Чеський виробник гармат та снарядів Excalibur Army відкрив представництво в Україні

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до оборонного холдингу Czechoslovak Group, офіційно відкрила своє представництво в Україні. Компанія планує зосередитись на виробництві великокаліберних боєприпасів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію генерального директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса.

"Ключовим напрямом роботи компанії в Україні стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема снарядів калібру 155 мм. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали доступ до десятиліть досвіду, передових технологій та ліцензованих рішень", — зазначив він.

За словами Бельбаса, після отримання державного замовлення планується виготовити понад 100 тисяч снарядів різних типів калібру 155 мм і 50 тис. снарядів калібру 105 мм. Він додає, що цей проект є лише частиною співробітництва між "Українською бронетехнікою" та чеськими партнерами, які планується реалізувати найближчим часом.

При цьому Владислав Бельбас підкреслює, що ця ініціатива значно прискорить старт інших задач для вітчизняного військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, ЗСУ отримали ударний FPV-дрон на базі 60-мм міни.