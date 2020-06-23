В Raketa отреагировали на планы Rozetka выйти на рынок доставки

Украинский сервис доставки Raketa не намерен пересматривать свои условия работы после того, как Rozetka заявила о желании выйти на рынок доставки.

Более того. Как сообщает UBR, в Raketa считают идею Rozetka весьма сомнительной.

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Напомним, Rozetka начала рассылать украинским предприятиям общественного питания предложения о сотрудничестве. Об этом сообщили, в частности, руководители сетей Mamamia! и Domino's Pizza.

Компания предлагает размещать меню ресторанов и тем самым заполучить дополнительный канал продаж. Условия, на первый взгляд, более чем привлекательные — комиссия 0,1%.

Но действовать такая "символическая" ставка будет только первые три месяца с момента активации. Ежемесячная плата за доступ к онлайн-макретплейсу — 100 грн. Пока это все, что известно о новой инициативе.

"Маркетплейс для ресторанов от Rozetka — бизнес-модель с сомнительным успехом", — заявили в комментарии для UBR.ua в пресс-службе Raketa.

В компании напомнили о попытках маркетплейсов "расширять ассортимент нестандартными предложениями". Например, продажей туристических туров, услугами полиграфии, реализацией билетов на транспорт и др.

"Самое сложное в этой модели — осуществить быструю доставку. А именно этот процесс остается на стороне ресторанов", — отметили в компании.

При этом в Raketa ответили отрицательно на вопрос о том, собирается ли она пересматривать условия работы после выхода на рынок нового конкурента.

"Наша комиссия сравнительно небольшая, и на текущий момент мы даже не выходим на точку безубыточности. Мы осуществляем выплаты партнерам каждые две недели, и это также является сравнительно коротким сроком", — объяснили в компании.

При этом в Raketa подчеркнули, что до половины заказов курьеры забирают за наличные, осуществляя расчет на месте.

Ранее стало известно об уходе с украинского рынка доставки еды компании UberEats и о намерениях ухода Menu.ua. Также в эксклюзивном интервью Delo.ua генеральный менеджер Glovo Дмитрий Расновский рассказал, что ниша доставки еды в Украине еще не заполнена.

Напомним, что Rozetka планирует запланировала запуск маркетплейса для кафе и ресторанов.