Одессе усилили карантинные ограничения: развлекательным заведениям запретили работать в ночное время. Такое решение приняла на заседании 13 июля 2020 года Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: Ресторан "Велюр" нардепа Тищенко снова попал в скандал — работает до утра вопреки запрету

Как сообщалось ранее, начиная с 8 июля 2020 года Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Отметим, такое положение дел не устроило многих предпринимателей — так, из-за запрета работать ночью на днях в Коблево на несколько часов перекрыли дорогу на Одессу. Таким образом бизнесмены протестовали против ограничений правительства.

По словам митингующих, вводить ограничение на работу ночных заведений — нелогично, тогда как днем тысячи туристов и так контактируют друг с другом, не соблюдая социальной дистанции и не используя средств защиты.