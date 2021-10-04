С чем сочетать коньяк — советы DrinkHouse

Коньяк — это сложный и элитарный напиток, который предпочитают люди с развитым вкусом. Хороший, выдержанный напиток имеет многослойный ароматический букет, прочувствовать который в полной мере может только человек с большим дегустационным опытом. Многие ценители считают, что это вполне самодостаточный напиток, который не нуждается в закуске. Но мы уверены, что это личное дело каждого, и, если вам больше нравится употреблять крепкое спиртное с закуской, не стоит отказывать себе в удовольствии. Сегодня мы поделимся самыми удачными вариантами.

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Неудачные гастрономические пары

Для начала определимся с теми продуктами, которые точно не подойдут для подачи к коньяку. Их топ возглавляет молочный шоколад и лимон. Да-да, вы не ошиблись. В нашей культуре эти два продукта стали традиционной закуской, но в обиход они вошли тогда, когда на рынке практически не было качественных напитков. И в такой ситуации они помогали перекрыть резкий вкус и аромат спиртного. Если же перед вами достойный напиток, точно не стоит их использовать, поскольку вы попросту испортите его.

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С чем подавать

Чтобы правильно подобрать закуску к коньяку, необходимо учитывать его вкусовые характеристики. Все напитки можно разделить на 2 основные категории: простые ординарные коньяки, выдержка которых не превышает 5 лет, а также элитные напитки с большей выдержкой.

Первая категория будет иметь более простой вкус, что делает их универсальным солдатом в выборе гастрономической пары. Прекрасным дополнением к ординарному коньяку станет твердый сыр, паштет, канапе с икрой, морепродукты, сёмга. Кроме того, такие напитки можно подавать и с более сытной гастрономией. Идеальной парой к нему станет белое мясо, приготовленное без экстравагантных соусов и специй.

Если вы планируете подавать коньяк на дижестив или к десерту, то советуем дополнить его горьким шоколадом, мороженым, свежими яблоками и грушами.

Когда речь заходит о выдержанных элитных напитках, выбор гастрономической пары будет более ответственным, так как он имеет более сложный и деликатный вкус. Именно по этой причине многие специалисты советуют пить его без закуски. Здесь будет уместно спросить совета у сомелье, отталкиваясь от конкретного коньяка и его вкусовых нюансов. Также можно подать напиток вместе с чашкой крепкого черного кофе.