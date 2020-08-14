Резервное питание: в Мариуполе запустили программу подготовки кадрового резерва

В отсутствие в стране качественного образования в сфере государственного управления в Мариуполе запустили собственную программу подготовки кадрового резерва.

Существующее в Украине образование в сфере государственного сектора не соответствует современным тенденциям и вызовам. Для повышения качества жизни городам нужны не только инвестиции, но и профессионалы с высоким уровнем знаний, компетенций и мотивацией. Дефицит таких управленцев огромный, однако предлагаемые вузами страны образовательные программы не могут удовлетворить его в полной мере.

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С этой проблемой столкнулись муниципалитеты многих городов Украины, но дальше всех в ее решении продвинулись в Мариуполе, где уже второй год действует программа Master of Public Administration (MPA), направленная на подготовку компетентных руководителей в сфере муниципального управления.

Построить город будущего

Инициатором выступил муниципалитет Мариуполя, а за основу взята аккредитованная программа MPA, дополненная в соответствии с требованиями и задачами, стоящими перед украинскими городами. Методологию обучения разработали в муниципалитете, а партнером стал тренинг-центр "Эпоха интернационального развития", который подбирал для программы тренеров, среди которых признанные украинские коучи в сфере экономики и управления Андрей Длигач, Михаил Кухар, Ольга Габлюк, Сергей Потапов и другие.

Обучение проводится на базе Донецкого университета государственного управления, а по окончании обучения студенты получают диплом государственного образца. Программа рассчитана на два года и, кроме Мариуполя, охватывает еще четыре города Восточной Украины: Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку и Покровск. Отбор городов осуществлялся по нескольким критериям. В первую очередь, это города-подписанты меморандума об устойчивом зеленом развитии и города, которые планируют присоединиться к этому соглашению.

Современному городу — компетентные управленцы

Цель программы — построение инвестиционно-привлекательных и динамично развивающихся городов в восточном регионе Украины через развитие компетенций руководителей муниципалитетов. Это позволит повысить качество жизни в городах и приостановить отток из региона прогрессивной молодежи, которая, придя в муниципальное управление, выступает драйвером развития.

Программа МРА дает возможность не только получить знания в области муниципального управления, но и развивает лидерские компетенции. По сути, это создание действенного кадрового резерва для муниципалитетов. Выпускники получат компетенции для эффективного управления городскими проектами всех направлений.

Темы проектов, которые разрабатываются и будут реализованы в рамках MPA, сформированы на основе реальных потребностей громад, а заказчиками выступают мэры городов, участвующих в программе. Обучение позволит получить и повысить компетенции во всех сферах муниципального управления — от личностного лидерства и правовых основ муниципального управления до маркетинга и брендинга городов.

В партнерстве с бизнесом

Реализация столь обширной программы требует внушительного финансирования. Выделить такие средства из городского бюджета почти невозможно, поэтому муниципалитет Мариуполя обратился к международным донорам и крупному украинскому бизнесу.

В итоге проект получил поддержку горно-металлургического холдинга "Метинвест" для городов присутствия компании — Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Покровска. Программа идеально вписывается в стратегию корпоративной социальной ответственности холдинга, который заинтересован в развитии городов своего присутствия и, соответственно, в подготовке эффективных управленцев для их муниципалитетов.

Лучшие из лучших

Для участия в программе отобрали 30 молодых руководителей из числа тех, кто привлечен к кросс-функциональному принятию решений и способен перейти от тактической к стратегической роли в управлении муниципальными проектами. Обязательное условие — наличие лидерских качеств, управленческих компетенций и успешно реализованных проектов в муниципальной сфере.

Для каждого города выбраны наиболее приоритетные направления. В Мариуполе (12 человек) это экономика, инвестиции, развитие транспорта, управление персоналом, в Запорожье (8 человек) — финансы и бюджетирование, управление рисками, коммунальные сервисы, архитектура и градострои­тельство, в Кривом Роге (7 человек) — благо­устройство и инфраструктурное развитие, а в Авдеевке (2 человека) и Покровске (1 человек) — социальное и региональное развитие и корпоративные коммуникации соответственно.

Взгляд в будущее

После первого года действия программы 20% обучающихся руководителей получили новые назначения с расширением зон ответственности. В муниципалитете Мариуполя ожидают, что к окончанию обучения на повышение уйдут 90% учащихся.

Осенью стартует второй набор студентов, причем отбор будет проходить в интерактивной форме с помощью специально разработанной полуторачасовой видеоигры, где претендент примеряет на себя роль мэра, которому необходимо решать стоящие перед городом актуальные задачи. Оценка ведется на основе модели референтных компетенций.

А тех, кто сейчас перешел на второй курс, после завершения обучения в 2021 году ждет стажировка в городах Европы, что позволит ознакомиться с реальными кейсами эффективного муниципального управления. Города для стажировки отбирались по наличию лучших практик, которые разрабатывают и планируют реализовать участники MPA. Среди них, например, устойчивое зеленое развитие, где лучше всего себя зарекомендовали Франция и Нидерланды. Уже ведутся переговоры с муниципалитетами городов этих стран, а для финансирования стажировки подана заявка на грант USAID. Также запланирована стажировка в городах Европы совместно с Украинской академией лидерства: она должна была начаться в апреле 2020 года, но перенесена в связи с COVID-19 и карантином.

Направления обучения по программе МРА, реализуемой муниципалитетом Мариуполя:

Кроме того, в Мариуполе рассматривают возможность вывода программы на национальный уровень. Уже начаты переговоры с мэрами других городов, а для запуска всеукраинской MPA потребуется расширить сетку вузов и привлечь более масштабное финансирование, в чем могут помочь международные доноры и крупный украинский бизнес.