Самый большой экран в Европе, решающая битва года, футбольная атмосфера и тысячи людей

11 июля — особый день в календаре футбольных болельщиков по всему миру.

Две топовые сборные, Англии и Италии, встретятся в финальном матче Евро 2020 на крупнейших экранах Европы — ТРЦ Gulliver. Вы помните, как безумно мы вошли в историю нашей сборной и Европы на главной спортивной площади Украины ? Давайте снова почувствуем эту силу вместе.

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11-го июля в 20:00, начинаем собираться на Спортивной Площади возле метро "Дворец Спорта", чтобы заряжать столицу мощной энергией финальной битвы.

Здесь тебя ждет крутая атмосфера адреналина и единства с тысячами людей, как на стадионе.

Приходи!