SARMIX – український бренд нової якості: інтерв’ю з Олексієм Соболєвим, директором із розвитку AFINA GROUP

Однією з головних прем’єр цьогорічного RAU EXPO стала презентація бренду SARMIX, створеного компанією AFINA GROUP – українським виробником, який понад два десятиліття формує ринок як системний дистриб’ютор, логістичний оператор і розробник сучасних національних торгових марок. Про результати виставки, бачення майбутнього категорії побутової хімії та роль українського виробника говоримо з Олексієм Соболєвим, директором із розвитку AFINA GROUP.

Ви говорите, що SARMIX – бренд нової якості. У чому полягає його головна інновація? Яку потребу бренд задовольняє краще за конкурентів?

– Головна інновація SARMIX – у поєднанні якісного продукту з глибоким розумінням потреб українського споживача. Ми створювали бренд не як чергову позицію на полиці, а як інструмент побутової впевненості – продукт, який не підведе у щоденному використанні незалежно від бюджету родини. Наші рецептури пройшли не лише лабораторні випробування, а й тривалий цикл тестування в реальних побутових умовах.

Те, що ми робимо краще за конкурентів, – це повертаємо споживачеві довіру до української побутової хімії. Багато років ринок був заповнений імпортом або так званим «майже імпортом» – продуктами з іноземними назвами, але виготовленими в Україні за спрощеними формулами. SARMIX демонструє: національний продукт може бути якісним, сучасним і конкурентним у середньому ціновому сегменті.

Фото: AFINA GROUP

У чому полягають основні виклики співпраці з великими рітейлерами, навіть маючи сильну репутацію?

– Сильна репутація – це лише точка входу, а не гарантія довгострокової синергії. Основні виклики – швидка адаптація до динамічних вимог мереж, аналітична гнучкість та здатність гарантувати стабільність постачання. Водночас важливо зберегти ідентичність бренду серед широкого асортименту.

Ще один виклик – робота з категорійними менеджерами. Важливо не лише потрапити на полицю, а й обґрунтовано продемонструвати потенціал товару, прогноз продажів і рентабельність на квадратний метр. Тому ми системно інвестуємо в трейд-маркетинг, логістику та якість – щоб бути рівноправним партнером для рітейлу.

Як змінюється поведінка споживача у вашій категорії? Чи зростає попит на локальний продукт?

– Так, ми бачимо сталий тренд на локальність – не лише з патріотичних міркувань, а й через раціональний вибір. Український покупець уважно читає етикетку, порівнює склад і шукає продукт, що відповідає його побутовим звичкам.

Окремо зростає інтерес до гіпоалергенних засобів без фосфатів і ароматизаторів – особливо в родинах із дітьми. SARMIX чітко відповідає цим критеріям. Саме тому ми отримали позитивну динаміку вже в перші місяці запуску.

Чи розглядаєте можливість залучення інвестицій або міжнародного партнера для масштабування бренду?

– Так, ми відкриті до стратегічних партнерств – передусім для розширення на ринки Східної Європи. SARMIX уже має готову до масштабування модель: від виробництва до логістики та гнучкого портфеля SKU. Ми бачимо інтерес із боку закордонних баєрів.

Інвестиції для нас – це насамперед інфраструктура і маркетинг. Ми хочемо зберегти контроль над якістю й цінностями, тому прагнемо залишатися українським брендом за суттю, навіть виходячи на міжнародну арену.

Фото: AFINA GROUP

Яку роль відіграє зворотний зв’язок від рітейлу у вдосконаленні продуктів?

– Ключову. Ми сприймаємо рітейл не лише як канал збуту, а як джерело аналітики. Саме через партнерів ми бачимо поведінку споживача, реагуємо на тренди, тестуємо упаковку, SKU, цінові моделі. Цей діалог – постійний.

Як експертиза AFINA GROUP у дистрибуції допомогла в запуску нового бренду?

– AFINA GROUP – це понад 20 років досвіду в дистрибуції, логістиці, маркетингу та створенні брендів. Ми не просто розуміємо ринок – ми працюємо з ним щодня. Наша інфраструктура охоплює всю Україну: логістичні центри, транспорт, регіональні команди, складські потужності.

Завдяки цьому ми забезпечуємо не лише наявність на полиці, а повну підтримку на всіх етапах – від заводу до кінцевого покупця. І це стало базою для запуску SARMIX.

Ви вже маєте успішний кейс із брендом «Вухастик». Як цей досвід вплинув на запуск SARMIX?

– «Вухастик» – лідер у категорії родинної та дитячої побутової хімії, з довірою споживача, преміями «Вибір року» та стабільною присутністю в національних мережах.

Цей досвід навчив нас, що сила – у цілісності. Успіх – це не лише якість продукту, а й синхронна робота комунікації, упаковки, логістики та підтримки на точці продажу. SARMIX – пряме продовження цієї філософії, тільки з фокусом на ширший побутовий сегмент.

Які висновки ви зробили після презентації на RAU EXPO?

– RAU EXPO 2025 підтвердив: ринок готовий до якісних українських рішень. Ми побачили інтерес до SARMIX не лише як до новинки, а як до повноцінного конкурента імпортним брендам. Особливо цінним було те, що ми презентували не просто продукт, а чітку ідею: порядок – це простота, функціональність і підтримка.

Цю ідею підтримали й баєри, й професійна спільнота.

Фото: AFINA GROUP

Які подальші плани розвитку бренду?

– SARMIX – це не просто засоби для прибирання. Ми будуємо повноцінну екосистему продуктів для дому – від кухні до ванної. Наша мета – щоб бренд став синонімом функціонального порядку: коли все вдома працює інтуїтивно, зручно й надійно.

Ми також готуємо масштабну digital-стратегію. Кампанія до Чистого четверга – очищення Скляного мосту – стала потужним стартом і отримала нагороду X-Ray Awards 2025 у категорії «Ситуативний маркетинг». Але це лише початок. Попереду – історії, ком’юніті, емоції, нові рішення.

На завершення: що головне у виведенні бренду в категоріях, де домінує імпорт?

– Головне – діяти системно і мати чітку довгострокову стратегію. У категоріях, де роками домінували імпортні бренди, перемагає той, хто має стратегію, витримку і здатність чути ринок.

Потрібно не лише створити формулу, а й вразити покупця – зовнішнім виглядом, простотою, ефективністю, цінністю. SARMIX – це не маркетингова оболонка. Це продукт, створений у діалозі з ринком, з реальним розумінням споживача.

І ми віримо: український бренд може бути сильним і стати новим стандартом. Ми вже маємо для цього все необхідне.