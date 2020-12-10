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АПК 50 минут назад

Россия увеличила экспортную пошлину на семечки до 30%

Такая мера вводится с 9 января и до конца первого полугодия

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Правительство России утвердило увеличение ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса до 30% от таможенной стоимости. Об этом сообщил на заседании 10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 года. При этом нижняя планка пошлины устанавливается в размере 165 евро за тонну.

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Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Ранее экспортные пошлины на эти товары составляли 6,5% от таможенной стоимости.

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В российском правительстве считают, что принятое решение снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки, а также позволит переориентировать участников рынка с вывоза сельскохозяйственного сырья из РФ на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Тем временем в украинской профильной ассоциации прогнозируют, что сбор подсолнечника, рапса и сои в текущем сезоне упадет на 12%.

Отметим также, что Украина может потерять позиции крупнейшего экспортера рапса в Евросоюз в 2021-22 маркетинговом году из-за резкого сокращения посевных площадей под эту культуру и высоких производственных рисков.

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