Чешский производитель пушек и снарядов Excalibur Army открыл представительство в Украине

Чешская компания Excalibur Army, входящая в оборонный холдинг Czechoslovak Group, официально открыла свое представительство в Украине. Компания планирует сосредоточиться на производстве крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса.

"Ключевым направлением работы компании в Украине станет совместное производство артиллерийских боеприпасов, в том числе снарядов калибра 155 мм. Благодаря нашим чешским партнерам мы получили доступ к десятилетиям опыта, передовым технологиям и лицензированным решениям", — отметил он.

По словам Бельбаса, после получения государственного заказа планируется изготовить более 100 тысяч снарядов разных типов калибра 155 мм и 50 тыс. снарядов калибра 105 мм. Он добавляет, что этот проект является частью сотрудничества между "Украинской бронетехникой" и чешскими партнерами, которые планируется реализовать в ближайшее время.

При этом Владислав Бельбас подчеркивает, что эта инициатива значительно ускорит старт других задач отечественного военно-промышленного комплекса.

Напомним, ВСУ получили ударный FPV-дрон на базе 60-мм мины.