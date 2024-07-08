Ринок кормів як індикатор економічної стабільності: як це працює

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Ринок кормів для тварин - це не просто відображення смаків домашніх улюбленців, а й індикатор економічних змін в країні. Як саме цей ринок може допомогти зрозуміти економічні процеси, розповів директор з маркетингу та інновацій компанії Kormotech Ігор Блистів кореспонденту Delo.ua під час Marketing Marathon.

За його словами, зміни в уподобаннях споживачів та обсягах продажів можуть багато розповісти про загальний стан економіки.

"Ми бачимо, що в Україні дещо змістилися акценти. Невелика кількість людей переходять з дорогого харчування на більш доступне. Але в той же час ринок не впав, тобто споживачі не відмовилися купувати і годувати тварин", - зазначив Ігор Блистів.

Директор з маркетингу підкреслив, що навіть попри війну та економічні труднощі, українці продовжують піклуватися про своїх домашніх улюбленців, що свідчить про певну стабільність та адаптивність ринку.

"Я можу сказати, що дивлячись на нашу галузь в Україні, зрештою і в Європі, я бачу, що ситуація непогана. Споживач сильно не змінився. Ми зробили у травні 2022 року дослідження і були здивовані, тому що, загалом, патерни поведінки не змінилися. Так, додався контекст війни, але люди, як годували своїх тварин, так і годують. Люди, як хотіли балувати своїх тварин, так і балують. Просто треба враховувати, що з'явився контекст війни, і в комунікаціях це необхідно враховувати. Тому, загалом, у категорії кормів для тварин в Україні не відбулося кардинальних змін", - повідомив Ігор Блистів.

Хоча зміни цін на їжу для тварин, за його словами, можуть відображати інфляційні процеси в українській економіці, стабільність цього ринку, навіть в умовах кризи, є обнадійливим сигналом для економіки країни.

"Для мене було найбільш небезпечно побачити різке падіння ринку. Я цього не побачив, що дає підстави вважати, що в нас поки що все ще гаразд з економікою. І поки немає падіння цього дешевого сегменту, я вважаю, що ми все ще, як економіка, доволі ефективні. В людей все ще залишаються кошти, і вони готові годувати своїх тварин", - додав він.

Таким чином, ринок кормів для тварин виступає не лише важливим сегментом бізнесу, а й своєрідним індикатором економічного стану країни, відображаючи як загальні тенденції, так і поведінку споживачів в умовах кризи.