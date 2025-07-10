Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,13

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чеський виробник гармат та снарядів Excalibur Army відкрив представництво в Україні

Excalibur Army, боєприпаси
Цей проект є частиною співробітництва між країнами. Фото: Facebook-сторінка Владислава Бельбаса

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до оборонного холдингу Czechoslovak Group, офіційно відкрила своє представництво в Україні. Компанія планує зосередитись на виробництві великокаліберних боєприпасів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію генерального директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса.

"Ключовим напрямом роботи компанії в Україні стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів, зокрема снарядів калібру 155 мм. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали доступ до десятиліть досвіду, передових технологій та ліцензованих рішень", — зазначив він. 

За словами Бельбаса, після отримання державного замовлення планується виготовити понад 100 тисяч снарядів різних типів калібру 155 мм і 50 тис. снарядів калібру 105 мм. Він додає, що цей проект є лише частиною співробітництва між "Українською бронетехнікою" та чеськими партнерами, які планується реалізувати найближчим часом.

При цьому Владислав Бельбас підкреслює, що ця ініціатива значно прискорить старт інших задач для вітчизняного військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, ЗСУ отримали ударний FPV-дрон на базі 60-мм міни.

Автор:
Алік Сахно